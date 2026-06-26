Tuấn Trần vào vai tù nhân trong phim điện ảnh mới “Trại giam hạnh phúc”

ANTD.VN - Phim điện ảnh “Trại giam hạnh phúc” vừa ra mắt hình ảnh poster đầu tiên, không chỉ hé lộ dàn diễn viên chính gồm Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành mà còn mang đến bầu không khí căng thẳng, nguy hiểm và đầy bí ẩn về cuộc sống đằng sau song sắt của các phạm nhân.

“Trại giam hạnh phúc” là dự án quy tụ những ngôi sao điện ảnh hàng đầu, "bảo chứng phòng vé" Việt Nam ở thời điểm hiện tại gồm: Tuấn Trần trong vai thầy giáo Phúc, người bị kết án tù vì tội giết người. Ma Ran Đô vào vai cảnh sát, quản giáo.

Hình ảnh đầu tiên của "Trại giam hạnh phúc" công bố với sự góp mặt của Tuấn Trần và Ma Ran Đô

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, “Trại giam hạnh phúc” đã hé lộ về những bi kịch dẫn đến việc các nhân vật phải vào trại giam. Bầu không khí của nhà tù càng trở nên căng thẳng hơn khi nó được nhìn qua con mắt và cảm nhận của Phúc (Tuấn Trần) một người thầy giáo, vốn thường chỉ đứng trên bục giảng.

Thầy giáo Phúc của Tuấn Trần là nhân vật chính của “Trại giam hạnh phúc”. Với dòng thông điệp “Giáo án đặc biệt nhất được viết sau song sắt” trên poster, hứa hẹn đây là nhân vật có quá khứ bí ẩn, sẽ tạo ra các tuyến truyện độc đáo. Sau khi khẳng định qua những vai diễn trong các bộ phim tình cảm hài, gia đình như “Mai”, “Làm giàu với ma, “Báu vật trời cho”… màn hoá thân của Tuấn Trần trong dự án điện ảnh lần này khiến người hâm mộ hy vọng về một sự lột xác trong diễn xuất cũng như sự đa dạng trong lựa chọn nhân vật trên màn ảnh rộng.

Trong khi đó, Ma Ran Đô cũng ngày càng khẳng định tài năng của mình với sự đa dạng trong việc lựa chọn các dự án điện ảnh. Sau vai diễn cảnh vệ trong “Tử chiến trên không”, Ma Ran Đô cho thấy khả năng đảm nhận các vai hành động. Trong “Trại giam hạnh phúc”, nam diễn viên trẻ vào vai quản giáo Tú. Ngay trong hình ảnh đầu tiên, Ma Ran Đô chưa thể hiện nhiều cảm xúc nhưng chính vẻ điềm tĩnh đã tạo nên chiều sâu, khiến khán giả càng mong muốn khám phá nhiều hơn về câu chuyện đằng sau và sự phát triển tâm lý của nhân vật này trong phim.

Sự xuất hiện của Lương Thế Thành sau dự án “Mesdames Thanh Sắc” khiến khán giả tò mò

Sự xuất hiện của Lương Thế Thành trong hình ảnh đầu tiên của “Trại giam hạnh phúc” cũng là một bí ẩn khác của phim, khi nhân vật này chỉ quay mặt lại và nở nụ cười nguy hiểm. Những chi tiết có vẻ nhỏ nhặt và tiết chế này lại hé lộ đây là một nhân vật “không phải dạng vừa” trong trại giam.

Thời gian qua, Lương Thế Thành trở lại mạnh mẽ với nghiệp diễn xuất. Anh xuất hiện trong những dự án đình đám như vai Dũng trong bộ phim truyền hình “Bóng ma hạnh phúc”. Nét diễn thể hiện sự ích kỷ, tham lam được so sánh với “quỷ” khi hoá thân vào nhân vật Dũng được khán giả nhận xét là “vai diễn để đời”. Ngoài màn ảnh nhỏ, Lương Thế Thành cũng gây ấn tượng với vai diễn Bá Dũng trong “Mesdames Thanh Sắc”.

"Trại giam hạnh phúc" có đề tài tâm lý xã hội, hình sự

Đề tài tâm lý xã hội, hình sự có bối cảnh trại giam không hiếm gặp trên sóng truyền hình Việt Nam, nhưng lại chưa thực sự được khai thác nhiều trên màn ảnh rộng. Có thể nói, “Trại giam hạnh phúc” là tác phẩm điện ảnh đầu tiên khai thác trực diện đề tài này, mở ra thế giới phức tạp, nguy hiểm, bí ẩn với nhiều câu chuyện cũng như mảnh đời đặc biệt. Dù trong hình ảnh đầu tiên không đề cập đến, nhưng khán giả cũng chờ đợi phim sẽ có những cảnh hành động mãn nhãn khi chính thức ra mắt. Phim hiện tại đã hoàn thành quá trình tiền kỳ, quay phim và đang trong giai đoạn hậu kì.

Thông qua những hình ảnh đầu tiên của “Trại giam hạnh phúc”, khán giả có thể thấy được sự ổn định trong phong cách nhưng đồng thời khám phá một lối kể chuyện bằng hình ảnh mới mẻ: những khuôn hình "nén chặt" cùng độ tương phản cao trong sử dụng ánh sáng.

“Trại giam hạnh phúc” là dự án điện ảnh tâm huyết của đạo diễn Trung Lùn, người đứng sau hai bộ phim trăm tỷ “Làm giàu với ma” và “Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn” (tổng 228 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam), khai phá đầy khác biệt với dòng phim kinh dị Việt. Với đề tài xã hội, tâm lý, đạo diễn Trung Lùn hứa hẹn sẽ mang đến sự phức tạp và bí ẩn về 'đời sống ngục tù' với những tình tiết căng thẳng cùng nhiều âm mưu chờ được vén màn.

“Trại giam hạnh phúc” dự kiến sẽ khởi chiếu từ 20/11/2026 trên toàn quốc.