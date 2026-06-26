Hương Tràm công bố concert "Phao cứu sinh" kể về hành trình "giữ lửa" âm nhạc

ANTD.VN - Sau màn trở lại đầy ấn tượng cùng album "Phao cứu sinh" và hiệu ứng tích cực từ sản phẩm âm nhạc mới, Hương Tràm chính thức công bố concert mang tên "Phao cứu sinh", diễn ra tại Hà Nội vào ngày 1/8 tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình.

Đây là concert đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ gốc Nghệ An, mở ra chương tiếp theo sau quãng thời gian nhiều biến chuyển trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. “Phao cứu sinh” không chỉ là tên concert, mà còn mang ý nghĩa rất đặc biệt với Hương Tràm. Đây cũng chính là tên album đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ vào năm ngoái, sau quãng thời gian cô tạm gác lại sự nghiệp ca hát để sang Mỹ du học.

Hương Tràm lựa chọn Hà Nội mở màn cho concert "Phao cứu sinh"

Với Hương Tràm, “Phao cứu sinh” mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó không đơn thuần là tên một dự án âm nhạc, mà còn là biểu tượng cho hành trình vượt qua những giai đoạn nhiều thử thách trong cuộc sống. Chính âm nhạc đã trở thành “chiếc phao cứu sinh” giúp Hương Tràm giữ lại tình yêu với nghề, đồng thời thắp lên một lần nữa ngọn lửa đam mê ca hát sau thời gian gián đoạn. Lấy lại tên album làm tên concert lần này, Hương Tràm mong muốn tiếp tục kể câu chuyện trở lại ấy trên một sân khấu lớn hơn, trọn vẹn hơn và nhiều cảm xúc hơn.

Việc lựa chọn Hà Nội là điểm khởi đầu cho concert "Phao cứu sinh" cũng mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với Hương Tràm. Đây chính là nơi cô từng tổ chức "Hộp thư số 1" - liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp, trước khi tạm gác lại hoạt động nghệ thuật để bước vào hành trình du học. Với Hương Tràm, Hà Nội không chỉ là một địa điểm biểu diễn, mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Sau quãng thời gian rời xa sân khấu để học tập, trưởng thành và chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, Hương Tràm quyết định chọn lại Hà Nội làm điểm bắt đầu cho hành trình concert lần này, như một cách khép lại một vòng tròn cũ và mở ra một chương mới trong sự nghiệp âm nhạc.

Chia sẻ về quyết định này, Hương Tràm cho biết: “Hà Nội là nơi Tràm thực hiện liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp, nên với Tràm, nơi đây luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Sau nhiều năm, khi đứng trước một cột mốc mới, Tràm muốn quay trở lại chính nơi này để tiếp tục câu chuyện âm nhạc của mình. Với Tràm, đây không chỉ là sự trở lại, mà còn là cách để nối tiếp một hành trình từng được bắt đầu bằng rất nhiều cảm xúc đẹp”.

Concert "Phao cứu sinh" hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc được đầu tư mạnh mẽ cả về âm nhạc, dàn dựng sân khấu lẫn trải nghiệm cảm xúc, nơi Hương Tràm kể lại hành trình của chính mình bằng âm nhạc từ những tổn thương, mất mát đến chữa lành. Thông tin chi tiết về địa điểm tổ chức, sơ đồ sân khấu, giá vé đã được nữ ca sĩ cùng ekip công bố. Các hoạt động liên quan đến concert "Phao cứu sinh" sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

"Phao cứu sinh" concert chính thức bán vé vào 12:00 ngày 29/6 trên CTicket.