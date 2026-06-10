Hé lộ nhan sắc gây xiêu lòng đằng sau vai diễn “cô Hứa” đầy ám ảnh trong “Lầu chú Hỏa”

ANTD.VN - Tối 9/6/2026, diễn viên trẻ Trương Huỳnh Như trở thành nhân tố được quan tâm đặc biệt tại thảm đỏ ra mắt phim kinh dị found-footage “Lầu chú Hỏa”. Ở những suất chiếu sớm, vai diễn Cô Hứa với số phận nghiệt ngã đã tạo dấu ấn mạnh mẽ từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Với gương mặt cá tính và diễn xuất thực lực, được đào tạo bài bản từ Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, lần ra mắt của Trương Huỳnh Như với điện ảnh Việt lần này được đánh giá khá cao, được kỳ vọng sẽ nhân tố nổi bật của màn ảnh rộng trong thời gian tới.

Trương Huỳnh Như - nhân tố mới của điện ảnh Việt chào sân với vai diễn Cô Hứa trong phim "Lầu chú Hoả"

Lần bén duyên của Trương Huỳnh Như với vai diễn “Cô Hứa" trong phim "Lầu chú Hoả" là mối duyên bất ngờ bởi vai diễn này không nằm trong dự định tuyển diễn viên ban đầu. Đạo diễn Hùng Trần chia sẻ về quyết định phải chắc chắn chọn Trương Huỳnh Như vào nhân vật này chỉ cần qua video thử vai. Sắc vóc và nét tinh tế trong diễn xuất của nữ diễn viên khiến đạo diễn bất ngờ và tin tưởng rằng sự hóa thân của cô sẽ lột tả hết những nỗi đau bị vùi nén của Cô Hứa trong căn biệt thự kỳ dị.

Trương Huỳnh Như và bạn diễn Nguyễn Minh Thời trong phim "Lầu chú Hoả"

Bản dựng cuối cùng của phim “Lầu chú Hỏa” khi ra mắt đến khán giả đã tạo nên sự tò mò lớn vì ekip nhất quyết… giấu mặt thật của diễn viên. Quyết định này được đưa ra để bảo toàn cảm giác tò mò và khuếch đại nỗi sợ hãi trong trí tưởng tượng của người xem về cô tiểu thư đầy bí ẩn này.

Dù vậy, Trương Huỳnh Như vẫn hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ quyết định này của đạo diễn và còn gửi thêm lời đùa “anh Hùng Trần (đạo diễn) có nói riêng với em, khi xem phiên bản lộ mặt lúc còn sống của cô Hứa thấy… xinh quá, sẽ làm khán giả bớt sợ. Là một diễn viên, hơn hết em mong muốn sự xuất hiện của vai diễn trong phim hay trên sân khấu phải phục vụ tốt nhất cho cảm xúc và thông điệp tổng thể. Những suất chiếu sớm vừa qua, chính vẻ ngoài bị giấu đi của Cô Hứa đã khiến khán giả quan tâm bộ phim và quan tâm em nhiều hơn nên quyết định “giấu mặt” này là hoàn toàn hợp lý”.

Vai Cô Hứa đánh dấu lần “chào sân” của tân binh Trương Huỳnh Như với công chúng màn ảnh rộng. Tuy vậy, Trương Huỳnh Như đã là một gương mặt cá tính và đa dạng trong diễn xuất trên sân khấu kịch nói TPHCM. Từ Tết 2026 đến nay, cô đảm nhiệm 2 vai diễn có sức nặng nội tâm tại sân khấu Thế Giới Trẻ (TPHCM) trong “Mật mã cầu cơ” và vở diễn đang ăn khách “Gánh hát về khuya” do đạo diễn Lư Hoàng Gia Bảo dàn dựng.

Nữ diễn viên bộc bạch: “Bản thân em là một gương mặt rất mới nên vẫn đang trong quá trình học hỏi, trau dồi và thử nghiệm bản thân ở nhiều dạng vai. Đối với em, việc tìm được màu sắc riêng biệt cho một người diễn viên là vô cùng quan trọng. Ví dụ như hài kịch không phải là sở trường ban đầu nhưng em đã chủ động tìm cơ hội, thả mình vào những vai diễn vui nhộn để tập diễn hài. Mỗi màu sắc nhân vật khác nhau đều là những hành trang nghề nghiệp quý báu để em phát triển bản thân”.

Trương Huỳnh Như không được đạo diễn Trần Hùng cho lộ hẳn mặt vì...xinh quá

Trương Huỳnh Như sinh năm 1999, tại tỉnh Bình Dương (trước đây). Từ thời học phổ thông cô đã ấp ủ giấc mơ theo đuổi nghệ thuật và tự lực luyện tập để thi tuyển vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Sau 4 năm học tập chăm chỉ và 2 năm tạm lắng để tiếp tục trau dồi kỹ năng, hoàn thiện sắc vóc; Trương Huỳnh Như bắt đầu tự tin tham gia casting các dự án phim. Chính nhờ thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và sở hữu gương mặt cá tính, Trương Huỳnh Như nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim, nhanh chóng được giao các vai diễn nhiều số phận và cả đòi hỏi sức nặng chiều sâu diễn xuất và giằng xé nội tâm.

Sau vai diễn Cô Hứa oan khuất trong “Lầu chú Hỏa”, Trương Huỳnh Như sẽ tiếp tục gặp gỡ khán giả với vai diễn vũ nữ gợi cảm, đầy tham vọng Mỹ Vân trong phim “Mesdames Thanh Sắc”. Biểu cảm sắc sảo của Trương Huỳnh Như cũng được đạo diễn Trần Trọng Dần tin tưởng giao phó để đảm nhiệm một vai diễn không kém phần ma mị trong phim “Út Lan 2”, dự kiến ra rạp mùa thu năm nay.

Sau vai diễn đầu tiên ấn tượng, Trương Huỳnh Như sẽ góp mặt trong hai dự án được ra mắt trong năm 2026 là "Út Lan 2" và "Mesdames Thanh Sắc"

Với những màn chào sân liên tục và ấn tượng trong rất nhiều dự án lớn, với những vai diễn nặng ký, được đánh giá cao về sắc vóc lẫn diễn xuất, Trương Huỳnh Như đang được kỳ vọng sẽ tạo nên làn gió mới, tiếp tục được “chọn mặt gửi vàng” cho nhiều dự án nghệ thuật quy mô, đột phá trong thời gian tới.