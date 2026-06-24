Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

ANTD.VN - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (24/6/1966 – 24/6/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương…

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thành lập ngày 24/6/1966. Trải qua sáu thập niên, Bảo tàng đã khẳng định vị thế là bảo tàng quốc gia đầu ngành trong lĩnh vực mỹ thuật, nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam. Với gần 21.000 hiện vật, tác phẩm nghệ thuật, trong đó có 9 Bảo vật quốc gia, Bảo tàng không chỉ phản ánh sinh động tiến trình phát triển của mỹ thuật dân tộc mà còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa, giáo dục thẩm mỹ và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng

Trong giai đoạn 2016–2026, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật trong bảo tồn và phát huy di sản mỹ thuật quốc gia. Bảo tàng hiện quản lý, lưu giữ gần 21.000 hiện vật, tác phẩm mỹ thuật, trong đó có 9 Bảo vật quốc gia; không ngừng bổ sung, bảo tồn và phát huy giá trị các sưu tập mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam.

Hoạt động trưng bày, giáo dục và phát triển công chúng được đổi mới theo hướng hiện đại, lấy người xem làm trung tâm. Nhiều không gian trưng bày chuyên đề được nâng cấp; các chương trình giáo dục nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo, tọa đàm chuyên môn… ngày càng thu hút đông đảo công chúng tham gia.

Đặc biệt, Bảo tàng là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số của ngành bảo tàng Việt Nam với ứng dụng thuyết minh đa phương tiện iMuseum VFA và Không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến VAES – nền tảng triển lãm mỹ thuật trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Những nỗ lực này đã giúp Bảo tàng hai lần được trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam vào các năm 2021 và 2024.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho các cá nhân, tập thể Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng

Công tác nghiên cứu khoa học, xuất bản và quảng bá mỹ thuật Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng với các công trình, triển lãm được vinh danh tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại và Giải thưởng Sách Quốc gia. Nhờ những đổi mới toàn diện, lượng khách tham quan Bảo tàng tăng hơn 300% so với giai đoạn trước, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm lưu giữ, nghiên cứu, trưng bày và phát huy di sản mỹ thuật quốc gia, đồng thời là điểm đến văn hóa hấp dẫn của Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp thầm lặng, đầy tâm huyết, công sức, trí tuệ của các thế hệ, các nhà nghiên cứu, họa sĩ, cán bộ lãnh đạo, quản lý, viên chức và người lao động để xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và chúc mừng những thành tích mà Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường phát triển 60 năm qua.

Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò hết sức quan trọng, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị trong thời gian tới, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh công tác sưu tầm các tác phẩm mới có giá trị, mang hơi thở đương đại, làm phong phú thêm bộ sưu tập của Bảo tàng. Chú trọng công tác bảo quản và phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật, đưa mỹ thuật đến gần hơn với đời sống xã hội, góp phần truyền tải các giá trị thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao đời sống tinh thần của con người Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu chuyên đề "Tác phẩm mới" gồm 60 tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng (2016 – 2026). Ảnh: Việt Hùng

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong chuyên môn, nghiệp vụ Bảo tàng, đặc biệt là trong trưng bày và phát huy giá trị tác phẩm mỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa hiện vật, xây dựng bảo tàng thông minh, thân thiện, dễ tiếp cận với công chúng, nhất là giới trẻ.

Bên cạnh đó, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần mở rộng hợp tác quốc tế với các bảo tàng nghệ thuật, trung tâm nghệ thuật trong khu vực và thế giới, phối hợp tổ chức các triển lãm, giao lưu nghệ thuật nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa mỹ thuật Việt Nam đến bạn bè quốc tế; học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm quý của các Bảo tàng thế giới để phát triển Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Phát biểu đáp từ, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh khẳng định, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Vai trò của Bảo tàng ngày càng được khẳng định rõ nét, không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn là không gian giáo dục thẩm mỹ, sáng tạo cho công chúng; là cầu nối giữa nghệ thuật và đời sống; là điểm đến văn hóa hấp dẫn, góp phần phát triển du lịch của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" cho các cá nhân.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm chuyên đề "Tác phẩm mới" trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (2016 – 2026).

Triển lãm chọn lọc 60 tác phẩm trong số hàng ngàn tác phẩm mới, nhằm giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật các tác phẩm mới sưu tầm. Đây là kết quả của công tác nghiên cứu sưu tầm 10 năm gần đây từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các tác phẩm được hiến tặng, chuyển giao từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, được lựa chọn theo tiêu chí và tuân thủ các quy định của nhà nước về sưu tầm hiện vật cho bảo tàng công lập.

60 tác phẩm trong triển lãm lần này thể hiện sự đa dạng về chất liệu sáng tác, về đề tài và phương thức biểu hiện, phản ánh sắc màu đa dạng và sự vận động liên tục của đời sống nghệ thuật nước nhà những năm gần đây.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 19/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Một số tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm chuyên đề "Tác phẩm mới":

"Tiến", Đào Hải Phong, sơn dầu, 2022

"Lịch sử qua sông", Quách Phong, sơn dầu, 2010

"Lễ cầu mưa", Nguyễn Công Văn, sơn dầu, 2017

"Huyền thoại Việt", Trần Mạnh Đức, sơn dầu, 2007

"Quà tặng của biển", Hoàng Mai Thiệp, 2017

"Đồng vọng 1", Ngô Quang Nam, sơn mài, 2018