MV “Hoả tâm” khởi đầu cho đại tiệc âm nhạc của “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”

Sản phẩm âm nhạc “lực” và hiện đại được “chắp bút” bởi các anh tài

Khác với sự hào hùng của ca khúc chủ đề của mùa đầu tiên, không gian âm nhạc của “Hỏa tâm” sở hữu chất liệu góc cạnh, “lực” và hiện đại dưới bàn tay tài hoa của Giám đốc âm nhạc SlimV. Đặc biệt, đây được xem là một sản phẩm “nhà trồng” đúng nghĩa khi hầu hết các khâu sáng tạo cốt lõi đều ghi dấu sự tham gia trực tiếp từ các anh tài.

MV được thực hiện có sự tham gia góp sức của dàn anh tài năm nay

Theo đó, giai điệu chính của ca khúc được chắp bút bởi anh tài It’s Charles cùng tổ đội SpaceSpeakers, kết hợp hài hòa với những phân đoạn rap do các anh tài Thái VG, Osad, Cheng và Neko Lê tự tay thực hiện. Bản lĩnh sáng tạo của dàn nghệ sĩ tiếp tục được khẳng định ở phần thị giác, khi toàn bộ hệ thống vũ đạo đều do anh tài Hồ Đông Quan đảm nhận vai trò dàn dựng, tạo nên một tổng thể nghệ thuật gắn kết và thăng hoa.

Chia sẻ về hành trình sáng tác, anh tài It's Charles cho biết: “Cảm hứng lớn nhất đến từ ngọn lửa bên trong mỗi con người. Trên hành trình sống, ai cũng sẽ có lúc thăng trầm, có lúc lên và có lúc xuống. Nhưng chỉ cần mình dám bước qua thử thách và thay đổi thì ngọn lửa đó sẽ được thắp sáng trở lại. Đặc biệt, nếu như trước đây với 'Hỏa ca' tôi có khoảng 3-4 ngày để hoàn thiện thì lần này, với 'Hỏa tâm', tôi rơi vào thế 'chạy deadline' khốc liệt khi chỉ có đúng 2 ngày để sáng tác và thu bản demo”.

Anh tài Hồ Đông Quan cũng thừa nhận bản thân gặp không ít áp lực khi được giao vai trò biên đạo: “Thật sự cũng có áp lực, nhưng đó là một áp lực rất đáng tận hưởng. Tôi biết ơn khi được ê-kíp tin tưởng. Trong suốt quá trình làm việc, điều tôi suy nghĩ nhiều nhất là làm sao để phần dàn dựng có thể tôn lên được thế mạnh và màu sắc riêng của tất cả anh em”.

Chiều sâu tư tưởng từ ngọn lửa “Vĩnh cửu” và biểu tượng tiếp nối vinh quang

MV “Hỏa tâm” là một sản phẩm có chiều sâu tư tưởng, thiết lập sợi dây kết nối chặt chẽ mạch truyện của chương trình. Toàn bộ ý tưởng của MV đều xuất phát từ sự biết ơn và trân trọng đối với những giá trị nền tảng mà mùa đầu tiên đã mang lại.

MC Đại Nghĩa trong MV "Hoả tâm"

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư tiết lộ: “Tất cả đều xuất phát từ cảm xúc, sự biết ơn và sự trân trọng những gì mà mùa trước đã đem lại cho Thư và cả ê-kíp. Ở mùa trước, mình đã tạo nên ‘lửa’, và đã hình thành nên ‘kim’ thì ở mùa này, mình sẽ tiếp tục tiếp nối và phát triển ngọn lửa của mùa trước. Và từ cái đó, các anh tài mùa này sẽ cùng nhau tôi luyện và đúc kết lại thành một chiếc huy hiệu gọi là vĩnh cửu.

Khi xem MV, chúng ta sẽ thấy được những chiếc huy hiệu mà các anh đã tôi luyện và các anh đã cài lên trên quần áo. Mong muốn rằng khi các anh đeo huy hiệu đó lên hoặc khi các anh cầm huy hiệu đó trên tay thì nó sẽ phát huy sức mạnh tiếp nối từ mùa trước, giúp cho các anh có sức mạnh để duy trì mùa này rực rỡ”.

Sức hút thị giác của MV “Hỏa tâm” được đẩy lên cao trào nhờ cốt truyện độc đáo mang tính sử thi, thể hiện rõ nét tinh thần của “người đàn ông trên lưng ngựa”: Kỵ sĩ Kim tộc - Qua lửa, thành vàng. Giữa một kỷ nguyên nơi ranh giới giữa thực tại và mơ mộng tan chảy, 5 kỵ sĩ của thế hệ anh tài đầu tiên tiếp tục cuộc viễn chinh trên lưng chiến mã, băng qua nhiều vùng đất để tiến vào một lãnh địa chưa từng được ghi tên. Nơi đây chính là vùng đất mới - thánh địa của những linh hồn rực cháy và những chiến binh đang tự rèn mình trong lửa đỏ của thế hệ K26.

Hình ảnh các chiến binh hiên ngang trên lưng ngựa, chênh vênh trước muôn vàn chông gai nhưng không bao giờ lùi bước, chính là lời hồi đáp mạnh mẽ nhất cho mọi hoài nghi: Những người trẻ tuổi có thể chạm tới đỉnh cao, còn những người thế hệ trước hiểu rằng cơ hội khẳng định bản thân chưa bao giờ khép lại. Đó là tinh thần khai phá vùng đất mới, tiến về phía trước đối mặt với thử thách để tự viết nên câu chuyện cổ tích cho chính cuộc đời mình.

MV “Hỏa tâm” chính là bảo chứng rõ nét, thể hiện bước tiến chuyên môn và dự báo về một “kỷ nguyên âm nhạc” mới cho mùa hè 2026 rực rỡ tiếp theo. Chương trình năm nay chứng kiến sự đổ bộ của một thế hệ anh tài sở hữu dàn “hit-maker” đình đám. Khi những bộ óc sáng tạo độc lập, những nhà sản xuất âm nhạc và các nghệ sĩ có khả năng tự sáng tác cùng đứng chung một chiến tuyến, "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" được dự đoán sẽ không chỉ là một sân chơi trình diễn giải trí mà sẽ thực sự trở thành một “đại tiệc âm nhạc” đa sắc thái, nơi các xu hướng âm nhạc mới của thị trường sẽ liên tục được khai phá và dẫn dắt.