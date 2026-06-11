Bãi biển Soi Sim lọt top bãi biển đẹp nhất thế giới 2026

ANTD.VN - Bãi biển Soi Sim nằm trong vùng lõi của vịnh Hạ Long, vào danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 do Corona Beach 100 công bố.

Tổ chức xếp hạng bãi biển toàn cầu Corona Beach 100 (Mỹ) công bố danh sách 100 bãi biển đáng trải nghiệm nhất năm 2026, hôm 8/6. Đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách là bãi biển Soi Sim, nằm trên đảo cùng tên thuộc vùng lõi của vịnh Hạ Long. Điểm đến này còn khá xa lạ với nhiều du khách bởi vị trí biệt lập và ít dịch vụ du lịch.

Bảng xếp hạng năm nay quy tụ các điểm đến thuộc 22 quốc gia, trong đó có 27 gương mặt mới lần đầu xuất hiện. "Thông qua Beach 100, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho mọi người bước ra ngoài, kết nối lại với thiên nhiên và trân trọng những đường bờ biển phi thường mà chúng ta may mắn có được", đại diện tổ chức xếp hạng cho biết.

Bãi biển Soi Sim có diện tích khoảng 7,8ha, là bãi biển hoang sơ và được ví như một "viên ngọc" thô giữa lòng di sản. Tên gọi Soi Sim có nguồn gốc từ loài cây đặc thù trên đảo này, đó là cây sim, vốn được trồng rất nhiều trên núi.

Đảo Soi Sim nằm trong vùng lõi của vịnh Hạ Long.

Nếu đến đây vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8, du khách sẽ được ngắm hoa sim tím nở khắp sườn đồi, nở tràn cả xuống lối đi, tạo nên một khung cảnh trữ tình.

Du khách muốn đến đây thường phải đi tàu theo tuyến tham quan số 2, mất khoảng 90 phút. Hiện đảo tạm dừng đón khách để phục vụ công tác đầu tư, nâng cấp hạ tầng.

Năm 2011, tỉnh Quảng Ninh xây dựng Khu bảo tồn tài nguyên động thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim. Toàn bộ hệ sinh thái rừng cùng các quần thể động, thực vật trên cạn và dưới nước quanh đảo hiện được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm gìn giữ đa dạng sinh học của khu vực.

Tại Đông Nam Á, ngoài Soi Sim của Việt Nam, danh sách năm nay còn có nhiều điểm đến nổi tiếng như Alegria, Cloud 9 và Nacpan (Philippines), Koh Mak và Railay (Thái Lan), Padar cùng Pink Beach ở Labuan Bajo (Indonesia).

Corona Beach 100 là bảng xếp hạng thường niên do thương hiệu Corona phối hợp với đơn vị trải nghiệm du lịch WINK xây dựng, nhằm tôn vinh những bãi biển nổi bật trên thế giới về cảnh quan, văn hóa bản địa và giá trị tự nhiên.

Danh sách được công bố vào dịp Ngày Đại dương Thế giới (8/6) hằng năm, dựa trên ba tiêu chí gồm văn hóa biển địa phương, mức độ kết nối với thiên nhiên và vẻ đẹp cảnh quan. Bên cạnh việc giới thiệu các điểm đến đáng trải nghiệm, chương trình còn hướng tới nâng cao nhận thức về bảo tồn hệ sinh thái ven biển và đại dương trên toàn cầu.

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