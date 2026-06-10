“Lầu chú Hỏa” nhận "cơn mưa lời khen" sau ngày đầu tiên ra mắt

Sau buổi công chiếu đầu tiên vào tối qua (9/6), tác phẩm nhận về nhiều nhận xét tích cực. Nhiều người thích thú với cách bộ phim đi đến tận cùng của thể loại kinh dị.

Dàn diễn viên trẻ của "Lầu chú Hoả" hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với dòng phim kinh dị Việt

Đây là phim found footage (giả tài liệu) đầu tiên được chiếu rạp ở Việt Nam. Bằng phong cách làm phim này, câu chuyện được kể qua điểm nhìn của các nhân vật, thông qua chiếc máy quay mà họ đeo trước ngực. Khán giả được thấy những gì nhân vật thấy, cảm nhận những gì nhân vật cảm nhận, tạo nên trải nghiệm tựa như game nhập vai trên màn ảnh rộng.

Thể loại found footage vốn đã tạo dựng nỗi sợ đầy chân thật, định dạng 4DX hứa hẹn sẽ nhân đôi cảm giác ma mị, rùng rợn của bộ phim. Tại sự kiện công chiếu, không ít nghệ sĩ, quan khách có được một trải nghiệm đáng nhớ với "Lầu chú Hỏa".

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang trên thảm đỏ "Lầu chú Hoả"

Nâng tầm phim kinh dị Việt

Đó là nhận định của diễn viên - đạo diễn - nhà sản xuất Kathy Uyên dành tặng cho tác phẩm của đạo diễn Hùng Trần và nhà sản xuất Runup Vietnam. Bước ra khỏi phòng chiếu sau 94 phút phim, nghệ sĩ thốt lên: “Wow, thực sự quá nhiều cảm xúc. Tôi thấy may mắn vì được xem phim ở định dạng 4DX. Cảm xúc lên xuống liên tục. Nhiều đoạn tôi sợ lắm, phải cúi mặt xuống. Nhưng xem rất đã. Đây là lần đầu tôi xem phim kinh dị dưới định dạng này ở Việt Nam”.

Kathy Uyên cho biết, cô rất bất ngờ và ấn tượng về ý tưởng làm phim found footage. Cô ghi nhận đây là ý tưởng đầy mới lạ của điện ảnh Việt, nâng cấp sáng tạo trên màn ảnh Việt. Phần thiết kế, âm thanh và diễn xuất cũng rất xuất sắc và thuyết phục. Không chỉ vậy, Kathy Uyên còn cảm thấy tự hào khi có bốn học trò tham gia dàn diễn viên và một học trò ở trong đội sản xuất.

Diễn viên Trang Hý thú nhận sợ nằm mơ thấy cảnh kinh dị sau khi xem phim

“Mỗi lần xem phim của đạo diễn trẻ, tôi đều rất vui. Các bạn trẻ luôn can đảm thử nghiệm thứ mới, mang đến trải nghiệm lạ cho khán giả. Tôi tin là khán giả Gen Z sẽ rất muốn thử thách nỗi sợ khi đến rạp xem Lầu chú Hỏa”.

Trang Hý thì thú nhận đầy hài hước: “Cảm giác chưa hoàn hồn, tưởng mình là người sống sót duy nhất trong nhóm streamer”, sau khi xem xong tác phẩm đầu tay của đạo diễn Hùng Trần.

Diễn viên Juliet Bảo Ngọc

Trang Hý nói vui: “Tôi nghĩ đêm nay tôi sẽ mơ thấy một cảnh kinh dị của bộ phim này”. Cây hài của phim Việt cho rằng đạo diễn Hùng Trần phải sớm làm phim thứ hai và phát triển dòng phim found footage. Cô nói thêm: “Tôi đã xem các phim found footage ở nước ngoài, nhưng họ quay chao đảo, nhức đầu lắm. Còn ở Việt Nam, phong cách phim này còn quá mới, nâng cấp nỗi sợ của khán giả. 'Lầu chú Hỏa' không sợ bị tiết lộ, vì dù biết nội dung, người ta chắc chắn vẫn sẽ sợ”.

Tương tự Kathy Uyên và Trang Hý, nhiều nghệ sĩ, khán giả khác cũng chia sẻ về nỗi sợ dị biệt mà họ được trải nghiệm khi đến với "Lầu chú Hỏa". Câu chuyện gắn với truyền thuyết đô thị đã lan truyền cả trăm năm, lại được kể chân thật, quy tụ dàn diễn viên mới.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng

Khán giả càng sợ, ê-kíp càng vui

Trước khi chào sân rạp chiếu với vai trò đạo diễn của "Lầu chú Hỏa", Hùng Trần từng được biết đến qua một số phim ngắn được đánh giá tốt, đồng thời tham gia nhóm biên kịch của các phim "Đèn âm hồn", "Heo năm móng". Nhà làm phim 9X tiết lộ “đô” kinh dị của anh mạnh hơn so với những gì trong "Lầu chú Hỏa". Tuy nhiên, nếu “chơi” hết ga hết số đúng phong cách cá nhân, anh sợ khán giả sẽ choáng váng, mệt mỏi, do đó tiết chế phần nào. Dù vậy, 94 phút của bản phim cuối là những gì tinh túy nhất trong 218 phút phim đã được quay.

Ngay từ khi khởi động dự án, đạo diễn Hùng Trần luôn đặt tiêu chí chân thật nhất có thể cho tác phẩm của mình. Anh cho hay: “Tôi muốn khán giả cảm thấy rần rần trong người và mang phim về nhà sau khi rời khỏi rạp. Tôi tin sau buổi chiếu hôm nay, nhiều khán giả sẽ ám ảnh, văng vẳng bên tai âm thanh nào đó của phim. Với tôi, đó chính là hạnh phúc”.

Diễn viên Phụng Hoàng trong vai Nhàn nhận về nhiều lời khen cho sự duyên dáng, hài hước của mình dù đóng phim kinh dị

Là ê-kip trẻ, đạo diễn Hùng Trần và các cộng sự nuôi nhiều khát vọng trẻ. Họ kỳ vọng mang đến món ăn lạ cho công chúng, làm một phim kinh dị đến tột cùng. Đoàn phim mong tác phẩm được yêu thương và ủng hộ.

Sau nhiều ngày chờ đợi cũng đến lúc được thấy vai diễn của mình trên màn ảnh rộng, Nguyễn Minh Thời (vai Thời) xúc động nhớ đến ba. Anh nhắn gửi đến đấng sinh thành: “Ba ơi con làm được rồi”. Là tân binh lần đầu bước lên màn ảnh rộng, Phụng Hoàng (vai Nhàn) cảm thấy vinh dự và may mắn khi được giao cho vai diễn nặng đô, nhiều màu sắc tâm lý. Trong khi, Nguyễn Công Nương (vai cô đồng Bạch) vui vì được cộng tác với dàn diễn viên trẻ của điện ảnh Việt. Đã 12 năm, cô mới trở lại điện ảnh kể từ "Quả tim máu". Toàn bộ dàn diễn viên đều tin tưởng thể loại found footage sẽ làm nên sức hút cho "Lầu chú Hỏa".

Diễn viên. - nhà sản xuất Kathy Uyên và diễn viên Công Nương (vai cô Bạch) trong phim

Nối tiếp sự kiện ra mắt, "Lầu chú Hỏa" sẽ có suất chiếu giao lưu dành cho sinh viên trường Đại học Hutech và Đại học Hoa Sen vào sáng 10/6. Từ 18h cùng ngày, phim đến với khán giả qua các suất chiếu sớm và công chiếu chính thức toàn quốc từ 12/6.