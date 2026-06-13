“Phòng khách 3 thế hệ” hé lộ nhiều bất ngờ trước giờ G

ANTD.VN - Chỉ còn ít giờ trước khi đêm diễn đầu tiên chính thức diễn ra, “gia đình” “Phòng khách 3 thế hệ” đã hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng chào đón khán giả đến với live concert diễn ra lúc 20h tối nay 14-6 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội

Những ngày qua, nhạc sĩ Dương Cầm trong vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc đã cùng các nghệ sĩ “chủ nhà” gồm nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca sĩ Vũ Thanh Vân đã miệt mài tập luyện, hoàn thiện từng tiết mục với mong muốn mang đến một không gian âm nhạc chỉn chu, giàu cảm xúc và đậm tinh thần kết nối giữa các thế hệ.

Dương Cầm tung các bản phối độc quyền

Nhạc sĩ Dương Cầm trong vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc series chương trình "Phòng khách 3 thế hệ"

Không đơn thuần là một đêm nhạc, "Phòng khách 3 thế hệ" được xây dựng như một cuộc đối thoại bằng âm nhạc giữa các thế hệ trong một gia đình. Thông qua những ca khúc quen thuộc, những ký ức chung và những câu chuyện được kể bằng giai điệu, chương trình hướng đến việc tạo ra những điểm chạm cảm xúc để mỗi khán giả có thể nhìn thấy chính mình, nhìn thấy gia đình mình trong hành trình thưởng thức nghệ thuật.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết anh luôn tin âm nhạc có khả năng xóa nhòa khoảng cách về tuổi tác, thời gian và trải nghiệm sống. Chính vì vậy, thay vì theo đuổi những đại cảnh sân khấu hay các lớp trình diễn nặng tính thị giác, êkíp lựa chọn hình ảnh phòng khách làm trung tâm xuyên suốt dự án. Đó không chỉ là không gian quen thuộc trong mỗi gia đình mà còn là nơi lưu giữ những cuộc trò chuyện, những ký ức và những khoảnh khắc sum họp.

Không khí tập luyện nước rút trước số đầu tiên của chương trình

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là những bản phối hoàn toàn mới do nhạc sĩ Dương Cầm thực hiện riêng cho đêm diễn. Các sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân sẽ được khoác lên diện mạo mới mẻ nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và cảm xúc vốn có. Khán giả cũng sẽ được chứng kiến những màn kết hợp lần đầu xuất hiện, nơi các ca khúc đã đi cùng năm tháng đối thoại với những giai điệu đương đại trong những bản mash-up đầy bất ngờ.

Dưới bàn tay dàn dựng của Dương Cầm, những ca khúc quen thuộc sẽ được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản. Chính sự dung hòa giữa ký ức và hơi thở đương đại được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hấp dẫn riêng cho chương trình.

Nhạc sĩ Đức Huy giữ "lửa", Hồ Quỳnh Hương sẵn sàng bùng nổ

Nhạc sĩ Đức Huy khiến nhiều người nể phục bởi sự trẻ trung và nguồn năng lượng dồi dào

Ở tuổi U80, nhạc sĩ Đức Huy khiến nhiều nghệ sĩ trẻ nể phục bởi nguồn năng lượng dồi dào, phong thái trẻ trung cùng tinh thần làm việc nghiêm túc. Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, ông đã có mặt tại phòng tập để làm việc cùng êkíp. Trong suốt quá trình chuẩn bị, nhạc sĩ Đức Huy không chỉ trực tiếp thể hiện các ca khúc mà còn dành nhiều thời gian trao đổi, góp ý để các tiết mục đạt được sự trọn vẹn nhất trước khi đến với khán giả.

Sự tận tâm, kỹ lưỡng và tình yêu âm nhạc bền bỉ của tác giả Đừng xa em đêm nay đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho toàn bộ êkíp. Không khí tập luyện càng thêm ấm áp khi đúng dịp sinh nhật của ông, nhạc sĩ Dương Cầm cùng các cộng sự đã bí mật chuẩn bị một món quà tinh thần bất ngờ. Khoảnh khắc ấy khiến phòng tập giống như một buổi sum họp gia đình đúng với tinh thần mà chương trình theo đuổi.

Nhạc sĩ Đức Huy cũng bày tỏ sự hài lòng trước cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản của đơn vị sản xuất và tiết lộ sẽ dành tặng khán giả “nhiều bất ngờ nho nhỏ” trong đêm diễn.

Nhạc sĩ Đức Huy cùng ca sĩ Hồ Quỳnh Hương miệt mài khớp nhạc để chuẩn bị cho đêm diễn

Bên cạnh nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương cũng là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm trong những ngày cận diễn. Nữ ca sĩ xuất hiện với tinh thần hào hứng, nguồn năng lượng tích cực và sự rạng rỡ dễ nhận thấy. Đồng hành cùng cô trong các buổi tập là ông xã doanh nhân, người luôn âm thầm ngồi dưới khán phòng theo dõi và động viên vợ.

Sự viên mãn trong cuộc sống dường như mang đến cho Hồ Quỳnh Hương thêm nhiều cảm xúc mới trong âm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết dù hiếm khi tập các bài hát mới nhưng riêng với "Phòng khách 3 thế hệ", cô đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị, thậm chí vẫn miệt mài luyện tập ngay cả khi không được khỏe. Tình cảm dành cho nhạc sĩ Dương Cầm cùng sự háo hức được gặp gỡ khán giả trở thành động lực để nữ ca sĩ nỗ lực hết mình trước đêm diễn.

Hồ Quỳnh Hương sẽ lần đầu thể hiện 2 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy

Tại chương trình lần này, Hồ Quỳnh Hương sẽ lần đầu thể hiện hai sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy là "Mùa hè đẹp nhất" và "Đừng xa em đêm nay". Qua những hình ảnh được hé lộ từ phòng tập, giọng hát nội lực cùng cách xử lý tinh tế của nữ ca sĩ đã nhiều lần khiến không gian như lắng lại trước khi bùng lên bằng những tràng vỗ tay tán thưởng.

Sự xuất hiện của Hồ Quỳnh Hương cũng được xem là một trong những điểm nhấn đáng mong đợi nhất của chương trình. Sau quãng thời gian ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, nữ ca sĩ trở lại với tâm thế đầy hứng khởi, nguồn năng lượng tích cực cùng sự thăng hoa trong cảm xúc. Khán giả không chỉ được gặp lại một Hồ Quỳnh Hương quen thuộc với giọng hát giàu nội lực mà còn cảm nhận rõ hình ảnh một nghệ sĩ của hiện tại, đằm sâu, viên mãn và giàu trải nghiệm hơn trong từng câu hát.

Nguồn năng lượng mới từ thế hệ trẻ

Giọng ca trẻ Vũ Thanh Vân hứa hẹn mang tới màu sắc tươi mới cho '"Phòng khách 3 thế hệ"

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân sẽ mang tới những màu sắc tươi mới cho đêm diễn. Trong đó, Bùi Công Nam sẽ lần đầu đứng chung sân khấu với nhạc sĩ Đức Huy và Hồ Quỳnh Hương. Nam ca sĩ hứa hẹn tạo dấu ấn bằng màn mash-up giữa "Tìm được nhau khó thế nào" và "Hãy quay về khi còn yêu nhau". Đây cũng là một trong những tiết mục cho thấy rõ tinh thần kết nối giữa các thế hệ âm nhạc mà chương trình hướng tới.

Trong khi đó, Vũ Thanh Vân trở thành một trong những ẩn số đáng chờ đợi nhất của đêm diễn với những ca khúc quen thuộc như "Missing you", "Em không" cùng nhiều màn kết hợp đặc biệt. Nguồn năng lượng trẻ trung, sự hồn nhiên và chất giọng giàu cảm xúc giúp cô nhanh chóng tạo dấu ấn trong những ngày tập luyện.

Nhạc sĩ Đức Huy tập luyện cùng ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Vũ Thanh Vân

Một trong những khoảnh khắc vui vẻ khiến cả êkíp bật cười là khi Vũ Thanh Vân nghe Hồ Quỳnh Hương xử lý những quãng cao đầy nội lực và hài hước hỏi đàn chị: “Ở trên cao thế chị mệt không?”. Sự tung hứng tự nhiên giữa các nghệ sĩ đã mang đến bầu không khí gần gũi, thân tình trong suốt quá trình chuẩn bị.

Những câu chuyện nhỏ phía sau hậu trường cũng chính là tinh thần mà "Phòng khách 3 thế hệ" mong muốn gửi gắm. Không chỉ là một đêm nhạc để thưởng thức, chương trình hứa hẹn trở thành hành trình cảm xúc, nơi khán giả có thể bắt gặp những ký ức, những câu chuyện gia đình và hình ảnh của chính mình trong từng giai điệu. Với những gì đã diễn ra trong phòng tập những ngày qua, chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến một đêm diễn ấm áp, gần gũi nhưng vẫn đầy bất ngờ và cảm xúc tại Nhà hát Hồ Gươm.

Một số hình ảnh của buổi tập luyện trước chương trình: