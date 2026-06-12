Road trip lên ngôi: Loạt cung đường tránh nóng ngày hè siêu hot tại Việt Nam

ANTD.VN - Road trip đang trở thành xu hướng du lịch được nhiều người yêu thích bởi sự tự do, linh hoạt và những trải nghiệm bất ngờ trên từng cung đường. Mùa hè năm nay, từ Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, du khách có thể dễ dàng bắt đầu những hành trình ngắn ngày để khám phá thiên nhiên, văn hóa và tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa bên gia đình, bạn bè hoặc người thân.

Theo báo cáo Travel Predictions 2026 của nền tảng Booking.com, road trip tiếp tục là một trong những hình thức du lịch được du khách Việt Nam quan tâm. Có tới 93% người tham gia khảo sát cho biết họ bị thu hút bởi sự linh hoạt, tính ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những con người mới trong suốt hành trình. Bên cạnh đó, 87% người tham gia cho rằng việc cùng nhau chia sẻ nhiệm vụ lái xe giúp chuyến đi trở nên gắn kết và đáng nhớ hơn.

Khác với những chuyến du lịch chỉ tập trung vào điểm đến, sức hấp dẫn của road trip lại nằm ở hành trình. Mỗi điểm dừng chân, các khúc cua hay những cung đường chưa từng đi qua đều có thể trở thành một phần ký ức đáng nhớ. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều du khách lựa chọn các chuyến đi ngắn ngày bằng ô tô trong mùa hè.

Nhằm truyền cảm hứng cho những chuyến “đổi gió” cuối tuần, nền tảng Booking.com đã giới thiệu loạt cung đường khởi hành từ ba thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, phù hợp với nhiều nhóm du khách khác nhau.

Road trip trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm trong những ngày hè nắng nóng. (Ảnh: Booking.com).

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, một chuyến đi là dịp cả nhà có thể nghỉ ngơi cùng khám phá và trải nghiệm. Từ Hà Nội, Ninh Bình là điểm đến nổi bật với quãng đường chỉ khoảng hai giờ lái xe. Những dòng sông uốn lượn giữa núi đá vôi, hệ thống hang động kỳ vĩ cùng các giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời mang đến trải nghiệm thư giãn, giàu tính khám phá. Đây là lựa chọn phù hợp cho những gia đình muốn dành nhiều thời gian bên nhau thay vì chạy theo lịch trình dày đặc.

Từ TP.HCM, Hồ Tràm tiếp tục là điểm đến hấp dẫn phù hợp với các gia đình trong mùa hè. Bãi biển yên bình, không khí trong lành cùng nhịp sống chậm rãi tạo nên sự khác biệt so với sự náo nhiệt của đô thị. Với những gia đình mong muốn tận hưởng kỳ nghỉ biển nhưng tránh tình trạng quá tải du khách, Hồ Tràm là lựa chọn đáng cân nhắc.

Trong khi đó, Hội An là gợi ý lý tưởng cho các gia đình xuất phát từ Đà Nẵng. Chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển, du khách đã có thể bước vào không gian phố cổ với những dãy đèn lồng rực rỡ, các giá trị văn hóa đặc sắc và những con đường phù hợp cho trẻ em đi bộ hoặc đạp xe khám phá. Bên cạnh đó, bãi biển An Bàng cũng mang đến những phút giây thư giãn cho cả gia đình.

Ngoài ra, road trip cũng là lựa chọn được nhiều nhóm bạn và thế hệ Gen Z yêu thích. Những quán cà phê ven đường, các điểm ngắm cảnh bất chợt hay những món ăn địa phương thường trở thành chất liệu tạo nên những câu chuyện đáng nhớ.

Đâu tiên, Mai Châu là điểm đến được nhiều nhóm bạn và thế hệ Gen Z lựa chọn khi khởi hành từ Hà Nội. Thung lũng xanh mướt với những cánh đồng lúa, bản làng người Thái và nhịp sống bình yên mang đến trải nghiệm khác biệt so với đô thị. Hoạt động đạp xe, khám phá chợ địa phương hay thưởng thức các chương trình văn nghệ dân gian giúp các thành viên trong nhóm có thêm nhiều cơ hội gắn kết.

Tiếp đến, ở phía Nam, Đà Lạt vẫn giữ sức hút đặc biệt đối với nhóm bạn và thế hệ Gen Z nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm. Những quán cà phê đặc sản, rừng thông, thác nước hay các buổi tiệc nướng giữa tiết trời se lạnh là những trải nghiệm khiến thành phố ngàn hoa luôn nằm trong danh sách điểm đến được yêu thích.

Cuối cùng, cung đường từ Đà Nẵng đến Huế qua đèo Hải Vân được xem là một trong những hành trình đẹp nhất miền Trung, phù hợp với các du khách đi theo nhóm bạn hoặc thuộc thế hệ Gen Z. Không chỉ sở hữu khung cảnh biển ngoạn mục, Huế còn hấp dẫn du khách trẻ bởi nền ẩm thực phong phú, các khu chợ truyền thống và những quán cà phê mang đậm dấu ấn cố đô.

Với nhiều cặp đôi, road trip là cơ hội hiếm có để cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian riêng tư, tránh xa áp lực của cuộc sống thường ngày. Tam Đảo là lựa chọn phù hợp cho những người muốn tìm kiếm không gian lãng mạn gần Hà Nội. Khí hậu mát mẻ, những công trình kiến trúc cổ mang dấu ấn thời Pháp và các cung đường nhỏ quanh núi tạo nên bầu không khí thơ mộng cho chuyến đi cuối tuần.

Không chỉ là điểm đến, chính những cung đường và khoảnh khắc trên hành trình đang trở thành sức hút của xu hướng road trip (Ảnh: Booking.com).

Ngoài ra, từ TP.HCM, Mũi Né tiếp tục là điểm đến được nhiều cặp đôi yêu thích. Những cung đường ven biển, bình minh trên mặt biển và những bữa tối bên bờ cát mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Đây là địa điểm phù hợp cho những dịp kỷ niệm hoặc các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Trong khi đó, Thánh địa Mỹ Sơn là gợi ý dành cho những cặp đôi yêu thích lịch sử và văn hóa. Nằm giữa thung lũng xanh, quần thể đền tháp Chăm cổ kính được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới mang đến không gian yên bình và những trải nghiệm khám phá giàu chiều sâu.

Sự gia tăng nhu cầu road trip cho thấy xu hướng du lịch đang thay đổi theo hướng đề cao trải nghiệm cá nhân và tính kết nối. Không chỉ đơn thuần là hành trình di chuyển, mỗi chuyến đi bằng ô tô đang trở thành cơ hội để du khách khám phá những vùng đất mới, tận hưởng những khoảnh khắc bên người thân và tạo nên những ký ức đáng nhớ trên từng cung đường mùa hè.