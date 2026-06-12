Bức tranh đạt 2 triệu đô đầu tiên của mỹ thuật Việt trong năm 2026

ANTD.VN - Bức ''Deer in the forest'' (Đàn hươu trong rừng) của họa sĩ Phạm Hậu được bán giá 1,7 triệu euro (tương đương 2 triệu USD, khoảng hơn 52 tỷ đồng), và trở thành tác phẩm đắt giá nhất của ông từ trước tới nay, đồng thời là bức tranh đầu tiên đạt triệu đô của mỹ thuật Việt trong năm 2026.

Phiên đấu giá "Art d'Asie" (Nghệ thuật châu Á) vừa diễn ra tại Sotheby's Paris, tối 11/6. Tại đây, bức bình phong sơn mài “Đàn hươu trong rừng” của họa sĩ Phạm Hậu vừa lập kỷ lục mới cho tác phẩm của ông trên thị trường đấu giá quốc tế khi được gõ búa ở mức 1,7 triệu euro.

Mức giá vượt qua các kỷ lục trước đó của ông vào năm 2021 là bức "Hoàng hôn vàng trên vịnh Hạ Long" (1,24 triệu USD), "Phong cảnh chùa Thầy" (1,03 triệu USD) và "Phong cảnh thuyền buồm" (1 triệu USD).

Họa sĩ Phạm Hậu

Nhà đấu giá nhận định "Đàn hươu trong rừng" là một minh chứng nổi bật cho sự kết hợp giữa các nguyên tắc nghệ thuật hiện đại phương Tây và thẩm mỹ cổ truyền phương Đông. Bức bình phong sơn mài sáu tấm khắc họa năm con hươu trong khung cảnh hoang sơ, một vài con đang nghỉ ngơi, số khác thong thả gặm cỏ. Ánh sáng ấm áp bao trùm toàn tác phẩm, làm nổi bật từng chi tiết.

Bức tranh "Đàn hươu trong rừng" của họa sĩ Phạm Hậu

Những tác phẩm vẽ hươu thuộc các bức vẽ được săn đón nhất sự nghiệp của Phạm Hậu. Theo Sotheby's, chúng cho thấy sự tổng hòa giữa chủ nghĩa hiện đại trong hội họa và truyền thống thẩm mỹ châu Á, đồng thời thể hiện tinh thần của nghệ thuật hiện đại Việt Nam thời kỳ hoàng kim. Qua đó, họa sĩ gửi gắm tình yêu dành cho thiên nhiên, văn hóa và tâm linh Việt.

Họa sĩ Phạm Hậu (1903-1995) là một trong những tên tuổi tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20. Ông tốt nghiệp khóa V của Trường Mỹ thuật Đông Dương (1929 - 1934) và được xem là người tiên phong trong việc phát triển nghệ thuật sơn mài hiện đại, kết hợp tinh thần mỹ thuật hàn lâm với kỹ nghệ thủ công truyền thống. Năm 1946, ông cùng các cộng sự tham gia sáng lập Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

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