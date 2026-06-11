Ngô Thanh Vân và MC Mai Ngọc tiết lộ điểm chung sau khi sinh con

ANTD.VN - Một điểm chung thú vị giữa Ngô Thanh Vân và Mai Ngọc là cả hai đều lựa chọn trở thành mẹ sau khi đã có những thành quả nhất định trong sự nghiệp. Khi không còn ở tuổi đôi mươi, họ bước vào hành trình nuôi con với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về tâm lý, đồng thời học cách cân bằng giữa gia đình và công việc.

Cùng xuất hiện tại một sự kiện diễn ra tại Hà Nội, diễn viên Ngô Thanh Vân và MC Mai Ngọc đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống sau khi lên chức mẹ. Dù mỗi người có một cách nuôi dạy con riêng, cả hai đều cho thấy một điểm chung: sự chỉn chu và kỹ tính trong từng quyết định liên quan đến con trẻ, từ dinh dưỡng, sinh hoạt đến những cột mốc phát triển đầu đời.

Lần hiếm hoi Ngô Thanh Vân và Huy Trần xuất hiện kể từ sau khi nữ diễn viên sinh con

Lần đầu làm mẹ ở tuổi ngoài 40, Ngô Thanh Vân thừa nhận bản thân đang trải qua một hành trình hoàn toàn mới. Nữ diễn viên cho biết điều thay đổi lớn nhất ở cô là sự kiên nhẫn. Trước đây, cô từng nghĩ cha mẹ sẽ là người dạy con theo những quy tắc và kế hoạch đã định sẵn. Tuy nhiên, khi có con, cô nhận ra chính người lớn mới là những người phải học hỏi mỗi ngày.

Trong gia đình Ngô Thanh Vân, việc chăm sóc bé Gạo được phân công khá rõ ràng. Theo đó, ông xã Huy Trần đảm nhận phần dinh dưỡng, còn nữ diễn viên theo dõi các cột mốc phát triển và kỹ năng của con. Điều khiến cô yên tâm là ông xã đặc biệt kỹ tính trong chuyện ăn uống của em bé.

“Anh Huy rất khó tính trong chuyện dinh dưỡng của con. Từ việc bé ăn được gì, gia vị như thế nào đến độ chín của món ăn đều được tìm hiểu rất kỹ." - Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Ngô Thanh Vân cho biết sự đồng hành của chồng giúp cô giảm bớt áp lực trong hành trình lần đầu làm mẹ

Theo nữ diễn viên, giai đoạn áp lực nhất từ khi có con không phải những tháng đầu chăm bé sơ sinh mà là lúc bắt đầu ăn dặm. Bởi nếu trước đó những khó khăn chủ yếu đến từ việc thiếu ngủ hay chăm con bú, thì khi bước sang giai đoạn ăn uống, mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Chính vì vậy, cô và chồng luôn cố gắng thống nhất quan điểm trong việc nuôi dạy con. Sự đồng hành của Huy Trần giúp nữ diễn viên giảm bớt áp lực, đồng thời có thêm thời gian tập trung vào những khía cạnh khác trong hành trình làm mẹ.

Ngô Thanh Vân cũng không ngần ngại nhắc đến những cảm xúc tiêu cực từng trải qua sau sinh. Cô cho biết mình từng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi hormone, dễ xúc động và nhiều lần tự trách bản thân khi cảm thấy chưa làm tốt vai trò của một người mẹ. Những lúc con quấy khóc mà không tìm ra nguyên nhân hay không thể chăm sóc con theo cách mình mong muốn đều khiến cô áp lực.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý với hình ảnh rạng rỡ tại sự kiện

May mắn là trong giai đoạn đó, ông xã luôn ở bên động viên và chia sẻ trách nhiệm. Theo nữ diễn viên, ba tháng đầu sau sinh gần như là khoảng thời gian cô được chồng hỗ trợ tối đa để có thể hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nếu Ngô Thanh Vân đang học cách thích nghi với những trải nghiệm đầu tiên của việc làm mẹ, thì Mai Ngọc lại lựa chọn dành trọn quỹ thời gian hiện tại cho con trai nhỏ. Nữ MC cho biết trước khi sinh, cô từng tự hỏi liệu việc tạm gác công việc để bước vào giai đoạn nuôi con có khiến mình buồn hay không. Nhưng khi em bé chào đời, mọi suy nghĩ ấy nhanh chóng được thay thế bằng niềm hạnh phúc khi chứng kiến con lớn lên từng ngày.

Mai Ngọc có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống sau khi lên chức mẹ

Hiện tại, gần như toàn bộ thời gian của Mai Ngọc xoay quanh con. Từ việc tính toán mỗi cữ ăn, chuẩn bị bữa cháo tiếp theo, theo dõi giấc ngủ, thời gian vận động hay những thay đổi nhỏ về sức khỏe của em bé đều trở thành mối quan tâm hàng đầu.

Là người vốn nổi tiếng cầu toàn trong công việc, Mai Ngọc thừa nhận sự kỹ tính ấy được mang nguyên vẹn vào việc chăm con.

“Tôi nghĩ khi mình đặt ra những tiêu chuẩn nhất định trong việc chăm sóc con thì điều duy nhất phải làm là dành thời gian cho nó. Khi đã chọn chăm con ở giai đoạn này, tôi muốn toàn tâm toàn ý”. - nữ MC tâm sự.

Nữ MC gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ khi gặp gỡ và giao lưu với các đối tác tại sự kiện

Theo Mai Ngọc, nhiều người cho rằng giai đoạn nghỉ sinh là khoảng thời gian khá nhàn rỗi, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Có những ngày cô gần như không còn thời gian nghĩ đến công việc bởi toàn bộ tâm trí đều dành cho con. Ngay cả những buổi gặp gỡ bạn bè cũng thường phải nhường chỗ cho lịch sinh hoạt của em bé.

Nữ MC bộc bạch, cô không quá sốt ruột trước việc quay trở lại công việc. Thay vào đó, cô muốn tận hưởng những năm tháng đầu đời của con bởi đây là quãng thời gian chỉ diễn ra một lần. Cũng theo Mai Ngọc, khi trẻ có một nền tảng tốt về thể chất và sức khỏe từ sớm, hành trình phát triển sau này cũng sẽ thuận lợi hơn.

Nữ MC lựa chọn phong cách thanh lịch khi tham dự sự kiện.

Giống như Ngô Thanh Vân, Mai Ngọc cũng thừa nhận những áp lực về tâm lý sau sinh là điều nhiều bà mẹ phải đối mặt. Chỉ khi trực tiếp trải qua hành trình ấy, cô mới thực sự hiểu và đồng cảm với những chia sẻ về cảm giác stress, mệt mỏi hay những biến động cảm xúc của phụ nữ sau sinh.

Dù lựa chọn những cách nuôi dạy con khác nhau, Ngô Thanh Vân và Mai Ngọc đều cho thấy hình ảnh của những bà mẹ hiện đại luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình chăm sóc con. Từ chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ đến các cột mốc phát triển đầu đời, mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con trong những năm tháng đầu đời.

Một số hình ảnh ấn tượng tại sự kiện: