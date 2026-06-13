Chi Pu gây sốt với màn kết hợp cùng ngôi sao Amber Liu

ANTD.VN - Chiều ngày 12/6/2026, Chi Pu chính thức tổ chức sự kiện triển lãm và nghe trước cho album EXs. Nữ ca sĩ đến một không gian trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn nhằm giới thiệu dự án lớn nhất sự nghiệp tới nay vào ngày 14/6. Đặc biệt, ngôi sao quốc tế Amber Liu cùng dàn nghệ sĩ Việt đình đám cũng đã có mặt để chung vui cùng Chi Pu.

Không gian triển lãm được thiết kế cực kỳ chỉn chu, chia thành nhiều khu vực khác nhau, trưng bày các mô hình tái hiện ý tưởng của từng bài hát trong album. Ngay tại sự kiện, Chi Pu gây bất ngờ khi diễn live ca khúc "Mirror", khiến toàn bộ khán phòng bùng nổ trong những giai điệu ma mị, vũ đạo lôi cuốn. Nữ ca sĩ và Amber còn có màn trình diễn đặc biệt ca khúc "Tin được không?".

Chi Pu trình diễn ca khúc "Mirror" tại sự kiện

Sự chuyển mình trong vai trò sáng tác, giải mã bí ẩn 4 năm trước

Chi Pu giới thiệu danh sách 9 ca khúc thuộc album EXs bao gồm: "Mirror" - đã phát hành MV vào ngày 6/6, "Xưng tội", "Tối nay anh muốn nghe gì?", "Quên em đi", "Thiên sứ", "Thao túng", "Thiên đường cô đơn", 55, "Tin được không" (kết hợp cùng Amber Liu).

Đặc biệt, sự lột xác trong tư duy làm nghề của Chi Pu được khẳng định mạnh mẽ khi cô trực tiếp tham gia vào khâu sáng tác. Hai ca khúc 55 và "Quên em đi" do chính Chi Pu chắp bút cùng ca, nhạc sĩ Vũ Phụng Tiên, hứa hẹn mang đến những góc nhìn cá nhân độc đáo, chân thật nhất.

Chi Pu kết hợp với ngôi sao quốc tế Amber Liu trong ca khúc "Tin được không?"

Ca khúc là lời tâm sự góc khuất của một cô gái từng trải qua những câu chuyện buồn trong tình yêu. Bằng giọng hát đong đầy cảm xúc, ma mị và cuốn hút, Loli đã tự thân tạo nên sức hút mãnh liệt để mang ca khúc chạm đến trái tim khán giả.

Những lời ca “Không ai quan tâm ta đang làm gì/ Không ai xung quanh làm ai nghĩ suy/ Không ai buông ra những lời vô ý/ Không ai bước đến để rồi ra đi” vang lên như một lời tự sự day dứt nhưng vô cùng tự do. Việc đưa "Thiên đường cô đơn" trở lại trong EXs chính là cái ôm trọn vẹn mà Chi Pu của hiện tại dành cho Loli của quá khứ, đánh dấu một sự chữa lành, trưởng thành của bản thân.

Không gian triển lãm ấn tượng của sự kiện

EXs - Hành trình nhặt nhạnh mảnh vỡ ký ức để tìm thấy bản ngã kiêu hãnh

Album EXs được xây dựng như một chuyến du hành xuyên qua không gian nội tâm đầy sâu thẳm. Chia sẻ về thông điệp cốt lõi của dự án, Chi Pu bộc bạch: “EXs là những mảnh ghép của ký ức đã thành hình. Có những yêu thương từng rất đẹp, có những tổn thương từng rất sâu, có những điều tưởng như đã vỡ vụn nhưng cuối cùng lại trở thành một phần trong hành trình tìm thấy chính mình.

Chi trân trọng tất cả những gì đã đi qua, những người cũ, những cảm xúc cũ, những phiên bản cũ của bản thân. Tất cả được gói ghém lại trong từng giai điệu, từng lời ca, để kể nên câu chuyện về một cô gái bước ra khỏi quá khứ và tìm thấy bản ngã kiêu hãnh nhất của mình”.

Gia đình Pam Yêu Ơi đến chúc mừng ca sĩ Chi Pu. Ngoài đời họ là những người bạn thân thiết

Siêu album lớn nhất sự nghiệp của Chi Pu đến nay - EXs sẽ chính thức được phát hành trên mọi nền tảng nhạc số vào 20:00 ngày 14/6/2026.