Chương trình nghệ thuật "81 mùa bình yên" tôn vinh Công an Thủ đô

ANTD.VN - "81 mùa bình yên" là chủ đề chương trình nghệ thuật chính luận do Công an TP Hà Nội tổ chức, dự kiến diễn ra từ 20h đến 21h40 ngày 15-8-2026 tại khu vực Tượng đài Cảm tử, phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), tái hiện chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền chủ trì buổi làm việc với đại diện Phòng Công tác chính trị, Công an TP Hà Nội và Nhà hát Kịch Hà Nội về công tác tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "81 mùa bình yên"

Chiều nay 4-8, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Nhà hát Kịch Hà Nội do NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát làm Trưởng đoàn nhằm triển khai các nhiệm vụ tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "81 mùa bình yên". Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị chức năng của Công an thành phố Hà Nội và Nhà hát Kịch Hà Nội.

Theo báo cáo của Phòng Công tác chính trị, Công an TP Hà Nội và Nhà hát Kịch Hà Nội, công tác chuẩn bị chương trình đang được triển khai đồng bộ, từ xây dựng kịch bản, hoàn thiện nội dung nghệ thuật đến phương án tổ chức, thành phần đại biểu và kế hoạch truyền thông. Các nội dung đều được rà soát để tiếp tục hoàn thiện trước thời điểm chương trình diễn ra.

Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an TP Hà Nội báo cáo tổng thể về kịch bản, nội dung, quy mô, phương án tổ chức chương trình

Với chủ đề "81 mùa bình yên", chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, tái hiện chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô; qua đó truyền tải thông điệp về sự bình yên của mảnh đất ngàn năm văn hiến được vun đắp từ truyền thống lịch sử, chiều sâu văn hóa, sự hy sinh, bản lĩnh và trí tuệ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là hình thức nghệ thuật chính luận hiện đại, kết hợp sân khấu thực cảnh, âm nhạc, múa, công nghệ trình diễn và hệ thống màn hình Led quy mô lớn. Trong đó, không gian Hồ Gươm cùng khu vực Tượng đài Cảm tử sẽ được khai thác như một sân khấu tự nhiên, góp phần tăng hiệu quả biểu đạt và sức lan tỏa của chương trình.

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội trao đổi về công tác chuẩn bị chương trình

Theo dự kiến, chương trình sẽ có sự tham dự của 5.122 đại biểu cùng khoảng 5.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, ANTV và các nền tảng số, hướng tới tiếp cận khoảng 5-10 triệu lượt xem trên các nền tảng số, góp phần lan tỏa rộng rãi thông điệp ý nghĩa của sự kiện.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các đơn vị chức năng của Công an Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhà hát Kịch Hà Nội hoàn thiện kịch bản, nội dung nghệ thuật, phương án bảo đảm an ninh, an toàn và công tác truyền thông. Cùng với đó, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu chương trình phải được tổ chức trang trọng, sáng tạo, giàu giá trị nghệ thuật, góp phần tôn vinh truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an "bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".