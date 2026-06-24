"Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" đến với sinh viên Thủ đô

ANTD.VN - Trường Đại học Thăng Long, ngôi trường đại học ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam, vinh dự là đơn vị đầu tiên tại Hà Nội được lựa chọn để công diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt này.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL về việc triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW đưa văn hóa đi vào cuộc sống, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa việc Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Thế giới Di sản, Bảo tàng Hồ Chí Minh và một số đơn vị xây dựng Chương trình nghệ thuật "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Sau khi được tổ chức thành công tại nhiều tỉnh, thành phố như Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thanh Hóa..., ngày 24-6, chương trình lần đầu đến với khán giả Thủ đô. Trường Đại học Thăng Long, ngôi trường đại học ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam, vinh dự là đơn vị đầu tiên tại Hà Nội được lựa chọn để công diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt này.

Một số hình ảnh Chương trình nghệ thuật "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" được biểu diễn tại Trường Đại học Thăng Long

Với sự tham gia của gần 50 nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, chương trình gồm các ca khúc, ngâm thơ, kịch ngắn... tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi khán giả qua ngôn ngữ thể hiện mới mẻ.

Thầy Trương Ngọc Kim - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thăng Long cho rằng nếu các chương trình, hình tượng Bác Hồ nếu được thể hiện theo cách tiếp cận nghệ thuật nói chung và nghệ thuật kịch nói riêng đầy sáng tạo như thế này sẽ có tác động mạnh mẽ và làm thay đổi cách suy nghĩ của giới trẻ.

Đánh giá buổi công diễn tại Trường Đại học Thăng Long đã thành công rực rỡ, NSƯT Kiều Minh Hiếu hy vọng với sự lan tỏa đặc biệt thông qua hình thức truyền thông mới mẻ của các bạn trẻ - sinh viên, những vở kịch của Nhà hát Kịch Việt Nam, đặc biệt là các vở kịch về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được phục vụ đông đảo khán giả ở Thủ đô và mọi miền Tổ quốc.

Tiếp nối buổi biểu diễn tại Trường Đại học Thăng Long, Chương trình nghệ thuật "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" với những buổi diễn miễn phí sẽ tiếp tục được triển khai tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) nhằm phục vụ du khách trong và ngoài nước dịp 2/9/2026, 19/5/2027, 2/9/2027...