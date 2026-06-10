"Trường Teen 2026" sẵn sàng trở lại trên sóng VTV7

ANTD.VN - Sau hành trình tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc, chương trình tranh biện học đường "Trường Teen 2026" đã chính thức bước vào giai đoạn ghi hình với sự góp mặt của 16 đội thi xuất sắc nhất.

Sân chơi tranh biện dành cho học sinh THPT - "Trường Teen" đã chính thức khởi động mùa giải 2026, mở ra cơ hội cho các bạn trẻ yêu thích tranh biện thể hiện bản thân trên sóng truyền hình. Đây là chương trình do VTV7 sản xuất, hướng tới việc xây dựng môi trường để học sinh rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng lập luận và khả năng bày tỏ quan điểm trước các vấn đề của đời sống xã hội.

Ra đời từ năm 2016 và trở lại với nhiều đổi mới trong các mùa gần đây, "Trường Teen" tiếp tục duy trì định hướng đưa những vấn đề gần gũi với giới trẻ vào tranh biện, từ đó tạo nên diễn đàn để học sinh bày tỏ chính kiến, nâng cao kỹ năng giao tiếp và tư duy độc lập. Sau khi trở lại từ năm 2025 với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện, chương trình tiếp tục khẳng định sức hút riêng khi không chỉ là cuộc thi tìm kiếm những nhà tranh biện trẻ mà còn còn hướng tới việc xây dựng môi trường để học sinh rèn luyện tư duy phản biện, khả năng trình bày ý tưởng và tinh thần tôn trọng những khác biệt trong quan điểm. Đây cũng là một trong những sân chơi học thuật được nhiều học sinh THPT quan tâm trong những năm gần đây.

Theo Ban tổ chức, "Trường Teen 2026" dành cho học sinh lớp 10 và lớp 11 trên toàn quốc. Mỗi đội thi gồm các thành viên đến từ cùng một trường THPT và không giới hạn số đội đăng ký của mỗi trường. Trải qua các vòng tuyển chọn trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội, TP.HCM, nhiều gương mặt trẻ giàu cá tính, tư duy phản biện và khả năng hùng biện đã được lựa chọn để tiếp tục hành trình tranh tài trên sóng truyền hình.

Đại diện êkíp sản xuất chia sẻ, Top 16 đội thi sẽ tham gia chuỗi hoạt động huấn luyện, trải nghiệm và các vòng đấu ghi hình nhằm tìm ra những đại diện xuất sắc nhất của mùa giải. Bên cạnh việc thể hiện khả năng lập luận và phản biện, các đội còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy đa chiều cũng như bản lĩnh sân khấu.

Đồng hành cùng các thí sinh là bốn huấn luyện viên Đức An, Lam Trà, Minh Khôi và Minh Tâm – những gương mặt trưởng thành từ các sân chơi tranh biện của VTV7. Sự góp mặt của các huấn luyện viên được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ, giúp thí sinh hoàn thiện kỹ năng và tự tin thể hiện quan điểm trước những vấn đề được đặt ra trong chương trình.

Theo kế hoạch, "Trường Teen 2026" sẽ lên sóng VTV7 từ đầu tháng 7-2026, hứa hẹn mang đến những màn tranh biện sôi nổi cùng nhiều góc nhìn đáng chú ý từ thế hệ học sinh hôm nay.