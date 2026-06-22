Đinh Mạnh Ninh tiết lộ chỉ có 10 ngày chuẩn bị cho "Anh trai vượt ngàn chông gai"

ANTD.VN - Tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 - năm 2026", ca sĩ, nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh cho biết anh chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho ngày ghi hình đầu tiên. Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ nhiều câu chuyện về sự khác biệt giữa con người trong âm nhạc và ngoài đời, cùng tâm thế sẵn sàng đón nhận những thử thách mới.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đinh Mạnh Ninh lựa chọn góp mặt tại sân chơi "Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 - năm 2026" như một cách làm mới bản thân và tìm kiếm thêm những trải nghiệm mới trong sự nghiệp. Với nam ca sĩ sinh năm 1989, cơ hội đến với chương trình giống như một "nhân duyên" đặc biệt ở giai đoạn anh đã có đủ sự điềm tĩnh và tự tin của một người đàn ông trưởng thành.

Chia sẻ về quyết định tham gia gameshow này, Đinh Mạnh Ninh cho biết anh xem đây là "một món quà thú vị mà ông trời dành cho mình". Chính vì vậy, nam nghệ sĩ lựa chọn bước vào hành trình mới với tâm thế cởi mở, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách và bất ngờ mà chương trình mang lại.

Không chỉ nói về hành trình "vượt chông gai" sắp tới, Đinh Mạnh Ninh còn mang đến một góc nhìn thú vị về chính bản thân mình khi cho rằng con người trong âm nhạc và ngoài đời của anh gần như là hai thái cực khác nhau.

"Trong âm nhạc và ngoài đời, tôi có hai nhân cách khác nhau" - nam ca sĩ bày tỏ.

Lý giải thêm về điều này, Đinh Mạnh Ninh cho biết, âm nhạc của anh thường mang màu sắc giàu cảm xúc, có phần sâu lắng, trưởng thành và đôi khi đượm buồn. Khi đứng trên sân khấu hay sáng tác, anh thường sống trọn vẹn với những cảm xúc nội tâm và những câu chuyện được gửi gắm trong từng ca khúc. Ngược lại, ngoài đời thường, anh lại là người khá vui vẻ, dễ gần, có phần nhí nhố và luôn tràn đầy năng lượng. Sự đối lập đó không khiến anh cảm thấy mâu thuẫn mà ngược lại còn trở thành một phần thú vị trong cuộc sống cũng như hành trình sáng tạo nghệ thuật của mình.

Nam ca sĩ cho biết chính sự đa dạng trong tính cách giúp anh luôn tìm thấy cảm hứng trong âm nhạc. Việc tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" vì thế không chỉ là một thử thách nghề nghiệp mà còn là cơ hội để khán giả nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau trong con người anh.

Trước thềm chương trình lên sóng, Đinh Mạnh Ninh cũng không giấu được sự háo hức. Khi được hỏi về việc làm mới những ca khúc quen thuộc trên sân khấu, anh tự tin khẳng định: "Đưa cho tôi bất cứ bài hát nào, tôi sẽ làm nó bùng nổ". Chia sẻ này phần nào cho thấy sự tự tin của nam nghệ sĩ vào khả năng sáng tạo và biến hóa của bản thân. Đồng thời, đây cũng là tâm thế mà anh lựa chọn khi bước vào một sân chơi đòi hỏi các nghệ sĩ phải liên tục làm mới mình thông qua nhiều thử thách khác nhau.

Dù vậy, quá trình chuẩn bị cho chương trình của Đinh Mạnh Ninh không hề dễ dàng. Nam ca sĩ tiết lộ anh chỉ có vỏn vẹn 10 ngày để sắp xếp mọi công việc trước khi bước vào ngày ghi hình đầu tiên.

"Để toàn tâm cho sân khấu solo, tôi phải sắp xếp lại toàn bộ lịch làm việc, học tập, thi cử, biểu diễn và cả thời gian dành cho gia đình. Mọi thứ đúng nghĩa là quay cuồng trong suốt khoảng thời gian đó" - Đinh Mạnh Ninh tâm sự, đồng thời tiết lộ, khoảng thời gian chuẩn bị ngắn khiến anh phải điều chỉnh gần như toàn bộ kế hoạch cá nhân. Tuy nhiên, thay vì coi đó là áp lực, nam nghệ sĩ xem đây là động lực để bản thân tập trung cao độ, nhanh chóng thích nghi với nhịp độ và yêu cầu của chương trình.

Với nền tảng chuyên môn được tích lũy qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cùng kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu, Đinh Mạnh Ninh được kỳ vọng sẽ mang đến những màu sắc riêng trong hành trình "vượt chông gai" của cuộc thi năm nay. Bên cạnh âm nhạc, sự cởi mở và nguồn năng lượng tích cực của anh cũng hứa hẹn mang lại nhiều khoảnh khắc đáng chú ý trong chương trình.

"Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào ngày 27-6 tới, quy tụ 34 nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh các ca sĩ, nhạc sĩ như: Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng, Hoàng Tôn, Trịnh Thăng Bình, chương trình còn có sự tham gia của MC Đinh Tiến Dũng, diễn viên xiếc Phùng Minh Cương, diễn viên Lê Xuân Tiền cùng nhiều gương mặt khác.

Đáng chú ý, mùa giải năm nay còn ghi nhận sự trở lại của 5 nghệ sĩ từng tham gia mùa đầu tiên gồm Thanh Duy, Jun Phạm, Neko Lê, BB Trần và Duy Khánh. Sự kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc và các nhân tố mới được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều bất ngờ cho khán giả trong hành trình sắp tới.