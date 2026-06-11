Nhà văn Nguyễn Đông Thức giới thiệu "Đời đôi lần lúng túng"

ANTD.VN - Tác giả Nguyễn Đông Thức vừa ra mắt độc giả tác phẩm “Đời đôi lần lúng túng” chủ yếu nói về tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên, đó không phải là một cuốn truyện ngôn tình theo nghĩa thông thường mà lại là một tiểu thuyết rất “đời” như chính tác giả Nguyễn Đông Thức từng dí dỏm chia sẻ rằng “Nó có vẻ là một truyện ngôn tình. Mà lại của một ông U.80 lần đầu thử viết thể loại này”.

“Đây không phải là một cuốn truyện ngôn tình”, nhà văn Nguyễn Đông Thức mở đầu sách như thế, mặc dù nó đề cập hầu hết đến chuyện tình cảm của phụ nữ, rất thật thà. Có thể kể đến các phần như: Mười năm như vài cái chớp mắt; Đàn ông chung thủy cũng giống như ma; Ai cũng ngổn ngang những nỗi niềm riêng; Mẹ sẽ ở với người khác phải không?; Phụ nữ sinh ra để được yêu thương…

Nhà văn Nguyễn Đông Thức sẽ có buổi giao lưu và ký tặng sách tại Đường sách Nguyễn Văn Bình - TP. Hồ Chí Minh

Cuốn sách mở ra câu chuyện từ cuộc hội ngộ của những người bạn cũ thời đại học sau nhiều năm xa cách. Những cuộc họp mặt bạn cũ bao giờ cũng mở ra nhiều cánh cửa trở về quá khứ. Bao nhiêu câu chuyện ngày xưa ùa về, ký ức tuổi trẻ sôi nổi. Tuy nhiên, sau vẻ ngoài bình yên của mỗi người là những nỗi niềm riêng, những đổ vỡ, tổn thương và cả những bí mật được chôn giấu trong đời sống hôn nhân.

Thông qua câu chuyện của ba người bạn thân Hoàng Hoa, Hoài Thu và Mỹ Duyên, từ thời sinh viên đến khi bước vào đời sống gia đình, tác phẩm cung cấp cho người đọc nhiều góc nhìn gần gũi, thực tế về tình yêu, hôn nhân và những lựa chọn của người phụ nữ trước biến cố. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện và quyết định riêng: người chịu đựng, người mạnh mẽ bước tiếp, người loay hoay giữa yêu thương và tổn thương. Nhưng họ có điểm chung là yêu hết mình, luôn khát khao được yêu thương và sống đúng với giá trị của bản thân.

Những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Đông Thức

Như nhà văn Nguyễn Đông Thức viết trong tác phẩm: “Phụ nữ ai cũng mong được có một tình yêu chân thành và duy nhứt. Sinh ra để được yêu thương, nhưng mấy ai có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc như ý? Nước mắt của tỉ tỉ đàn bà đổ ra trên con đường đi tìm hạnh phúc có lẽ đã đủ làm nên các đại dương trên trái đất. Mặn chát”.

Không né tránh hiện thực, tác phẩm nhắc đến những góc khuất trong đời sống hôm nay: ngoại tình, sự ích kỷ trong các mối quan hệ, những áp lực vật chất, cảm giác cô đơn ngay trong chính gia đình mình và cả những tổn thương kéo dài nhiều năm, sự thay đổi trong quan niệm từ tình yêu của tuổi mới lớn đến cuộc sống hôn nhân gia đình. Ngay cả trong tình cảnh hôn nhân gia đình chia ly, người đọc sẽ thấm thía rằng: “Mọi đổ vỡ đều có lý do, quan trọng là chúng ta sẽ xử lý như thế nào để có thể đứng dậy và đi tới, gác lại phiền muộn sau lưng”.

Sau tất cả những “lúng túng” trong cuộc sống, tác giả vẫn hướng người đọc đến một tinh thần sống tích cực hơn: “Cuộc đời này quá ngắn, chúng ta đáng được sống vui chứ đừng ngồi chịu đựng hoặc ôm mãi một nỗi đau”. Hay như chính lời nhắn gửi rất thẳng thắn của ông dành cho phụ nữ: “Tình yêu không có nghĩa phải hy sinh bản thân. Là tôn trọng chứ không phải chịu đựng, tự hạ thấp giá trị mình”. Bởi sau những tổn thương và đổ vỡ, con người vẫn có thể gặp được những người đủ chân thành để yêu thương, thấu hiểu và cùng mình đi tiếp cuộc đời. Đó cũng là điều được tác giả gợi mở qua các nhân vật như Thắng, Ngôn, Long hay Thường - những người đàn ông xuất hiện với sự tử tế, sẻ chia, và mang lại cảm giác bình yên trong tình yêu.

Truyện có kết thúc mở, như cuộc đời vốn thế và nào ai biết được ngày mai. Để bạn đọc qua những câu chuyện, sẽ thấy có bóng hình chính mình trong đó, có thể tự viết tiếp câu chuyện cuộc đời nhé!

Sau khi ra mắt, nhà văn Nguyễn Đông Thức cùng với phần dẫn chuyện của nhà văn - Phương Huyền và khách mời là nhà báo - nhà thơ Lê Minh Quốc sẽ có buổi giao lưu, trò chuyện cùng bạn đọc về tác phẩm “Đời đôi lần lúng túng” tại sân khấu chính Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, Phường Sài Gòn) vào lúc 8g30 sáng thứ Bảy ngày 13/6/2026.