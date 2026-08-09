"81 Mùa Bình Yên": Điểm hẹn nghệ thuật thực cảnh đặc sắc cuối tuần bên Hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Khu vực Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ trở thành không gian trình diễn của chương trình nghệ thuật chính luận "81 Mùa Bình Yên" vào lúc 20h00 ngày 15-8-2026. Đây là sự kiện do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, tái hiện chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.

Thoát khỏi khung hình của những sân khấu truyền thống, "81 Mùa Bình Yên" được dàn dựng dưới dạng thực cảnh, kết hợp giữa ngôn ngữ chính kịch, âm nhạc, múa, điện ảnh và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Giữa không gian di sản của phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, chương trình mở ra dòng chảy ký ức nối từ Mùa Thu Cách mạng năm 1945 đến nhịp sống đô thị sôi động của Hà Nội hôm nay.

Ở đó, người xem sẽ gặp lại những mốc lịch sử qua câu chuyện của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Bên cạnh những chiến công hay sự hy sinh lặng thầm trong quá khứ, chương trình dành không gian phản ánh hình ảnh người chiến sĩ công an hiện đại: Tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác quản lý, giữ gìn trật tự xã hội và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Điểm đặc biệt của đêm diễn là sự xuất hiện của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội. Họ sẽ đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ tên tuổi và dàn diễn viên chuyên nghiệp, trực tiếp tái hiện những trải nghiệm, nhiệm vụ thường nhật của chính mình bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Đêm diễn quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn của sân khấu, điện ảnh và âm nhạc Việt Nam, hứa hẹn mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật thực cảnh quy mô tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm vào tối 15-8-2026.

Ở khâu dàn dựng, chương trình do Phòng Công tác chính trị (Công an thành phố Hà Nội) thực hiện, đặt dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Tổng đạo diễn - NSƯT Trường Bắc.

Phần kịch bản được xây dựng bởi NSND Trung Hiếu trong vai trò biên kịch, phối hợp cùng NSƯT Thiện Tùng, Tiến sĩ Kim Nguyên Bảo và nhóm tác giả là cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội.

Sự kết hợp này giúp nội dung vừa đảm bảo tính nghệ thuật chính luận, vừa bám sát thực tế chiến đấu, công tác của lực lượng Công an Thủ đô. Mảng múa và hiệu ứng thị giác do NSƯT Phạm Quỳnh Dương (biên đạo) cùng chuyên gia visual Mại Hùng Thiện đảm nhiệm.

Ngoài ra, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như NSND Thu Hà, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Linh Huệ, NSƯT Ngọc Quỳnh, NSƯT Đương Đức Quang, chương trình còn quy tụ đông đảo gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình như Thanh Hương, Tiến Lộc, Tiến Huy, Huyền Thạch, Trường Hoàng, Nguyễn Mạnh Cường, Quang Minh, Trọng Mạnh, Công Hoàn, Hồng Anh, Tố Uyên, Hùng Anh, Thanh Tùng, Kim Nguyên Bảo.

Mảng âm nhạc của "81 Mùa Bình Yên" mang màu sắc đa dạng khi kết hợp giữa thính phòng, pop và âm nhạc dân gian tương tác hiện đại. Các ca sĩ tham gia biểu diễn gồm Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Hồng Ngọc, Việt Danh, Việt Dũng, Hà Myo cùng phần trình diễn tiếng đàn của nghệ sĩ Violinist Anh Tú. Hai MC Hồng Nhung và Hạnh Phúc đảm nhiệm vai trò dẫn dắt dòng chảy câu chuyện.

Chương trình diễn ra vào lúc 20h00, Thứ Bảy, ngày 15-8-2026 tại khu vực Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh và không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

CATP Hà Nội trân trọng kính mời Nhân dân và du khách đến với "81 Mùa Bình Yên" để lắng nghe câu chuyện của lịch sử, cảm nhận giá trị của bình yên và cùng đồng hành cùng những người chiến sĩ Công an Thủ đô viết tiếp nên những mùa bình yên cho Thủ đô và đất nước.

Khán giả không có điều kiện theo dõi trực tiếp tại hiện trường có thể xem truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV, kênh H1 (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) hoặc theo dõi livestream trên hệ thống Fanpage chính thức của Công an thành phố Hà Nội.