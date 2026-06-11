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Văn hóa - Giải trí

Nhóm nhạc nữ flamenco nổi tiếng - Las Migas biểu diễn ra tại Huế và Hà Nội

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Hương Thủy

ANTD.VN - Chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia biểu diễn của nhóm nhạc flamenco nổi tiếng - Las Migas sẽ diễn ra tại Huế và Hà Nội vào các ngày 14 và 16/6 tới. Las Migas sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam một màn trình diễn độc đáo hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại.

Là chủ nhân của giải Grammy Latinh dành cho Album Flamenco xuất sắc nhất vào các năm 2022 và 2025, Las Migas nổi bật không chỉ bởi tài năng âm nhạc xuất sắc và “duende” - sự cuốn hút làm lay động lòng người của họ trên sân khấu, mà còn bởi họ đã nâng tầm flamenco lên một góc nhìn mới mẻ, nữ tính, tự do và mạnh mẽ.

Âm nhạc của Las Migas bắt nguồn từ sự am hiểu sâu sắc và trân trọng cội nguồn của mình, cùng với cam kết vững chắc đối với tự do, bình đẳng và nhu cầu mở đường cho các thế hệ nữ nghệ sĩ trẻ trong ngành công nghiệp âm nhạc.

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Ban nhạc nữ Las Migas

Với bản hit "Celos" gần đây, Las Migas phá bỏ những định kiến nam tính còn tồn tại trong flamenco và khẳng định lại vị trí của phụ nữ trong loại hình nghệ thuật phổ biến này.

Thông qua ca từ của tác phẩm, họ nhắc nhở chúng ta rằng ngôn ngữ, văn hóa và cả flamenco đều không hề bất biến mà là những biểu hiện nghệ thuật sống động, có sự biến đổi, phát triển và được làm giàu theo thời gian thông qua sự giao lưu, trao đổi.

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Las Migas khẳng định lại vị trí của phụ nữ trong Flamenco

Từ việc diễn giải lại những vần thơ của Federico García Lorca trong các ca khúc như "Alba" đến hợp tác với nhóm Las Tanxugueiras để kết hợp các yếu tố âm nhạc truyền thống của miền Bắc và miền Nam Tây Ban Nha trong ca khúc chung "Grito," Las Migas đang xây dựng flamenco đương đại vừa đối thoại với truyền thống vừa hướng tới tương lai.

Buổi biểu diễn "Flamencas" của nhóm Las Migas sẽ diễn ra vào 20h ngày 16/6 tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội. Vé xem nhận tại Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội.

Buổi biểu diễn của nhóm trong khuôn khổ Festival Huế diễn ra vào 21h00 ngày 14/6 tại sân khấu bên bờ sông Hương. Chương trình vào cửa miễn phí.

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Từ khóa:

#nhóm nhạc Flamenco

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