Lý do "Ma Xó" bất ngờ rời rạp chiếu

ANTD.VN - Sau gần ba tuần phát hành, bộ phim kinh dị dân gian "Ma Xó" chính thức khép lại hành trình ngoài rạp chiếu từ ngày mai 23-6, ghi nhận doanh thu hơn 145 tỷ đồng và trở thành một trong những phim kinh dị Việt ăn khách nhất từ trước đến nay.

Thông tin này vừa được phía nhà sản xuất phim chính thức xác nhận. Với thành tích doanh thu kể trên, "Ma Xó" đã gia nhập nhóm những phim kinh dị Việt Nam có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé, đồng thời trở thành dấu mốc đáng chú ý đối với nhà sản xuất 856 Pictures. Trước đó, đơn vị này được biết đến qua bộ phim tâm lý gia đình "Cục vàng của ngoại".

Ngay từ khi ra mắt, bộ phim do đạo diễn Phan Bá Hỷ thực hiện đã thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ khai thác chất liệu văn hóa dân gian trong một câu chuyện kinh dị mang màu sắc tâm lý. Tác phẩm cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và truyền thông về cách tiếp cận đề tài quen thuộc bằng góc nhìn đời sống đương đại.

Cảnh trong phim "Ma Xó"

Chia sẻ về kết quả đạt được, nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch cho biết doanh thu hiện tại vượt ngoài kỳ vọng ban đầu của êkíp sản xuất phim. Nhà sản xuất "Ma Xó" cho biết, quyết định dừng chiếu phim được thống nhất giữa đơn vị sản xuất 856 Pictures và đơn vị đồng sản xuất, phát hành CJ HK Entertainment sau khi bộ phim đã hoàn thành mục tiêu thương mại và chuẩn bị cho những kế hoạch phát triển tiếp theo của dự án trong thời gian tới.

Ra rạp từ ngày 5-6-2026, "Ma Xó" lấy cảm hứng từ những truyền thuyết và câu chuyện lưu truyền trong dân gian để xây dựng tác phẩm. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào yếu tố huyền bí đơn thuần, bộ phim đặt trọng tâm vào những bi kịch gia đình, sự bế tắc của con người trước khó khăn trong cuộc sống và những lựa chọn sai lầm khi niềm tin bị đặt nhầm chỗ.

Đạo diễn Phan Bá Hỷ

Thông qua câu chuyện của một cặp vợ chồng trẻ, tác phẩm khai thác tâm lý con người khi rơi vào hoàn cảnh cùng quẫn, từ đó đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm, đạo đức và giá trị của tình thân. Các yếu tố tín ngưỡng dân gian được sử dụng như một chất liệu văn hóa để phục vụ mạch truyện, phản ánh những nhận thức lệch lạc có thể dẫn con người đến các quyết định cực đoan.

Dù mang màu sắc kinh dị, phần kết của bộ phim được xây dựng hướng đến thông điệp nhân văn về sự tha thứ và khả năng hàn gắn. Những bi kịch trong câu chuyện bắt nguồn từ tình thương nhưng cũng được hóa giải bằng tình thương, mở ra cơ hội để các nhân vật đối diện với sai lầm và tìm kiếm sự cảm thông. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ.