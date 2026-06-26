Triển lãm truyện tranh trên không gian số của Hàn Quốc tại Việt Nam

ANTD.VN - 3 tác phẩm webtoon Hàn Quốc (truyện tranh trên không gian số) đang được yêu thích tại Việt Nam bao gồm "Tôi thăng cấp một mình", "Sống sót với tư cách đầu bếp của Yeonsangun" và "Trung tâm chăm sóc chấn thương" sẽ được giới thiệu tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, vào ngày 30/6.

Trong đó, "Sống sót với tư cách đầu bếp của Yeonsangun" đã được chuyển thể thành phim truyền hình với tên “Ngự trù của bạo chúa” với sự tham gia của diễn viên Lim Yoona và Lee Chae Min.

Bộ phim bắt đầu phát sóng tại Việt Nam từ tháng 8/2025 và nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Netflix Việt Nam, đồng thời duy trì vị trí số 1 liên tiếp trong 4 tuần.

Bên cạnh đó, "Tôi thăng cấp một mình" là webtoon nổi tiếng đạt tổng cộng 14,3 tỷ lượt xem toàn cầu (tính đến năm 2024) bao gồm cả Việt Nam.

Ngoài ra, "Trung tâm chăm sóc chấn thương" cũng đã được chuyển thể thành phim và đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh trên toàn cầu của Netflix.

Webtoon Hàn Quốc - "Tôi thăng cấp một mình"

Sau sự thành công vang dội của các bộ phim truyền hình, các bộ webtoon bản gốc ngày càng được tìm kiếm và thu hút sự quan tâm của khán giả.

Triển lãm K-webtoon lần này giới thiệu các tác phẩm đa dạng thể loại bao gồm phim hoạt hình, phim truyền hình... với các không gian riêng biệt mang đến cho khách tham quan cảm giác như được trực tiếp bước vào không gian thế giới webtoon. Khách tham quan có thể chụp ảnh cùng các nhân vật webtoon, sáng tạo những câu thoại webtoon và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị liên quan đến các tác phẩm triển lãm.

Để tái hiện chiều sâu nhân vật và tăng tính sống động cho triển lãm, không gian triển lãm bao gồm các bức tường đồ họa khổ lớn, mô hình nhân vật kích thước thật cùng các bảng minh họa cỡ lớn theo từng phân cảnh giúp người xem có cảm giác như trở thành nhân vật chính trong truyện tranh. Ngoài ra, không gian triển lãm cũng bao gồm các màn hình trình chiếu video với âm thanh sống động và không gian trưng bày nhiều vật phẩm lưu niệm của các bộ phim chuyển thể từ các tác phẩm webtoon.

Poster của triển lãm

Tại Lễ khai mạc triển lãm, khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ cùng tác giả Hong Bichira - tác giả webtoon "Trung tâm chăm sóc chấn thương" để cùng tìm hiểu về quá trình xây dựng tác phẩm webtoon lĩnh vực y khoa.

Trong suốt thời gian triển lãm mở cửa chính thức từ ngày 1/7 đến 28/8, khách tham quan có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như “Nhân vật webtoon của tôi” - thiết kế sáng tạo nhân vật bằng sticker, “Câu thoại webtoon của tôi” - sáng tạo câu thoại webtoon và tạo nên tác phẩm webtoon của riêng bạn, “Tôi là đầu bếp” – trải nghiệm làm món ăn trong phim “Ngự trù của bạo chúa”, “Sáng tác webtoon bằng AI” – hoạt động dành cho những người mới bắt đầu sáng tạo webtoon.