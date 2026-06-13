NSƯT Hạnh Thúy tiết lộ góc nhìn bất ngờ về các nhân vật trong phim "Ma Xó"

ANTD.VN - Đảm nhận vai bà Thuận trong phim điện ảnh "Ma Xó", NSƯT Hạnh Thúy cho biết điều ám ảnh chị không nằm ở những yếu tố kinh dị mà ở bi kịch của những người mẹ bị đẩy đến giới hạn bởi tình yêu thương và mất mát.

NSƯT Hạnh Thúy diễn xuất vai người mẹ đặc biệt trong phim "Ma Xó"

Sau khi ra rạp, "Ma Xó" thu hút sự quan tâm của khán giả bởi câu chuyện mang màu sắc kinh dị dân gian cùng những xung đột tâm lý nặng trĩu bên trong. Trong phim, NSƯT Hạnh Thúy vào vai bà Thuận - một nhân vật có tạo hình đặc biệt, đòi hỏi nhiều giờ hóa trang mỗi ngày để xuất hiện trên màn ảnh.

Chia sẻ về vai diễn này, nữ nghệ sĩ cho biêt, thử thách lớn nhất với mình khi hóa thân vào nhân vật này không nằm ở lớp hóa trang hay những cảnh quay mang không khí rùng rợn. Thay vào đó, vấn đề khiến chị trăn trở nhiều hơn là làm sao thể hiện được những cảm xúc của nhân vật phía sau lớp tạo hình ấy.

Theo NSƯT Hạnh Thúy, khán giả thường nhìn các nhân vật mang yếu tố siêu nhiên bằng sự sợ hãi, nhưng với người diễn viên, điều quan trọng nhất vẫn là phần người. Riêng chị quan niệm, dù ở bất kỳ hình hài nào, nhân vật cũng phải có cảm xúc, có nỗi đau và có lý do tồn tại của riêng mình. Chính cách tiếp cận đó khiến chị đặc biệt đồng cảm với những bi kịch trong "Ma Xó".

Nghệ sĩ Lê Khánh cũng đảm nhận vai người mẹ trong phim

Khi được hỏi về các nhân vật người mẹ xuất hiện trong phim, Hạnh Thúy cho biết chị không nhìn họ bằng góc độ đúng sai đơn thuần. Chị lý giải, một người mẹ đang mang trong mình đứa con được xem như món quà quý giá sau nhiều mất mát sẽ có xu hướng làm mọi thứ để bảo vệ con. Trong khi đó, một người mẹ khác phải sống cùng nỗi đau mất con trong thời gian dài cũng có thể đưa ra những lựa chọn cực đoan khi cố níu giữ điều cuối cùng mà họ cho là còn thuộc về mình.

Theo NSƯT Hạnh Thúy, nếu đặt mình hoàn toàn vào hoàn cảnh của các nhân vật, rất khó để đưa ra những phán xét tuyệt đối. Bởi trong thế giới của họ, những hành động ấy đều xuất phát từ niềm tin rằng mình đang làm điều tốt nhất cho người thân yêu. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh việc thấu hiểu động cơ tâm lý của nhân vật không đồng nghĩa với sự đồng tình. Với điện ảnh, đôi khi cần đi sâu vào những góc tối của con người để hiểu vì sao một người bình thường có thể bị đẩy tới những lựa chọn vượt khỏi chuẩn mực xã hội.

Sự đồng cảm ấy cũng là chìa khóa giúp xây dựng vai bà Thuận trong phim. Dù xuất hiện với tạo hình đáng sợ và thuộc về thế giới siêu nhiên, chị không xem nhân vật của mình chỉ là một hình tượng gây sợ hãi. Điều quan trọng hơn cả là phải thể hiện được những cảm xúc còn dang dở, những oán hờn và đau đớn đã khiến nhân vật không thể buông bỏ.

Thậm chí, NSƯT Hạnh Thúy thừa nhận nếu đứng ở vị trí của nhân vật trong một hoàn cảnh tương tự, chị có thể còn đưa ra những quyết định quyết liệt hơn. Tuy nhiên, theo chị, đó là góc nhìn của người làm nghề khi cố gắng sống cùng nhân vật để hiểu tận cùng bi kịch của họ, chứ không phải sự cổ súy cho những hành vi sai trái.

Bên cạnh công việc diễn xuất, NSƯT Hạnh Thúy hiện còn tham gia giảng dạy. Trái với sự cảm thông dành cho những số phận nhiều góc khuất trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ cho biết bản thân khá nghiêm khắc trong môi trường sư phạm. Chị chủ động giữ khoảng cách nhất định với sinh viên, không nhận quà hay xây dựng những mối quan hệ riêng tư trong thời gian học tập để đảm bảo tính chuyên nghiệp.

Dù vậy chị luôn dành sự cởi mở cho thế hệ làm phim trẻ. Lần đầu hợp tác với đạo diễn Phan Bá Hỷ trong "Ma Xó", chị đánh giá cao sự chỉn chu và cách làm việc rõ ràng của đạo diễn trẻ. Theo nữ nghệ sĩ, việc đồng hành cùng những người trẻ không chỉ là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm mà còn giúp bản thân cập nhật những góc nhìn mới trong nghề.

Hiện "Ma Xó" đang được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc với sự tham gia của dàn diễn viên gồm: Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn, Nguyễn Sỹ Hậu, Chú Ba Duy... Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim đã đạt doanh thu hơn 85 tỷ đồng sau 6 ngày phát hành.