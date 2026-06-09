Sơn Tùng M-TP lựa chọn không biến tranh cãi thành "cuộc chiến"

Hình trên - tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ thị giác L.G và hình dưới - hình ảnh xuất hiện trong đoạn cuối của MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP

Những ngày qua, MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP trở thành tâm điểm tranh luận sau khi một nghệ sĩ thị giác tên L.G cho rằng một bối cảnh xuất hiện ở đoạn cuối sản phẩm có những điểm tương đồng với tác phẩm sắp đặt do chị thực hiện năm 2017. Từ một chi tiết kéo dài hơn 10 giây trên màn ảnh, câu chuyện nhanh chóng mở rộng thành cuộc thảo luận về quyền tác giả, trách nhiệm nghề nghiệp và ranh giới giữa tham chiếu với sao chép trong hoạt động sáng tạo.

Một cuộc tranh luận trên mạng xã hội nổ ra, trong đó không ít ý kiến "đổ lỗi" cho Sơn Tùng M-TP vì cho rằng anh là nghệ sĩ đứng tên và sở hữu MV thì đơn vị trực tiếp được công ty của nam nghệ sĩ lựa chọn làm đối tác sản xuất MV này - Công ty Cổ phần Antiantiart Việt Nam (AAA) đã lên tiếng nhận trách nhiệm đối với các hạng mục chuyên môn liên quan đến phần thiết kế và mỹ thuật của dự án.

Trong thông cáo phát đi ngày 5-6-2026, AAA cho biết đơn vị này sản xuất "MV Come My Way" theo hình thức cung cấp dịch vụ sản xuất trọn gói cho đối tác là công ty M-TP Talent. Cụ thể, quá trình phát triển ý tưởng, sử dụng tư liệu để hình thành ý tưởng cũng như thiết kế mỹ thuật cho MV đều thuộc phạm vi AAA chủ động triển khai và độc lập đưa ra quyết định. Cũng từ đó, AAA cho rằng việc quy trách nhiệm trực tiếp cho M-TP Talent hoặc Sơn Tùng M-TP trong những vấn đề phát sinh từ khâu thiết kế, phát triển ý tưởng và triển khai mỹ thuật là chưa phản ánh đầy đủ cơ chế vận hành thực tế của dự án, vốn được thực hiện bởi nhiều đơn vị chuyên môn khác nhau.

Thông báo điều chỉnh MV "Come My Way'" được phía Sơn Tùng M-TP phát đi vào chiều ngày 9-6-2026

Giữa lúc tranh cãi liên quan đến MV "Come My Way" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mới đây công ty M-TP Entertainment của Sơn Tùng M-TP bất ngờ đưa ra một quyết định đáng chú ý, đó là điều chỉnh phiên bản phát hành của MV này thông qua việc thay đổi phần hậu danh đề (after-credits scene). Cùng với quyết định ấy, phía Sơn Tùng M-TP cũng đồng thời nhấn mạnh rằng việc chỉnh sửa không đồng nghĩa với việc thừa nhận bất kỳ kết luận pháp lý nào.

Điều khiến thông báo mới của M-TP Entertainment thu hút sự chú ý không nằm ở việc MV "Come My Way" được chỉnh sửa, mà ở thông điệp đính kèm. Trong bối cảnh tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ và mỗi bên đều giữ cách nhìn riêng về vụ việc, lựa chọn này cho thấy nỗ lực của nam nghệ sĩ trong việc đưa câu chuyện ra khỏi vòng xoáy thắng thua của dư luận.

Trước đó, Microwave Soups - đối tác do AAA phối hợp thực hiện phần thiết kế và thi công bối cảnh của MV đã công khai xin lỗi, thừa nhận có tham khảo ngôn ngữ tạo hình từ tác phẩm của nghệ sĩ thị giác L.G trong quá trình phát triển bối cảnh và xác nhận chưa trao đổi hoặc xin phép tác giả trước đó. Tuy nhiên, nghệ sĩ thị giác L.G cho rằng cách giải thích của các đơn vị liên quan chưa phản ánh đúng bản chất sự việc theo cách chị nhìn nhận. Nữ nghệ sĩ vẫn bảo lưu quan điểm rằng đây không đơn thuần là câu chuyện tham khảo ý tưởng hay ngôn ngữ tạo hình.

Một số người dùng mạng xã hội còn đưa ra dẫn chứng về một số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ở nước ngoài ra đời trước tác phẩm của nghệ sĩ thị giác L.G có những điểm tương đồng nhất định về cách khai thác kiến trúc truyền thống, không gian phế tích hoặc ký ức văn hóa

Cho đến thời điểm hiện tại, các bên vẫn giữ những cách nhìn khác nhau về vụ việc. Bởi vậy, việc lựa chọn điều chỉnh MV thay vì tiếp tục các màn đáp trả qua lại, đồng thời bảo lưu quan điểm pháp lý của mình, trở thành điểm đáng chú ý trong cách ứng xử của phía Sơn Tùng M-TP trước tranh cãi lần này. Giữa lúc các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, phía nam nghệ sĩ đã chọn cách điều chỉnh sản phẩm thay vì tiếp tục đẩy cuộc tranh luận đi xa hơn. Tuy vậy, thông báo mới cũng cho thấy quan điểm của phía anh không thay đổi khi khẳng định việc chỉnh sửa MV không đồng nghĩa với việc thừa nhận bất kỳ kết luận pháp lý nào.

Thực tế, một trong những điều khiến câu chuyện MV "Come My Way" trở nên phức tạp nằm ở chỗ nó không chỉ là tranh luận về một MV ca nhạc. Vụ việc đã nhanh chóng mở rộng thành cuộc thảo luận lớn hơn về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, ranh giới giữa tham chiếu, ảnh hưởng và sao chép trong nghệ thuật đương đại.

Những ngày qua, bên cạnh các ý kiến bày tỏ sự đồng tình với nghệ sĩ thị giác L.G, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều tiếng nói phản biện. Một số người cho rằng việc xác định hành vi sao chép hay vi phạm quyền tác giả không thể chỉ dựa trên cảm nhận về sự tương đồng thị giác. Trong số đó có một số phân tích đặt câu hỏi về nguồn gốc của chính những ngôn ngữ tạo hình của nữ nghệ sĩ trẻ này, thậm chí còn đưa ra dẫn chứng về một số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ra đời trước đó ở nước ngoài có những điểm tương đồng nhất định về cách khai thác kiến trúc truyền thống, không gian phế tích hoặc ký ức văn hóa. Những người theo quan điểm này cho rằng các yếu tố như kiến trúc cổ, mỹ học phế tích hay các cấu kiện văn hóa vốn đã tồn tại từ lâu trong lịch sử và thường xuyên xuất hiện trong nhiều thực hành nghệ thuật khác nhau, vì vậy việc đánh giá một tác phẩm có vi phạm quyền tác giả hay không cần được xem xét trên cơ sở chuyên môn và các bằng chứng cụ thể.

Phía Sơn Tùng M-TP quyết định cắt bỏ đoạn có hình ảnh gây tranh cãi ở cuối MV

Dĩ nhiên, những quan điểm này không làm thay đổi quyền được lên tiếng của nghệ sĩ L.G, cũng không thể thay thế các đánh giá chuyên môn hoặc kết luận pháp lý nếu có trong tương lai. Nhưng chúng cho thấy bức tranh dư luận thực tế phức tạp hơn nhiều so với những phán quyết "miệng" thường thấy trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh ấy, việc mọi chỉ trích đều dồn về phía Sơn Tùng M-TP cũng là điều khiến nhiều người đặt câu hỏi. Bởi theo các thông tin đã được công khai, dự án có sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn khác nhau, trong đó các hạng mục đang bị tranh luận thuộc phạm vi công việc của những êkíp thiết kế và sản xuất cụ thể.

Có thể vì vậy mà thay vì tiếp tục để tranh cãi leo thang, phía Sơn Tùng đã lựa chọn một cách ứng xử khác là điều chỉnh phiên bản phát hành của MV. Đó chưa chắc là cách làm có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng ít nhất, nó cho thấy một nỗ lực đưa cuộc tranh luận trở về với những căn cứ cụ thể thay vì tiếp tục bị cuốn theo cảm xúc đám đông.

Trong khi các bên vẫn tiếp tục trao đổi để làm rõ những vấn đề còn khác biệt, MV "Come My Way" vẫn ghi nhận sức hút đáng kể trên các nền tảng số. Sau 11 ngày phát hành, MV này đã tiến sát mốc 30 triệu lượt xem trên YouTube. Có lẽ cũng vì thế mà thay vì để câu chuyện tiếp tục bị cuốn vào những cuộc tranh luận không hồi kết, lựa chọn mới nhất của phía Sơn Tùng M-TP đang cho thấy mong muốn khép lại những ồn ào xoay quanh một chi tiết trong MV để khán giả trở lại với chính sản phẩm âm nhạc.