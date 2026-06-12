BigBang mang tour kỷ niệm 20 năm đến Hà Nội

ANTD.VN - Theo lịch trình được công bố, BigBang sẽ biểu diễn tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào các ngày 24 và 25-10-2026. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt trong một chuyến lưu diễn thế giới của nhóm, đồng thời trở thành một trong những điểm dừng chân của tour diễn kỷ niệm 20 năm thành lập BigBang.

Thông tin này tạo nên sự phấn khích lớn trong cộng đồng người hâm mộ K-pop. Hai đêm diễn tại Hà Nội được phía nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc xác nhận nằm trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm. Sự kiện cũng đánh dấu màn tái ngộ được chờ đợi của BigBang với khán giả Việt Nam.

Lịch trình tour diễn được BigBang công bố

Theo lịch trình được công bố, tour lưu diễn kỷ niệm 20 năm của BigBang sẽ khởi động tại Hàn Quốc trước khi đi qua nhiều thành phố lớn ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. Trong đó, Hà Nội là một trong những điểm dừng chân đáng chú ý của hành trình này.

Điều khiến sự kiện nhận được nhiều quan tâm là việc Hà Nội xuất hiện cùng hàng loạt điểm đến quen thuộc của các siêu "tour" âm nhạc quốc tế như: New York, London, Paris, Tokyo...Các sân khấu trong lịch trình này đều là những sân vận động, không gian có sức chứa hàng chục nghìn khán giả, thường được các nghệ sĩ hàng đầu thế giới lựa chọn biểu diễn.

Việc SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội được lựa chọn cho tour diễn kỷ niệm của BigBang cũng phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường biểu diễn Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục xuất hiện trong lịch trình của các nghệ sĩ quốc tế, cho thấy sự phát triển về hạ tầng tổ chức cũng như nhu cầu thưởng thức các chương trình âm nhạc quy mô lớn của khán giả trong nước.

Ra mắt năm 2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment, BigBang được xem là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất lịch sử K-pop. Trong giai đoạn văn hóa xứ Hàn bùng nổ mạnh mẽ tại châu Á, nhóm nhanh chóng tạo dấu ấn với phong cách âm nhạc pha trộn giữa Hip-hop, R&B, pop và EDM, mang đến hình ảnh khác biệt so với nhiều nhóm nhạc thần tượng cùng thời.

Những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm như: Lies, Haru Haru, Blue, Fantastic Baby, Loser, Bang Bang Bang...không chỉ thành công tại Hàn Quốc mà còn được khán giả quốc tế đón nhận. Bên cạnh các bản "hit", BigBang còn được đánh giá cao nhờ khả năng tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc. Đặc biệt, trưởng nhóm G-Dragon được xem là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn của ngành giải trí Hàn Quốc. Anh cùng các thành viên đã góp phần định hình hình mẫu thần tượng tham gia sáng tạo sản phẩm nghệ thuật thay vì chỉ đơn thuần biểu diễn.

Trong giai đoạn đỉnh cao, các tour lưu diễn của BigBang liên tục ghi nhận lượng khán giả và doanh thu ấn tượng. Không chỉ tạo dấu ấn về âm nhạc, BigBang còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến thời trang, phong cách trình diễn và văn hóa thần tượng, qua đó góp phần định hình diện mạo K-pop hiện đại.

Sau 20 năm hoạt động, BigBang không còn đơn thuần là một nhóm nhạc thần tượng mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa của K-pop.

Với nhiều khán giả Việt Nam, BigBang là một phần ký ức của giai đoạn K-pop phát triển mạnh mẽ vào cuối những năm 2000 và đầu thập niên 2010. Những ca khúc của nhóm từng phủ sóng rộng rãi trên các diễn đàn âm nhạc, mạng xã hội và các chương trình giải trí, trở thành thanh xuân của không ít người hâm mộ.



Dù trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, sức hút của BigBang vẫn được duy trì mạnh mẽ. Mỗi thông tin liên quan đến nhóm hay các thành viên đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Bởi vậy, việc Hà Nội xuất hiện trong lịch trình lưu diễn kỷ niệm 20 năm nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng trực tuyến.

Nếu diễn ra đúng kế hoạch, hai đêm diễn tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình sẽ không chỉ là dịp để người hâm mộ Việt Nam gặp gỡ một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất lịch sử K-pop, mà còn là dấu mốc đáng chú ý của thị trường biểu diễn trong nước. Sau 20 năm hoạt động, BigBang không còn đơn thuần là một nhóm nhạc thần tượng mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa của K-pop.Vì thế, tour lưu diễn lần này được xem như cuộc hội ngộ giữa một tượng đài âm nhạc châu Á và những khán giả đã đồng hành cùng họ qua nhiều thế hệ.