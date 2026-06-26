Quán quân Giọng ca vàng Bolero Phạm Ngọc Anh: Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê

ANTD.VN - Được công chúng biết đến với ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Giọng ca vàng Bolero mùa thứ 12, ít ai ngờ rằng trước khi đạt được thành công nhất định trong nghệ thuật, Phạm Ngọc Anh đã là một doanh nhân.

Hành trình của anh là câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên trì, lòng dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và minh chứng cho việc không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê.

Phạm Ngọc Anh là Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc một thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực vật tư kim khí và dụng cụ cầm tay với hệ thống chi nhánh trải dài từ Hà Nội, Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh.

Trong suốt nhiều năm, anh dành phần lớn thời gian để xây dựng doanh nghiệp và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, song hành cùng hành trình lập nghiệp ấy là một tình yêu sâu sắc dành cho nhạc Bolero được nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ.

Đêm Chung kết toàn quốc cuộc thi Giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa thứ 12 (năm 2026) đã diễn ra vào ngày 21/06/2026, tại TP. HCM được truyền hình trực tiếp trên VTV9, Phạm Ngọc Anh sinh năm 1984 đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh tài năng đoạt ngôi vị Quán quân

Năm 2016, khi quyết định Nam tiến, anh từng có ý định theo đuổi con đường ca hát. Thế nhưng, gánh nặng mưu sinh và trách nhiệm với gia đình đã buộc anh phải gác lại giấc mơ nghệ thuật để tập trung kinh doanh.

Chỉ đến khi công việc đã dần ổn định, anh mới quyết định quay lại với âm nhạc một cách nghiêm túc, xem đây như một lời hứa trọn vẹn với bản thân chứ không phải là sở thích nhất thời.

Việc một doanh nhân đang có sự nghiệp ổn định, quyết định đi thi hát đã khiến gia đình, đồng nghiệp và nhiều người bất ngờ. Nhưng với Phạm Ngọc Anh, đó không phải là sự liều lĩnh mà là sự can đảm để hoàn thành ước mơ dang dở. Anh nhận ra rằng nếu cứ mãi chờ đợi thời điểm hoàn hảo hay lúc "có đủ thời gian", giấc mơ đứng trên sân khấu sẽ vĩnh viễn không thành hiện thực.

Đến với Giọng ca vàng Bolero, Phạm Ngọc Anh không đặt áp lực phải giành chiến thắng mà chỉ xem đây là cơ hội thử sức, trau dồi kinh nghiệm. Thử thách lớn nhất với anh không nằm ở kỹ thuật thanh nhạc mà là việc vượt qua chính mình, bù đắp lại sự thiếu hụt về kinh nghiệm biểu diễn so với xuất phát điểm của một doanh nhân. Anh đã chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng chính cách hát chân thành, mộc mạc cùng tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi qua từng vòng thi.

Nhìn lại hành trình từ một chàng trai quê từng thi trượt đại học, đi xuất khẩu lao động, khởi nghiệp nhiều lần thất bại rồi làm lại từ đầu cho đến ngày đứng trên đỉnh vinh quang, Phạm Ngọc Anh gói gọn tất cả trong hai chữ "kiên trì". Anh khẳng định thành quả hôm nay không đến từ may mắn, mà chính sự kiên trì mới là chìa khóa đưa con người đi được đến đích.

Trở thành Quán quân, cuộc sống của Phạm Ngọc Anh có nhiều thay đổi khi anh nhận được sự yêu mến từ khán giả và cảm thấy trách nhiệm của mình lớn lao hơn. Anh không chọn một trong hai mà quyết định tiếp tục song hành, sống trọn vẹn với cả hai vai trò. Mục tiêu sắp tới của anh là phát triển thương hiệu ngày càng lớn mạnh, đồng thời ấp ủ ra mắt các ca khúc Bolero được đầu tư chỉn chu và hướng tới một liveshow trong tương lai khi có đủ điều kiện chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong mắt công chúng, anh muốn được nhớ tới không chỉ bằng danh hiệu Quán quân, mà như một người kể chuyện bằng âm nhạc, một doanh nhân sống trách nhiệm và truyền cảm hứng. Thông điệp chân thành nhất mà anh muốn gửi gắm đến mọi người chính là: "Không ai là quá muộn để bắt đầu. Quan trọng không phải bạn bắt đầu ở tuổi nào, mà là bạn có đủ dũng cảm để bước đi hay không".