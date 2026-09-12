Sắc màu văn hóa quốc tế hòa vào dòng chảy di sản tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

ANTD.VN - Tối 11/9, trong khuôn khổ Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 tại Hoàng thành Thăng Long, những sắc màu văn hóa Việt Nam và quốc tế cùng hội tụ trên sân khấu “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow” tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc, nơi các giá trị truyền thống được tiếp nối bằng nhiều cách thể hiện mới.

Mở đầu những sắc màu quốc tế tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 là những nhịp trống Samulnori rộn ràng của văn hóa Hàn Quốc do đoàn “HAN UL - Âm vang Hàn Quốc” thể hiện. Samulnori là loại hình biểu diễn nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc. Để biểu diễn loại nhạc cụ này, các nghệ sĩ sẽ sử dụng những nhạc cụ gõ để tạo nên hệ thống tiết tấu đa dạng. Với âm thanh mạnh mẽ, tiết tấu sôi động, phần trình diễn nhạc cụ truyền thống Samulnori tại sự kiện đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt, đưa nét văn hóa đặc trưng của xứ sở kim chi đến gần hơn với khán giả Thủ đô.

TIết mục trống Samulnori rộn ràng của văn hóa Hàn Quốc do đoàn “HAN UL - Âm vang Hàn Quốc” thực hiện.

Bên cạnh đó, nhóm nhạc SOME≡LINEZ đến từ Nhật Bản lại đem tới sân khấu Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 một trong những màn trình diễn khác biệt. Nhóm nhạc Nhật Bản này mang tới cách kết hợp giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đường phố hiện đại. Tiếng đàn Tsugaru Shamisen (một loại nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản) được đặt cạnh những chuyển động của Street Dance và âm thanh Beatbox ngẫu hứng. Sự giao thoa này tạo nên một diện mạo khác cho chất liệu truyền thống. Qua đó, di sản được đặt vào nhịp điệu, năng lượng và tinh thần của đời sống đương đại, không bó hẹp trong những khuôn mẫu quen thuộc.

Nhóm nhạc SOME≡LINEZ đến từ Nhật Bản trình diễn Tsugaru Shamisen được đặt cạnh những chuyển động của Street Dance và âm thanh Beatbox ngẫu hứng.

Bên cạnh màn trình diễn mang đến sự pha trộn giữa truyền thống và văn hóa đường phố của Nhật Bản, Ấn Độ lại tạo dấu ấn bằng những vũ điệu giàu năng lượng. Tại sự kiện, vũ điệu Bhangra và Gidha của xứ sở cà ri mang theo màu sắc văn hóa đặc trưng với những động tác mạnh mẽ, tiết tấu rộn ràng và không khí lễ hội sôi động.

Bhangra và Gidha đều là những loại hình múa truyền thống gắn với đời sống văn hóa của người dân vùng Punjab (Ấn Độ). Nếu điệu Bhangra thường được biết đến với những động tác mạnh mẽ, khỏe khoắn, điệu Gidha lại mang màu sắc duyên dáng và giàu tính biểu đạt. Khi xuất hiện trên sân khấu Festival, hai loại hình này tạo nên một lát cắt sinh động mới về văn hóa Ấn Độ.

Điệu múa Ấn Độ đặc trưng Bhangra và Gidha xuất hiện trên sân khấu lễ khai mạc.

Qua đó, sự hiện diện của các nghệ sĩ quốc tế cũng góp phần mở rộng ý nghĩa của “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow”. Từ những sự kiện như Festival Thăng Long - Hà Nội, di sản liên tục được làm mới, đối thoại và kết nối với những ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Đặt trong không gian Hoàng thành Thăng Long, những màn trình diễn ấy càng tạo nên sự đối thoại thú vị giữa di sản Việt Nam và văn hóa thế giới. Từ đó, sân khấu Festival trở thành nơi những giá trị truyền thống gặp gỡ tinh thần sáng tạo, đưa các nền văn hóa khác nhau cùng hiện diện, chia sẻ và tạo ra những kết nối mới. Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II diễn ra từ ngày 11 đến 20/9/2026, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại các không gian di sản tiêu biểu của Thủ đô.