Hành trình “Nghĩa tình Ba nhất” củng cố thế trận an ninh nhân dân

ANTD.VN - Hành trình “Nghĩa tình Ba nhất” với sự phối hợp của Ban Thanh niên, Ban Công đoàn và Ban Phụ nữ Công an thành phố không chỉ là sự cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” với mục tiêu hướng về các địa phương khó khăn nhất, mà là khát vọng được sẻ chia, giúp đỡ người yếu thế, nâng bước các em học sinh khó khăn đến trường, cũng là để củng cố niềm tin vào thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Hành trình “Nghĩa tình Ba Nhất” diễn ra tại Tỉnh Lào Cai từ ngày 08/1/2026 đến ngày 10/1/2026. Ban tổ chức đã huy động được 73 lượt tập thể và cá nhân ủng hộ quà tặng. Ban Tổ chức đã huy động và được hỗ trợ 2 lượt xe tải, 15 lượt xe bán tải để vận chuyển toàn bộ 10 tấn quà tặng với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng để trao tặng đến 14 điểm trong cả hành trình. Đó là 7 điểm trường: Trường Mầm non Bông Sen, Thôn Pá Te; Trường mầm non Hoa Phượng - điểm trường thôn Phá Hu, Tà Tầu; rường Mầm non Hoa Đào, Thôn Pá Lau; Trường Mầm non Hoa Ban, Thôn Tấu Dưới; Trường Mầm non Tống Trong; Trường PTDTBT TH&THCS Pá Lau, Trường mầm non Hoa Đào, thôn Pá Lau).

Tại đây, mô hình “Nghĩa tình Ba Nhất” hỗ trợ suất ăn từ tháng 9 đến tháng 12/2025, mỗi tháng 150.000đ theo chương trình “Công an Thủ đô đồng hành suất ăn cùng em đến trường” cho 571 học sinh chịu ảnh hưởng bởi dự án thiện nguyện Nuôi Em (do Hoàng Hoa Trung điều hành) bị tạm dừng hoạt động; trao tặng 1.260 suất quà gồm đồ dùng học tập, áo ấm, chăn ấm, ủng, thực phẩm; 2 thùng dụng cụ, trang thiết bị thể thao.

Cụm thi đua số 3 Công an thành phố Hà Nội tặng nhà tình nghĩa tại Đắk Lắk

Tại thôn Tống Trong, xã Trạm Tấu, mô hình “Nghĩa tình Ba Nhất” đã thực hiện 1 công trình “Con đường cùng em tôi đến trường”, thi công, làm mới tuyến đường các em học sinh tới trường (với chiều dài khoảng 1 km); 1 công trình “Thắp sáng đường quê”, thi công, lắp đặt hệ thống 15 bóng đèn điện mặt trời trên tuyến đường chính (với chiều dài khoảng 1 km).

Tại tổ dân phố Bản Lọng, phường Nghĩa Lộ thực hiện 1 công trình “Ngôi nhà 19/8”, hỗ trợ kinh phí thi công xây dựng, tu sửa 1 ngôi nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Tại 4 đơn vị gồm Đảng ủy, UBND, Công an xã Trạm Tấu, Ban chỉ huy Quân sự Khu vực 4 - Nghĩa Lộ, đoàn đã trao tặng 1 loa kéo di động; 4 thùng dụng cụ, trang thiết bị thể thao.

Thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, thi công các công trình “Thắp sáng đường quê”, “Con đường cùng em tới trường”, mô hình “Nghĩa tình Ba nhất” đã giúp thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt, đi lại của nhân dân. Những giá trị này mang tính bền vững, giúp các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ổn định cuộc sống, tạo nền tảng để phát triển kinh tế, thoát nghèo tại địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng thời điểm đặc biệt là trong bối cảnh một số chương trình cộng đồng tự phát dừng hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy hỗ trợ đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc Công an Thủ đô chủ động vào cuộc đã góp phần quan trọng giữ vững nhịp đến trường cho các em học sinh vùng cao, bảo đảm quyền được chăm sóc, học tập, không để các em trở thành “nạn nhân gián tiếp” của những khoảng trống trong tổ chức, quản trị và huy động nguồn lực xã hội. Đồng thời tạo ra mạng lưới an sinh xã hội vững chắc. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình các em mà còn trực tiếp ngăn chặn tình trạng bỏ học, khích lệ tinh thần vượt khó, học tập của thế hệ trẻ tại các vùng khó khăn.

Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn và Đoàn Thanh niên công ty Điện lực miền Bắc chủ trì phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai trao tặng công trình "Ngôi nhà 19/8" trị giá 50 triệu đồng.

Sự hiện diện của cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô tại những địa bàn khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và giao lưu văn hóa, mối quan hệ giữa Công an và nhân dân ngày càng trở nên gắn bó, máu thịt. Đây là tiền đề quan trọng để củng cố “Thế trận lòng dân”, phát huy vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo rào cản vững chắc trước các âm mưu lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hành trình “Nghĩa tình Ba Nhất” không chỉ tác động tích cực tới người dân sở tại mà còn tạo sự chuyển biến rõ nét trong mỗi cán bộ, chiến sĩ công an. Quá trình triển khai hành trình giúp cán bộ chiến sĩ rèn luyện kỹ năng giao tiếp, vận động quần chúng và khả năng tổ chức các hoạt động quy mô lớn. Đặc biệt, thông qua việc phối hợp với Công an các tỉnh (Thái Nguyên, Lào Cai, Khánh Hòa...), cán bộ chiến sĩ đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, việc dành sự quan tâm, hỗ trợ cho chính những cán bộ chiến sĩ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong lực lượng đã tạo nên sự đồng lòng, nhất trí cao trong đơn vị. Điều này góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, giúp cán bộ chiến sĩ thêm tin tưởng, gắn bó với ngành, tạo động lực thúc đẩy tinh thần thi đua, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị đã có sự chuyển biến trong việc lồng ghép nhiệm vụ nghiệp vụ với công tác giáo dục truyền thống. Mỗi hành trình không chỉ đơn thuần là trao quà mà luôn đi kèm các hoạt động dâng hương, sinh hoạt chính trị tại các "địa chỉ đỏ". Đặc biệt, việc kết hợp trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng với Công an các địa phương đã giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ, tạo môi trường học tập thực tế, sinh động ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những điểm nhấn đáng chú ý, hành trình Nghĩa tình Ba nhất còn tồn tại một số hạn chế như: Tiến độ triển khai và báo cáo chưa đồng đều, quy mô và chiều sâu hoạt động tại một số đơn vị còn hạn chế, nguồn kinh phí xã hội hóa chưa thực sự ổn định, công tác thông tin, truyền thông tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đánh giá, điểm nhấn đáng chú ý nhất của mô hình “Nghĩa tình Ba nhất” là tư duy thực chiến của cán bộ chiến sĩ. Thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống tại các “địa chỉ đỏ” trong hành trình, bản lĩnh chính trị của tuổi trẻ Công an Thủ đô được tôi luyện vững vàng hơn. Mỗi đoàn viên đều ý thức được rằng, việc tận tụy trong thiện nguyện hay tiên phong trong hội nhập đều chung một đích đến là giữ gìn Thủ đô bình yên. Đó chính là cách lực lượng trẻ khẳng định lý tưởng sống không hoài phí, luôn sẵn sàng dấn thân vì phụng sự Tổ quốc và nhân dân.