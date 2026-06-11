Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an thành phố Hà Nội năm 2026

ANTD.VN - Với chủ đề “Sách và Ước mơ vươn xa”, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an thành phố Hà Nội năm 2026 nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an thành phố Hà Nội được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/08/1945 – 19/08/2026), 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/08/2005 – 19/08/2026) và 78 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân.

Đối tượng dự thi là các cán bộ chiến sĩ, công nhân công an, lao động hợp đồng trong Công an thành phố. Đây là sự kiện góp phần tiếp tục phát huy phong trào đọc sách, xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc trong toàn lực lượng, khơi gợi niềm đam mê học tập.

Đồng thời, cuộc thi giúp đẩy mạnh việc nghiên cứu nâng cao tri thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực công tác của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, cuộc thi nhằm xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy chuyển đổi số trong tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tri thức phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Cuộc thi được tổ chức trên tinh thần đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, gắn nội dung cuộc thi với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bài dự thi được trình bày bằng một trong hai hình thức, gồm bài viết hoặc clip (video), trình bày bằng tiếng Việt. Đối với bài dự thi bằng hình thức clip (video), clip phải có thời lượng tối thiểu 05 phút, tối đa 10 phút, có độ phân giải từ 640px x 480px.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc kết hợp giữa văn hóa đọc truyền thống với các hình thức tiếp cận tri thức hiện đại sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao hiệu quả công tác và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (Ảnh: Bộ Công an).

Bài dự thi được các đơn vị tổ chức lựa chọn, tiến hành chấm sơ khảo và gửi các tác phẩm có chất lượng cao về Công an thành phố Hà Nội. Mỗi đơn vị lựa chọn 02 tác phẩm tiêu biểu để tham gia cuộc thi cấp Công an thành phố.

Cơ cấu giải thưởng gồm 70 giải cá nhân, 09 giải tập thể và 06 giải chuyên đề. Trong đó, giải cá nhân gồm 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 25 giải Khuyến khích. Giải tập thể gồm 01 Giải Nhất, 03 Giải Nhì và 05 Giải Ba. Giải chuyên đề với 03 giải được bình chọn nhiều nhất và 03 giải cho bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất.

Các đơn vị trong Công an thành phố gửi bài dự thi về Phòng Công tác chính trị trước ngày 13/07/2026. Lễ tổng kết, trao giải và triển lãm dự kiến diễn ra vào tháng 08/2026, qua đó tiếp tục tôn vinh những tấm gương xuất sắc, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.