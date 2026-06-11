Phim "Lửa trắng" tái hiện cuộc chiến chống ma túy thời công nghệ số

ANTD.VN - Sau "Độc đạo" và "Biệt dược đen", VTV tiếp tục đưa đề tài phòng chống ma túy lên màn ảnh với phim "Lửa trắng". Bộ phim có sự phối hợp chuyên môn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), tái hiện cuộc chiến chống tội phạm ma túy ngày càng tinh vi trong thời đại công nghệ số.

Hình ảnh trong phim "Lửa trắng"

Phim sẽ lên sóng VTV3 vào lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần từ tháng 6, ngay sau khi phim "Lời hứa đầu tiên khép lại". Những thước phim khai thác một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của đời sống hiện đại là cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Ở đó các tập phim sẽ lần lượt mở ra một thế giới ngầm tinh vi, nơi những loại ma túy mới đang len lỏi vào giới trẻ qua các buổi tiệc tùng, những phiên livestream, hào quang giải trí và khát vọng nổi tiếng.

Thuộc dòng phim chính luận giàu tính thời sự, "Lửa trắng" không chỉ kể câu chuyện về những đường dây buôn bán ma túy mà còn phản ánh những cám dỗ đang hiện hữu trong xã hội hiện đại. Bộ phim đặt ra câu hỏi về cái giá của danh vọng, khát vọng khẳng định bản thân và những lựa chọn có thể đẩy con người đến gần ranh giới của tội ác.

Từ dấu vết của “Bụi trắng” đến cuộc truy quét đường dây ma túy tinh vi

Mở đầu bằng những dấu hiệu tưởng như rời rạc liên quan đến một loại ma túy mới mang tên "Bụi trắng", câu chuyện từng bước dẫn dắt khán giả vào hành trình phá án của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Từ những đầu mối nhỏ, lực lượng chức năng dần phát hiện một mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động chặt chẽ, nhiều tầng nấc và luôn biết cách ẩn mình dưới những vỏ bọc tưởng như hợp pháp.

Thông qua câu chuyện về "Bụi trắng" - loại ma túy được ngụy trang bằng những lời hứa về sự thăng hoa, sáng tạo và thành công, bộ phim đặt ra một vấn đề nhức nhối của đời sống đương đại khi con người bị cuốn vào khát vọng thể hiện bản thân, mong muốn đổi đời hay tìm kiếm sự công nhận thì có thể trở thành mục tiêu của những cạm bẫy nguy hiểm như thế nào. Ma túy không chỉ hủy hoại thể xác mà còn khai thác những điểm yếu sâu kín nhất của con người như sự cô đơn, tham vọng hay khát vọng thành công.

Với chất liệu lấy cảm hứng từ thực tế, "Lửa trắng" được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc mới cho dòng phim chính luận, điều tra phá án trên sóng truyền hình

Đạo diễn Bùi Quốc Việt cho biết một trong những điểm mới đáng chú ý của "Lửa trắng" là việc đưa lên màn ảnh những phương thức phạm tội rất sát với thực tế hiện nay. Lần đầu tiên trong một bộ phim hình sự truyền hình, khán giả sẽ chứng kiến việc các đối tượng sử dụng công nghệ flycam (drone) để vận chuyển ma túy thay vì những phương thức truyền thống. Chi tiết này góp phần phản ánh sự thay đổi nhanh chóng của tội phạm trong thời đại công nghệ số, đồng thời tạo nên những tình huống truy bắt mới mẻ và căng thẳng hơn.

Thuộc dòng phim miniseries, "Lửa trắng" được xây dựng với tiết tấu nhanh, dồn dập. Thay vì kéo dài các tình huống, bộ phim tập trung vào những nút thắt ngắn gọn nhưng giàu kịch tính, liên tục đẩy các nhân vật vào những lựa chọn sinh tử, những màn đấu trí và phản bội khó lường.

Hơi thở thực tế từ cuộc chiến chống ma túy

Một trong những điểm đặc biệt của "Lửa trắng" là sự tham gia đồng hành của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, ngay từ những giai đoạn đầu tiên của dự án thông qua việc tham gia tư vấn chuyên môn, thẩm định kịch bản và hỗ trợ xây dựng nhiều tình huống nghiệp vụ xuyên suốt bộ phim. Từng chi tiết liên quan đến phương thức phá án, sơ đồ chiến thuật hay tâm lý tội phạm đều được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính chính xác cao, đúng với thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Không chỉ hỗ trợ về chuyên môn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy còn tạo điều kiện về lực lượng và khí tài phục vụ quá trình ghi hình. Đạo diễn Bùi Quốc Việt cho biết đây là một trong những bộ phim được Trung tâm sản xuất phim VTV (VFC) đầu tư lớn về mặt hình ảnh, với nhiều thiết bị hiện đại và những đại cảnh quy mô. Có những phân đoạn huy động tới 100 người cùng sự xuất hiện của các phương tiện chuyên dụng của lực lượng cảnh sát, tạo nên những bối cảnh hoành tráng vượt xa các dự án hình sự trước đây mà anh từng thực hiện.

Không chỉ kể câu chuyện về cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, bộ phim còn gợi mở những suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa đúng và sai, giữa khát vọng vươn lên và những cám dỗ có thể khiến con người đánh mất chính mình

Chia sẻ về việc đồng hành hỗ trợ dự án phim, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, đấu tranh với tội phạm ma túy hiện là một trong những mặt trận nóng bỏng và phức tạp nhất. Đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, không chỉ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe con người.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, trong quá trình đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, công tác phòng ngừa xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cần sự chung tay của toàn xã hội. Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhấn mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, là một trong những giải pháp cần được đẩy mạnh. Từ góc độ đó, ông kỳ vọng "Lửa trắng" sẽ góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về hiểm họa ma túy cũng như cuộc chiến đầy cam go mà lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện.

"Lửa trắng" là sự đồng hành hỗ trợ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an

Nói thêm về điều này, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chia sẻ, một trong những thách thức lớn nhất khi xây dựng kịch bản là làm sao phản ánh chân thực cuộc chiến chống ma túy đầy khốc liệt nhưng vẫn bảo đảm sức hấp dẫn của một tác phẩm truyền hình.

Theo Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, bộ phim không chỉ nhằm tôn vinh những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an mà còn hướng tới mục tiêu giáo dục, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của xã hội vào chính nghĩa. Ông cho biết dù kịch bản được xây dựng từ những chuyên án có thật, việc chuyển thể lên màn ảnh vẫn cần có sự điều chỉnh phù hợp vì yêu cầu nghiệp vụ và những tác động xã hội có thể phát sinh.

Chia sẻ về thực tế công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương xúc động cho biết đằng sau mỗi quyết định phá án là mồ hôi, nước mắt, máu và cả sự hy sinh của lực lượng Công an nhân dân. Ông khẳng định đây là cuộc chiến vô cùng gian khổ nhưng luôn có niềm tin vào chiến thắng, đồng thời nhấn mạnh lực lượng công an Việt Nam không thua kém các nước trên thế giới trong cuộc đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Những số phận mắc kẹt giữa ánh sáng và bóng tối

Lấy bối cảnh tại tỉnh Sơn Hải, "Lửa trắng" theo chân Mai - một cô gái nghèo mang nhiều uẩn khúc về thân phận. Từ những biến cố bất ngờ, Mai bị cuốn vào thế giới của Lão Công - ông trùm ma túy đa nghi, tàn nhẫn và đầy mưu mô. Xung quanh Mai là hàng loạt nhân vật có số phận bí ẩn và phức tạp. Thông qua các mối quan hệ đan xen giữa tình thân, tình yêu, tham vọng và tội ác, bộ phim không xây dựng cuộc chiến chống ma túy như sự đối đầu đơn thuần giữa thiện và ác. Mỗi nhân vật đều có động cơ, quá khứ và những "vết thương" riêng. Kẻ phạm tội không chỉ hiện lên với sự tàn nhẫn mà đôi khi còn mang những nỗi niềm khó gọi thành tên. Ngược lại, những người đứng về phía công lý cũng phải đối mặt với vô vàn áp lực và thử thách để giữ vững niềm tin của mình.

Việt Hoa đảm nhận vai quan trọng trong phim

Đảm nhận vai Mai, diễn viên Việt Hoa được kỳ vọng mang tới một màu sắc mới trong sự nghiệp diễn xuất với hình ảnh cô gái gai góc, gan lì nhưng ẩn chứa nhiều bí mật. Bảo Anh trở lại với dòng phim được xem là sở trường khi vào vai Tân - chiến sĩ Công an tận tụy, kỷ luật và luôn đặt nhiệm vụ lên trên lợi ích cá nhân. Trong khi đó, Thu Quỳnh hóa thân thành Lan - một nhân vật sở hữu nhiều lớp tâm lý phức tạp, vừa mềm mỏng, điềm tĩnh nhưng cũng có thể trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn khi cần thiết. Còn NSƯT Hồ Phong đảm nhận vai Lão Công, ông trùm đứng sau nhiều hoạt động phạm pháp với tính cách đa nghi và khả năng thao túng người khác.

Bên cạnh đó, phim còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tài năng như: NSƯT Phú Kiên, NSƯT Tuấn Cường, NSƯT Dũng Nam, NSƯT Đức Hùng, Nguyễn Tú, Duy Khánh, Thanh Huế, Minh Phương, Du Ka...

Một số hình ảnh trong phim và tại sự kiện ra mắt phim: