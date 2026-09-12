Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức, phối hợp cùng các sở, ngành thành phố, một số đại sứ quán và tổ chức quốc tế. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài đến ngày 20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô.

Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa của việc mở rộng không gian giao lưu văn hóa tại Festival năm nay: “Festival năm 2026 lần đầu tiên có sự tham gia của nghệ sỹ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh Điện Biên, tỉnh Đắk Lắk và 03 đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ tạo nên không gian giao lưu văn hóa, từng bước đưa Thủ đô Hà Nội trở thành một điểm đến văn hóa, nơi hội tụ và tôn vinh các giá trị truyền thống đặc sắc, kết nối với tinh thần sáng tạo, nơi những Nghệ nhân dân gian gặp gỡ các Nghệ sỹ, nhà sáng tạo trẻ để cùng làm mới, làm giàu thêm các giá trị bản sắc văn hóa không ngừng được tiếp nối trong dòng chảy di sản văn hóa nhân loại”.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc.

Festival lần đầu có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia.

Các đoàn nghệ thuật như Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên, Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk và Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM mang tới những sắc màu nghệ thuật đặc trưng của miền Trung, Tây Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Với phương châm “Liên tục - Thích nghi - Kết nối”, sân khấu thực cảnh tại lễ khai mạc được sử dụng để mở rộng cách tiếp cận di sản. Màn hình LED, visual, âm thanh, ánh sáng laser và công nghệ AR được kết hợp nhằm tạo nên một không gian trình diễn liên tục, trong đó các lớp hình ảnh về lịch sử, văn hóa và địa danh của Hà Nội được kết nối với sân khấu tại Hoàng thành Thăng Long.

Tiết mục "Lễ đại bội" do đoàn Nhà hát nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Đặc biệt, công nghệ AR được sử dụng ngay từ phần mở màn, tái hiện không gian Đoan Môn, đồng thời tạo sự tương tác về mặt hình ảnh giữa sân khấu thực cảnh và các không gian di sản khác của Thủ đô. Qua đó, di sản không chỉ xuất hiện như một phông nền của chương trình mà trở thành một thành tố trực tiếp tham gia vào câu chuyện nghệ thuật. Công nghệ được sử dụng như công cụ hỗ trợ giúp những giá trị vốn có của di sản được thể hiện trực quan và sinh động hơn.

Tiết mục "Nhịp phách Thăng Long - Thắp sáng ngọn lửa di sản" mở màn lễ khai mạc.

Tiết mục "Mục hạ vô nhân".

Từ sân khấu thực cảnh, hình ảnh trình chiếu kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và AR, các lớp công nghệ được tổ chức như những mắt xích trong một “dòng chảy”, đưa khán giả đi qua nhiều lớp không gian và thời gian của Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là cách chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow” được cụ thể hóa bằng ngôn ngữ trình diễn. Nhờ vậy, di sản có thể được tiếp cận bằng những phương thức mới nhưng vẫn giữ được vai trò trung tâm.

Ca nương Kiều Anh thể hiện ca khúc "Chốn phồn hoa Thăng Long".

Ca khúc "Em yêu anh Hà Nội" dưới sự trình bày của ca sĩ Ngô Lan Hương.

Rapper RamC với phần trình bày "Xứng danh Hà Nội".

Giữa không gian Hoàng thành Thăng Long, sự kiện thu hút người dân ở nhiều độ tuổi tới tham dự và theo dõi các tiết mục nghệ thuật. Bà Lương Thị Băng, 91 tuổi, phường Ngọc Hà, Hà Nội, chia sẻ: “Là một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tôi cảm thấy rất phấn khởi và hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng những tiết mục mang đậm bản sắc, văn hóa của Thủ đô. Tôi ấn tượng nhất với tiết mục hát xẩm. Do tuổi đã cao nên tôi ít có dịp tham dự các sự kiện như thế này, đây là một trong số ít những chương trình tôi có thể trực tiếp theo dõi. Hôm nay khi được lắng nghe những làn điệu hát xẩm, tôi có cảm giác như được trở lại thời tuổi trẻ gắn liền với những làn điệu ca trù và câu hát xẩm đặc trưng của Hà Nội".



Bà Lương Thị Băng, 91 tuổi cho biết bản thân ấn tượng nhất với tiết mục xẩm tại chương trình.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hường, 59 tuổi (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) tới tham dự sự kiện cho biết: "Tôi còn nhớ lúc nhỏ, tôi được nghe hát xẩm trên tàu điện vào đặc trưng thập niên 1960 - 1970. Hôm nay được nghe lại hát xẩm tại chương trình, những ký ức tuổi thơ ùa về khiến tôi rất xúc động nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy vui vẻ, phấn khởi vì được thưởng thức những giai điệu cũ trên một sân khấu mới hoành tráng, bắt mắt và hiện đại hơn".

Cô Nguyễn Thị Thanh Hường, 59 tuổi bày tỏ sự xúc động khi được nghe lại những làn điệu hát xẩm gắn với ký ức tuổi thơ tại sự kiện.

Qua đó, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II tiếp tục hướng tới việc tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa của Thủ đô, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, mở rộng giao lưu quốc tế và xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập”.