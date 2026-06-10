Gần 1.160 tỉ đồng tu bổ Khu di tích đền Kiếp Bạc

ANTD.VN - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 2057/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đền Kiếp Bạc.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.156,74 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện từ quý I đến quý II/2026; giai đoạn thi công từ quý III/2026 đến quý IV/2027; công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý I/2028.

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện hệ thống di tích, cơ sở hạ tầng và cảnh quan Khu di tích Kiếp Bạc theo Quy hoạch tổng thể Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, Dự án tập trung hoàn chỉnh hệ thống thờ tự, phục hồi các nghi lễ truyền thống trong lễ hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Thông qua việc phục hồi hố khai quật khảo cổ học năm 1972, Dự án tiếp tục làm rõ các giá trị nổi bật toàn cầu, tính xác thực và tính toàn vẹn của di sản theo khuyến nghị của UNESCO.

Khu di tích đền Kiếp Bạc

Bên cạnh đó, Dự án cũng hướng tới quảng bá giá trị di tích, khai thác hiệu quả tiềm năng, tài nguyên du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc đầu tư Dự án cũng góp phần tạo dựng không gian cảnh quan hài hòa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân, đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển bền vững khu di tích.

Dự án gồm nhiều hạng mục tu bổ, tôn tạo và đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Khu di tích Kiếp Bạc và các di tích liên quan. Trong đó, tập trung chỉnh trang cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tu bổ Nghi môn, xây dựng các công trình phục vụ quản lý, trưng bày hiện vật, bảo tồn và phát huy giá trị các hố khai quật khảo cổ học tại đền Kiếp Bạc; tu bổ, tôn tạo Đền Bắc Đẩu, Đền Nam Tào; giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phụ trợ, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp thoát nước và cảnh quan đồng bộ.