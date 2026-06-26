Những ngày phim Belarus tại Việt Nam 2026

ANTD.VN - Từ ngày 26 - 28/6, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội, Cục Điện ảnh phối hợp với Hãng phim Quốc gia Belarus (Belarusfilm), Bộ Văn hóa Cộng hòa Belarus tổ chức Những ngày phim Belarus tại Việt Nam năm 2026.

Sự kiện giới thiệu tới khán giả Việt Nam 6 tác phẩm điện ảnh đa dạng về đề tài, từ lịch sử, giáo dục, thể thao đến thiên nhiên và giả tưởng, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Lễ khai mạc Những ngày phim Belarus tại Việt Nam năm 2026 được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 26/6, với bộ phim mở màn "Chung một bầu trời" (One for two) của đạo diễn Ivan Pavlov, sản xuất năm 2026.

Tác phẩm dài 90 phút được dành tặng cho hai người anh hùng Belarus là phi công Andrei Nichiporchik và Nikita Kukonenko. Bộ phim tái hiện sự kiện xảy ra ngày 19-5-2021 khi chiếc máy bay Yak-130 gặp sự cố kỹ thuật trong chuyến bay huấn luyện tại Baranovichi. Trong những giây phút cuối cùng, hai phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư để bảo vệ tính mạng người dân trước khi hy sinh khi máy bay rơi xuống khu đất trống.

Bên cạnh đó, khán giả còn được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu khác của Belarus. Có thể kể đến như "Khúc ca của Tiên chim Sirin" (The Song of Sirin) của đạo diễn Elena Turova. Tác phẩm đưa người xem bước vào thế giới thần thoại Slav qua hành trình của hai cậu học sinh đuổi theo Tiên chim Sirin bí ẩn.

Phim tài liệu "Khu dự trữ sinh quyển Berezinsky" (Berezinsky Biosphere) của đạo diễn Igor Byshnev phim giới thiệu khu dự trữ sinh quyển lâu đời nhất Belarus đang kỷ niệm 100 năm thành lập. Những cánh rừng nguyên sinh, đầm lầy rộng lớn, dòng sông Berezina trong xanh cùng hệ sinh thái phong phú với các loài động vật biểu tượng của châu Âu như gấu, sói, linh miêu, nai sừng tấm và bò rừng bison được tái hiện sinh động trên màn ảnh.

Bộ phim "Khúc ca của Tiên chim Sirin" đưa người xem bước vào thế giới thần thoại Slav kỳ ảo. (Nguồn: BTC)

"Cô giáo chủ nhiệm" (The Class Teacher) của đạo diễn Kirill Khaletsky kể câu chuyện về Tanya Vasilevskaya, một giáo viên trẻ mới tốt nghiệp được phân công đến giảng dạy tại một trường học ở thị trấn nông nghiệp Mezhrechye. Được giao làm giáo viên chủ nhiệm lớp 11 với nhiều học sinh cá tính và hoàn cảnh đặc biệt, Tanya phải vượt qua sự thiếu kinh nghiệm, những hoài nghi và thử thách để trở thành một người giáo viên thực thụ.

"Bước ngoặt quyết định" (Turning Point) của đạo diễn Dmitry Soroka xoay quanh Artyom Savichev, một vận động viên chèo thuyền trẻ từng là niềm hy vọng lớn nhưng phải đối mặt với thất bại, chấn thương và sự cô lập sau một sự cố nghiêm trọng. Hành trình vượt qua nghịch cảnh, tìm lại niềm tin vào bản thân và sức mạnh của tình bạn là thông điệp chính mà tác phẩm gửi gắm.

"Lâu đài đen" (The Black Castle) của đạo diễn Kirill Kuzin là bộ phim khép lại sự kiện. Dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng "Lâu đài đen Olshany" của nhà văn Vladimir Korotkevich, bộ phim kể về giáo sư trẻ Anton Kosmich trong hành trình khám phá lịch sử dân tộc mình. Những bí ẩn từ thời Trung cổ và các sự kiện diễn ra ở thời hiện đại đan xen tạo nên câu chuyện giàu yếu tố lịch sử, kỳ bí và hấp dẫn.

Đây là dịp để công chúng Việt Nam tiếp cận những tác phẩm điện ảnh mới của Belarus, qua đó tăng cường hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Vé được phát miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.