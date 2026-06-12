Lương Gia Huy đập tan định kiến "trai cơ bắp thường diễn dở"

ANTD.VN - Lương Gia Huy tái xuất màn ảnh rộng với vai Trần Trung Tín trong "Ốc mượn hồn". Đây là một nhân vật không được giới thiệu nhiều nhưng lại gây bất ngờ lớn cho khán giả khi phim được công chiếu.

Trước khi "Ốc mượn hồn" ra rạp, Tín chỉ lướt qua trong teaser, trailer và gần như “lép vế” trên poster. Tuy nhiên, đến khi phim chính thức công chiếu, nhân vật này bất ngờ “lật kèo”: trở thành mắt xích quan trọng, giữ nhiều nút thắt then chốt và góp phần đẩy câu chuyện lên cao trào.

Lương Gia Huy trong "Ốc mượn hồn" để lại nhiều dấu ấn

Hóa thân thành Tín, Lương Gia Huy xuất sắc bộc lộ nội tâm mâu thuẫn của nhân vật tính tế, đồng thời đem lại tiếng cười bằng ngôn ngữ hình thể duyên dáng. Nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ về vai Tín của mình: “Thật ra trước khi phim ra mắt, tôi không nghĩ vai của mình sẽ được chú ý nhiều. Vì đây là một tuyến nhân vật không có quá nhiều đất diễn, nên tôi chỉ tập trung làm sao để mỗi lần xuất hiện đều tròn trịa và có điểm nhấn riêng”.

Lương Gia Huy cho biết anh không đặt nặng việc vai lớn hay nhỏ, mà quan trọng là câu chuyện của nhân vật có đủ sức chạm đến người xem hay không: “Tôi nghĩ vai chính hay vai phụ không phải là yếu tố quyết định. Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc đúng cảm xúc, đúng nhịp phim thì khán giả vẫn có thể nhớ rất lâu. Đó cũng là điều tôi hướng tới khi nhận vai này. Tôi chỉ mong khán giả nhớ đến nhân vật, không phải thời lượng mình xuất hiện”.

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Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho "Ốc mượn hồn", Lương Gia Huy tiết lộ anh dành nhiều thời gian để tìm hiểu tâm lý nhân vật: “Vai càng ít đất diễn thì mình càng phải tính toán kỹ. Từ ánh mắt, cách nói chuyện đến từng phản ứng nhỏ đều phải rõ ràng, vì mình không có nhiều cơ hội để ‘sửa sai’ trên màn ảnh. Ngoài ra, nếu không có đạo diễn định hướng, bạn diễn hỗ trợ và cả ekip phía sau, thì tôi khó thể hiện tốt được nhân vật của mình”.

Trước khi góp mặt trong "Ốc mượn hồn", Lương Gia Huy từng gây chú ý với vai diễn trong "Mưa đỏ". Thời điểm đó, nam diễn viên nhanh chóng nổi tiếng nhờ vóc dáng cơ bắp nổi bật, gây sốt mạng xã hội. Song, đi kèm với lợi thế ngoại hình lại là không ít định kiến. Nhiều dân mạng cho rằng những diễn viên sở hữu hình thể nổi trội thường dễ bị đóng khung là “chỉ có hình mà thiếu chiều sâu diễn xuất”. Lương Gia Huy cũng không nằm ngoài những hoài nghi đó.

Chia sẻ về giai đoạn này, anh thừa nhận bản thân hiểu rõ những nhận xét từ khán giả: “Thật ra tôi có đọc và cũng hiểu vì sao mọi người lại nghĩ như vậy. Ngoại hình đôi khi vô tình khiến mình bị đặt vào một khuôn mẫu nhất định”.

Chính vì thế, khi đến với "Ốc mượn hồn", Lương Gia Huy xem đây là cơ hội để chứng minh khả năng của mình nhiều hơn là chỉ dựa vào vẻ ngoài: “Tôi không nghĩ mình cần phải ‘đập tan định kiến’ một cách quá lớn lao, nhưng ít nhất, tôi muốn mọi người nhìn thấy sự cố gắng và nghiêm túc của mình với nghề. Khán giả bây giờ rất tinh. Nếu mình làm chưa tốt, mọi người sẽ nhận ra ngay. Ngược lại, chỉ cần mình tiến bộ từng chút một, họ cũng sẽ thấy và ghi nhận”.

Mang tâm thế đó vào "Ốc mượn hồn", Lương Gia Huy dù chỉ vào vai phụ, nhưng cách thể hiện tiết chế, tập trung vào nội tâm nhân vật đã giúp anh ghi dấu ấn riêng.. Không còn là hình ảnh “cơ bắp cho có”, Lương Gia Huy dần được ghi nhận ở khả năng diễn xuất tự nhiên và có chiều sâu hơn.

Với "Ốc mượn hồn", Lương Gia Huy không chỉ có thêm một vai diễn đáng nhớ mà còn phần nào tháo gỡ được định kiến từng bám theo mình. Dù vậy, đối với anh, đó không phải là đích đến, mà chỉ là bước khởi đầu cho hành trình dài phía trước trên con đường nghệ thuật.

Sắp tới, Lương Gia Huy sẽ tập trung trên phim trường "Mật mã Đông Dương". Anh đảm nhận vai diễn một “ông trùm” điển trai, hứa hẹn tạo nên một nút thắt quan trọng trong bàn cờ tình báo đầy kịch tính những năm 1960. “Hy vọng trong tương lai, dù là vai lớn hay nhỏ, tôi vẫn có thể mang đến những nhân vật khiến mọi người tin và cảm được”, Lương Gia Huy khẳng định.