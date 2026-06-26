Đạo diễn Victor Vũ giới thiệu dự án điện ảnh “Chiến bào” lấy cảm hứng từ Khởi nghĩa Lam Sơn

ANTD.VN - Ngay sau khi hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh "Thám tử Kiên" phần 2, đạo diễn Victor Vũ cùng ê-kíp chính thức khởi động dự án điện ảnh mới mang tên "Chiến bào", lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn – một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam.

Đồng hành cùng Victor Vũ trong dự án lần này là những cộng sự giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực điện ảnh, gồm nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, đơn vị phát hành Galaxy Studio, đạo diễn hình ảnh Dominic Pereira, giám đốc mỹ thuật Ghia Ci Fam, các biên kịch ToTo Chan và Kim Li Bắc, cùng cố vấn văn hoá lịch sử GS.TSKH Trần Ngọc Thêm.

Đạo diễn Victor Vũ cùng ekip dâng hương tại Khu di tích Lam Kinh - Thanh Hoá

Tại buổi ra mắt giới thiệu dự án điện ảnh “Chiến bào” diễn ra tại khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thanh Hoá, đạo diễn Victor Vũ, nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cùng ê-kíp đã dâng hương tại đền thờ vua Lê Thái Tổ và các vị vua thời Hậu Lê. Tại đây, ông Lê Văn Trung, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng dự án “Chiến bào” sẽ là một cú hích cho rất nhiều những dự án nữa, để chúng ta phát huy công tác phản ánh lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, trong đó có mảnh đất Lam Kinh “địa linh nhân kiệt” này”.

Đạo diễn Victor Vũ cũng tiết lộ về nội dung của “Chiến bào”: “So với các phim có bối cảnh cổ trang khác tôi từng thực hiện như phim dã sử 'Thiên mệnh anh hùng', trinh thám cổ trang như hai phần "Thám tử Kiên", “Chiến bào” là một phim thuộc thể loại sử thi - lịch sử. Đối với “Chiến bào”, tôi và ê-kíp không nhắm đến mục tiêu hoành tráng hay vẻ đẹp bề ngoài, mà khai thác và thể hiện sự khốc liệt của cuộc chiến, diễn ra trong một giai đoạn đen tối của lịch sử nước nhà. Đây là câu chuyện của những người bình thường làm nên điều phi thường, rồi từ đó trở thành những vị anh hùng lớn của dân tộc, đem lại tự do và hoà bình cho đất nước”.

"Chiến bào" được lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn – một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam

Chia sẻ từ góc nhìn của nhà sản xuất đối với một dự án điện ảnh thuộc thể loại sử thi - lịch sử đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu sâu rộng, nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cũng bày tỏ quan điểm về xu hướng mới của thị trường điện ảnh Việt Nam: “Theo dữ liệu nghiên cứu, chúng ta thấy được trong những năm qua, dòng phim lịch sử, văn hoá và hoài niệm đang dần được khán giả tin tưởng và có sức hút nhiều hơn. Do đó, chúng tôi nhìn nhận việc đầu tư sản xuất các phim thuộc thể loại lịch sử - văn hoá khá khả thi.

Bên cạnh đó, khán giả trẻ Việt Nam ngày nay không chỉ có nhu cầu giải trí, mà ngày một hứng thú tìm hiểu và tìm đến các tác phẩm nói về cội nguồn dân tộc, đây cũng là tín hiệu tích cực cho các nhà làm phim mạnh dạn thực hiện các câu chuyện có tính tầm vóc hơn. Về “Chiến bào”, chúng tôi cũng không dám dùng những từ ngữ như “hoành tráng” hay “bom tấn”, mà tiếp cận và tái hiện một giai đoạn lịch sử bằng tinh thần khiêm nhường và đầy cẩn trọng trước những câu chuyện lịch sử quá to lớn của cha ông”.

Ông Lê Văn Trung, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chia sẻ tại sự kiện

Tiếp nối chia sẻ của nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp, biên kịch Kim Li Bắc tiết lộ thêm về quá trình viết kịch bản của “Chiến bào”: “Tôi và biên kịch ToTo Chan rất hạnh phúc khi có cơ duyên hợp tác cùng đạo diễn Victor Vũ trong dự án lần này. Chúng tôi đã dành hơn một năm để nghiên cứu các nguồn tư liệu chính thống như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lam Sơn Thực Lục, các tư liệu của nước ngoài về cùng thời kỳ, cũng như thông tin trên đền thờ, bia của các Ngài. Bằng tinh thần khiêm nhường và cẩn trọng, chúng tôi tin mình sẽ đem đến một câu chuyện đầy tôn trọng về cuộc chiến khốc liệt này”.

Dù còn ở những bước khởi đầu của quá trình phát triển dự án, ê-kíp thực hiện hiểu rằng việc tiếp cận một đề tài lịch sử có ý nghĩa lớn lao như khởi nghĩa Lam Sơn là một thử thách không nhỏ. Với tinh thần cầu thị và sự tôn trọng dành cho lịch sử, đoàn phim đang nỗ lực nghiên cứu, tham vấn các nhà chuyên môn và chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi phương diện, với mong muốn mang đến cho khán giả một tác phẩm điện ảnh vừa giàu cảm xúc, vừa thể hiện được tinh thần và khí phách của một thời đại anh hùng.

Vợ chồng đạo diễn - nhà sản xuất Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp và giám đốc mỹ thuật Ghia Ci Fam (đội mũ) tại sự kiện công bố dự án

"Chiến bào" không chỉ là một bộ phim về chiến thắng, mà còn là câu chuyện về lòng yêu nước, về sự đoàn kết của nhân dân, về những con người bình thường đã làm nên những điều phi thường. Đó cũng là những giá trị mà ê-kíp hy vọng sẽ tiếp tục được lan tỏa đến thế hệ khán giả hôm nay. Dự án hiện đang trong giai đoạn tiền kỳ và dự kiến sẽ được sản xuất trong thời gian tới.

Phim điện ảnh “Chiến bào” dự kiến ra mắt năm 2028.