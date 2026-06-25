Đạo diễn Luk Vân nhờ cậy dàn giám khảo uy tín để tìm nữ chính cho dự án Việt - Nhật

ANTD.VN - Sau sự kiện công bố dự án của đạo diễn Luk Vân cùng các nhà đầu tư, dự án phim điện ảnh hợp tác quốc tế Việt - Nhật mang tên "Công nữ Ngọc Hoa" (Princess Ngoc Hoa) đã chính thức khởi động giai đoạn tiền kỳ quan trọng nhất: Tuyển chọn diễn viên (Casting) trên quy mô toàn quốc. Bộ phim dự kiến bấm máy vào tháng 8/2026, có hơn 6 tháng để thực hiện phần tiền kỳ và casting trước khi chính thức ra mắt khán giả vào năm 2027.

Để tìm kiếm những gương mặt xuất sắc nhất có khả năng tái hiện trọn vẹn mối lương duyên xuyên biên giới, ban tổ chức đã chính thức lộ diện Hội đồng Ban giám khảo casting đầy quyền lực, quy tụ những cây đại thụ trong làng điện ảnh, các chuyên gia sản xuất, hình ảnh và cố vấn lịch sử uy tín gồm: NSND Kim Xuân; NSƯT Chiều Xuân; Bộ đôi nhà biên kịch Toto Chan và Kim Li Bac; Cố vấn lịch sử Dương Phạm Trí; Đạo diễn hình ảnh Nguyễn K’Linh...

NSND Kim Xuân và NSƯT Chiều Xuân cùng tham gia casting cho dự án "Công nữ Ngọc Hoa"

Dự án "lớn nhất sự nghiệp" và nỗi lo dã sử của đạo diễn Luk Vân

Tham gia buổi casting có những gương mặt như Hoàng Linh Chi (nữ chính phim điện ảnh “Hoàng tử quỷ”, Đàm Phương Linh (The Face), Nguyễn Hoàng Phương Linh (Miss Cosmo),... cùng nhiều gương mặt trẻ trung, sáng giá. NSƯT Chiều Xuân không ngại thử thách, trợ diễn cùng các diễn viên trẻ để tìm ra người phù hợp nhất.

Được biết, "Công nữ Ngọc Hoa" được đánh giá là một trong những bộ phim hoành tráng của năm 2027. Ý tưởng của tác phẩm đến từ một chuyến đi giao lưu văn hóa của các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật vào năm 2023. Phim lấy bối cảnh thế kỷ XVII – giai đoạn giao thương rực rỡ của các Châu Ấn thuyền (Shuinsen), tái hiện mối tình thật đẹp vượt qua những giới hạn thời gian của vị công nữ triều Nguyễn bí ẩn và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro. Tác phẩm mang thông điệp sâu sắc về tình yêu, hòa bình và sự gắn kết giữa hai dân tộc.

Đạo diễn Luk Vân tại buổi casting

Đứng trước dự án "lớn nhất sự nghiệp", đạo diễn Luk Vân thẳng thắn chia sẻ về áp lực và nỗi lo khi làm phim có yếu tố lịch sử: "Đây là một bộ phim rất phức tạp, vì các nhân vật đều có thật. Ngay cả anh chị em ekip và bản thân tôi cũng rất áp lực. Công nữ Ngọc Hoa vẫn là một người phụ nữ bí ẩn, kể cả về xuất thân khi phía Nhật gọi bà là 'công chúa', nhưng ở sử Việt lại gọi là 'công nữ'. Chúng tôi chắc chắn sẽ có thêm những sự tham khảo với các sử gia, nhà nghiên cứu để làm rõ hơn vấn đề này".

Sự hoành tráng của phim còn nằm ở việc phục dựng bối cảnh. Dù quay ở Hội An, ekip cũng sẽ dựng lại thành một bến cảng sầm uất như thời chúa Nguyễn. Tại Nagasaki, đoàn phim sẽ nhờ các chuyên gia để tái hiện lại khung cảnh lịch sử, đặc biệt là hình ảnh châu ấn thuyền đại diện cho thời kỳ giao thương đỉnh cao.

Nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện tại buổi casting

Chiến lược casting toàn quốc: Không áp lực "Bảo chứng phòng vé"

Nói về tiêu chí tuyển chọn diễn viên cho dự án lớn này, đạo diễn Luk Vân khẳng định cô hoàn toàn không áp lực phải mời những cái tên được coi là "bảo chứng phòng vé". Nữ đạo diễn phân tích, các phim có doanh thu tốt gần đây đều thành công nhờ nội dung phim thú vị, ấn tượng chứ không riêng vì ngôi sao.

"Vai Công nữ Ngọc Hoa này khá đặc biệt, tôi không thể mời một nữ diễn viên đã nổi tiếng sẵn vào vai được. Lỡ cô ấy không hợp thì sao? Tôi muốn mở rộng casting ra toàn quốc để tìm kiếm những người phù hợp nhất về thần thái lẫn ngoại hình. Điều này tương tự với vai nam chính Araki Sotaro. Chúng tôi sẽ có những gương mặt nổi tiếng nắm các vai quan trọng khác, nhưng riêng cặp đôi chính, cơ hội luôn để ngỏ và công bằng dành cho cả những gương mặt mới", Luk Vân nhấn mạnh.

Sự ra đời của "Công nữ Ngọc Hoa" nằm trong dòng chảy chiến lược đưa nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh trở thành đòn bẩy thu hút khách du lịch quốc tế, biến các tài nguyên văn hóa bản địa thành sản phẩm du lịch sáng tạo giàu cảm xúc.

Dự án tự hào nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng của Nhật Bản, đặc biệt là Đại sứ quán, đồng thời hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp hai nước sở tại.