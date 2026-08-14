An ninh thắt chặt tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang

ANTD.VN - Sáng nay, hơn 300 thí sinh sẽ làm bài thi đầu tiên trong kỳ thi lại các môn thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện an ninh thắt chặt.

Sáng 14/8, hơn 300 thí sinh sẽ làm bài thi đầu tiên, môn ngữ văn trong kỳ thi lại các môn thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

An ninh kỳ thi này đặc biệt nghiêm ngặt với 100% nhân sự trực tiếp tại điểm thi được Sở GD&ĐT tập huấn trực tiếp. Sau buổi tập huấn do Sở chủ trì, Trưởng điểm thi tiếp tục tổ chức tập huấn lần hai tại điểm thi, nhằm giúp cán bộ nắm chắc quy trình, nghiệp vụ và trách nhiệm trong từng khâu.

Cùng với việc siết chặt nhân sự, an ninh tại khu vực điểm thi cũng được tăng cường. Lực lượng công an, bảo vệ được bố trí từ vòng ngoài để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và kiểm soát người ra vào khu vực thi.

Theo Bộ GD-ĐT, chiều 13-8, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi. Có 323 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỉ lệ 98,48% so với tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi lại.

Theo Bộ GD-ĐT, trong 5 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp đợt 2, có 2 thí sinh tự do hiện đang học đại học. Tại kỳ thi đợt 1, các thí sinh này dự thi để lấy điểm xét tuyển đại học.

3 thí sinh còn lại do bận việc cá nhân nên chưa về kịp đến làm thủ tục, sáng 14/8 sẽ đến sớm để làm thủ tục dự thi.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hôm 11 và 12/6, hiện Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như vậy đến thời điểm hiện tại đã có 33 bị can bị khởi tố.

33 bị can bị khởi tố gồm hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang, trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, còn lại toàn bộ là các giáo viên các trường có liên quan.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra các cá nhân khác, trong đó có giáo viên, phụ huynh có dấu hiệu vi phạm. Từ đó xác định trách nhiệm của các thí sinh vi phạm quy chế thi.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam tối 13-8, bị can khác là Nguyễn Thị Diệu Thúy (giáo viên môn văn Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang) cho biết bản thân rất ân hận vì biết tác động của mình đối với câu hỏi, câu trả lời thực ra không hiệu quả nhiều với học sinh. Cũng chưa chắc các em đã quá cần.

"Tất cả các em, có thể là một vài em, nhưng việc làm của tôi khi nhắc chung cho tất cả các em như thế thực sự ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các thí sinh trong phòng. Đặc biệt là những em học sinh tự làm, các em không trông đợi sự hỗ trợ từ tôi"- bị can này cho biết.