Phong Nha được vinh danh là điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á

ANTD.VN - Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á năm 2026. Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) được đánh giá là điểm đến lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, phục hồi sức khỏe tinh thần và tái tạo năng lượng.

Theo Agoda, năm 2026 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của xu hướng du lịch gắn với thiên nhiên, du lịch chữa lành và chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại ngày càng bận rộn, nhiều du khách mong muốn tìm kiếm những điểm đến sở hữu không gian thanh bình, cảnh quan nguyên sơ và các trải nghiệm giúp cân bằng và tái tạo năng lượng.

Sự quan tâm ngày càng lớn đối với những loại hình du lịch này cho thấy mong muốn của du khách về những hành trình nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần, không chỉ đơn thuần nghỉ ngơi, thư giãn mà còn giúp kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên.

Những cánh rừng xanh mướt, bãi biển hoang sơ, hay vùng núi trong lành đang trở thành lựa chọn ưu tiên của khách du lịch trên toàn thế giới.

Góp mặt trong danh sách này, Phong Nha nổi bật với hệ thống núi đá vôi đồ sộ, những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn cùng mạng lưới hang động kỳ vĩ nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Di sản Thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Đây là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học và địa chất đặc biệt của khu vực châu Á. Đặc biệt, nơi đây là “cửa ngõ” dẫn tới Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, được xem là một trong những kỳ quan thiên nhiên độc đáo nhất hành tinh.

Phong Nha mang đến những hoạt động khám phá khác biệt dành cho những tín đồ yêu thiên nhiên và đam mê các hoạt động phiêu lưu.

Từ hành trình chinh phục hang động, trekking xuyên rừng đến các hoạt động du lịch sinh thái, điểm đến này hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành nơi nghỉ dưỡng, trải nghiệm lý tưởng dành cho những ai muốn tạm rời xa nhịp sống đô thị và tìm về với thiên nhiên.

Agoda đánh giá, Phong Nha ngày càng được biết đến rộng rãi nhờ cảnh quan núi đá vôi đặc sắc và hệ thống hang động quy mô lớn, trong đó có hang Sơn Đoòng nổi tiếng thế giới. Với vẻ đẹp tự nhiên cùng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, Phong Nha là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên và du khách ưa thích các hoạt động khám phá, trải nghiệm.