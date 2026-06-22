Salah rực sáng, Ai Cập ngược dòng thắng đậm New Zealand

ANTD.VN - Mohamed Salah ghi 1 bàn và kiến tạo 1, giúp Ai Cập ngược dòng đánh bại New Zealand với tỉ số 3-1 ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026, sáng 22-6.

Trước khi bóng lăn trên sân BC Place ở Vancouver (Canada), cả Ai Cập và New Zealand đều sở hữu 1 điểm sau lượt trận mở màn. Chính vì vậy, cuộc đối đầu được xem là trận cầu bản lề quyết định đáng kể đến cục diện cạnh tranh tại bảng G.

New Zealand (trắng) chơi tốt hơn trong hiệp 1

Bất chấp việc bị đánh giá thấp hơn, New Zealand nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Đại diện châu Đại Dương chủ động chơi áp sát, tận dụng tốt các tình huống cố định và sớm tìm được bàn thắng mở tỉ số.

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Phút 15, từ quả phạt góc được thực hiện chuẩn xác bởi Tim Payne, trung vệ Finn Surman bật cao đánh đầu tung nóc lưới Ai Cập. Bàn thắng giúp New Zealand vươn lên dẫn trước và khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

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Sau bàn thua, Ai Cập từng bước lấy lại quyền kiểm soát khu trung tuyến và gây sức ép liên tiếp. Tuy nhiên, bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện sau giờ nghỉ.

Salah ghi bàn đầu tiên cho Ai Cập ở World Cup 2026

Ngay đầu hiệp hai, Ai Cập gia tăng sức ép và đẩy New Zealand lùi sâu về phần sân nhà. Những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ của đại diện châu Phi cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 59.

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Từ pha căng ngang thuận lợi của Mohamed Hany bên cánh phải, Mostafa Ziko bật cao đánh đầu cận thành, quân bình tỉ số 1-1 trong sự vỡ òa của các cổ động viên Ai Cập.

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Bàn thắng gỡ hòa giúp đội bóng áo đỏ thi đấu hưng phấn hơn hẳn. Chỉ 9 phút sau, Mostafa Ziko tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền thông minh để Mohamed Salah băng xuống dứt điểm lạnh lùng, giúp Ai Cập dẫn ngược 2-1.

Ai Cập của Salah thắng ngược xứng đáng

Pha lập công này không chỉ thể hiện bản năng săn bàn của ngôi sao Liverpool mà còn cho thấy sự khác biệt mà Salah mang lại trong những trận đấu lớn.

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Khi New Zealand buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Ai Cập càng có nhiều khoảng trống để khai thác. Đến phút 82, Salah tiếp tục ghi dấu ấn với quả phạt góc chính xác để Trezeguet bật cao đánh đầu tung lưới New Zealand, ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện Bắc Phi.

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Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại màn ngược dòng đầy thuyết phục của đội bóng châu Phi. Với 4 điểm sau hai lượt trận, Ai Cập dẫn đầu bảng G, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp.

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Và một lần nữa, khi Ai Cập cần người tạo nên khác biệt, Mohamed Salah lại xuất hiện. Một bàn thắng, một kiến tạo cùng màn trình diễn đẳng cấp giúp thủ quân đội tuyển Ai Cập trở thành nhân vật nổi bật nhất trong chiến thắng quan trọng này.