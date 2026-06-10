"Impact Show" và lời giải cho "cơn khát" sân khấu của Rock Việt

ANTD.VN - Không chỉ tổ chức các đêm diễn định kỳ, những người thực hiện "Impact Show" mong muốn tạo thêm không gian để các ban nhạc Rock giới thiệu sáng tác mới, kết nối các thế hệ nghệ sĩ và duy trì đời sống của cộng đồng Rock độc lập.

Đi tìm không gian cho Rock nguyên bản

Tiếp nối các đêm diễn đã được tổ chức từ tháng 3-2026, "Impact Show" đang dần trở thành điểm hẹn của cộng đồng yêu Rock tại Hà Nội. Đằng sau chuỗi chương trình này là mong muốn tạo thêm một không gian để các ban nhạc có thể biểu diễn những sáng tác do chính mình thực hiện, đồng thời gặp gỡ và kết nối với khán giả. Chương trình được khởi xướng bởi các ban nhạc Đông Đô, Đại Bàng Trắng cùng HUB Venue. Theo ban tổ chức, sự ra đời của chương trình xuất phát từ thực tế đời sống Rock độc lập hiện nay vẫn cần thêm những sân khấu dành cho các nghệ sĩ theo đuổi sáng tác và thử nghiệm âm nhạc.

Theo đó, thay vì hướng đến mô hình đại nhạc hội quy mô lớn, chương trình lựa chọn hình thức các đêm diễn định kỳ trong không gian gần gũi hơn với mong muốn tạo ra sân chơi để các ban nhạc có cơ hội giới thiệu tác phẩm mới, giao lưu với nhau và từng bước xây dựng cộng đồng người nghe của riêng mình.

Một trong những tiêu chí được êkip sản xuất "Impact Show" nhấn mạnh là không phân biệt thể loại, thế hệ hay thời gian hoạt động của các ban nhạc tham gia. Trên cùng một sân khấu, những nghệ sĩ đã có nhiều năm gắn bó với Rock Việt có thể biểu diễn bên cạnh các nhóm nhạc trẻ mới thành lập. Sự gặp gỡ này không chỉ giúp mở rộng cơ hội giao lưu mà còn tạo thêm động lực cho các nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo nghệ thuật.

Bên cạnh đó, yếu tố thử nghiệm cũng được xem là một trong những điểm nhấn của "Impact Show". Cuh thể, các ban nhạc được khuyến khích mang đến những sáng tác mới, những ý tưởng âm thanh chưa từng công bố hoặc các bản phối mang màu sắc khác biệt. Phía đơn vị tổ chức cho biết chương trình ưu tiên việc tôn trọng tư duy nghệ thuật của nghệ sĩ, tạo điều kiện để họ thể hiện cá tính âm nhạc một cách tự nhiên nhất.

Kết nối dòng chảy Rock Việt

Sau những số đầu tiên, "Impact Show" đã thu hút sự tham gia của nhiều ban nhạc thuộc các thế hệ khác nhau. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu Rock, chương trình còn có sự góp mặt của các ban nhạc trẻ như: Moonveil, LanMan hay Tai-Hoa.

Theo kế hoạch, "Impact Show III" sẽ diễn ra vào 20 giờ tối 13-6 tới tại HUB Venue (277 Quan Hoa, Hà Nội). Đêm diễn dự kiến mang đến nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau từ Grunge, Alternative Rock đến Punk Rock, Rock & Roll, Heavy Metal và Power Metal. Đại diện êkip sản xuất cho rằng sự đa dạng về thể loại không chỉ mang đến nhiều trải nghiệm cho khán giả mà còn tạo cơ hội để các ban nhạc học hỏi lẫn nhau về tư duy sáng tác, phối khí và biểu diễn. Việc nhiều trường phái Rock cùng xuất hiện trong một chương trình cũng góp phần tạo nên bản sắc riêng của chương trình.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình, anh Nguyễn Đức Lộc, trưởng ban nhạc Đông Đô và là thành viên ban tổ chức, cho biết một trong những khó khăn của nhiều nghệ sĩ Rock độc lập hiện nay là thiếu không gian để giới thiệu các tác phẩm tự sáng tác. Trong khi đó, nhiều sân khấu thương mại thường ưu tiên các ca khúc quen thuộc nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả. Vì vậy, mỗi ca khúc được trình diễn trên sân khấu "Impact Show" đều mang theo câu chuyện và dấu ấn riêng của người nghệ sĩ. Chương trình được xây dựng với mong muốn tạo điều kiện để các ban nhạc giới thiệu những sáng tác nguyên bản của mình mà không phải chịu áp lực điều chỉnh hay dung hòa các ý tưởng nghệ thuật.

Đại diện ban tổ chức cũng cho rằng chính tinh thần tự chủ trong sáng tạo là một trong những yếu tố giúp nhạc Rock duy trì sức sống qua nhiều thế hệ người nghe. Vì vậy, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các đêm diễn mà còn hướng tới việc tạo dựng một môi trường kết nối giữa các nghệ sĩ và cộng đồng yêu Rock.

Tính đến nay, "Impact Show" đã thực hiện nhiều hoạt động và nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn cũng như cộng đồng người nghe. Trong thời gian tới, ban tổ chức dự kiến mở rộng kết nối với các câu lạc bộ và không gian biểu diễn Rock tại nhiều địa phương khác trên cả nước.

Theo kế hoạch, việc mở rộng hoạt động sẽ tạo thêm cơ hội giao lưu cho các ban nhạc ở nhiều tỉnh, thành, đồng thời góp phần kết nối các cộng đồng yêu Rock và thúc đẩy sự phát triển của đời sống âm nhạc độc lập. Từ một sân chơi dành cho những người yêu Rock tại Hà Nội, "Impact Show" đang được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa các thế hệ nghệ sĩ và khán giả yêu mến thể loại âm nhạc này.