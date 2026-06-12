Chuỗi hoạt động quảng bá giá trị của Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam tại Pháp

ANTD.VN - “Quốc Tử Giám – Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam” là chủ đề của chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm di sản sẽ diễn ra tại Pháp từ ngày 17 đến ngày 22/6, nhân kỷ niệm 950 năm thành lập ngôi trường đặc biệt này.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội – Thành phố sáng tạo, Thành phố học tập của UNESCO tới bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình tổ chức tại Trụ sở UNESCO ở Paris vào ngày 17/6, trong thời gian diễn ra Kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003 của UNESCO và hướng tới kỷ niệm 50 năm hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO. Dự kiến, sự kiện sẽ thu hút hơn 200 đại biểu quốc tế đến từ các quốc gia thành viên, các tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ và các cơ quan quan sát.

Poster của chương trình

Tại đây, triển lãm chuyên đề về Quốc Tử Giám sẽ giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của trường quốc học đầu tiên của Việt Nam qua các triều đại Lý, Trần, Lê; tái hiện không gian học tập, giảng dạy và khoa cử, qua đó làm nổi bật truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng nhân tài của dân tộc.

Nội dung trưng bày cũng giới thiệu hệ thống 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, ghi danh 1.304 vị Tiến sĩ đỗ đạt trong các khoa thi từ năm 1442 đến năm 1779. Đây là Di sản tư liệu thế giới được UNESCO ghi danh và là Bảo vật quốc gia của Việt Nam. Triển lãm đồng thời tôn vinh những nhân vật có đóng góp quan trọng cho nền giáo dục nước nhà như Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông và Chu Văn An.

Bên cạnh triển lãm, công chúng sẽ được thưởng thức chương trình trình diễn áo dài nghệ thuật chủ đề “Đạo học”, tôn vinh truyền thống hiếu học và các giá trị đạo đức trong giáo dục Việt Nam. Những bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ di sản văn hóa dân tộc, kết hợp nghệ thuật thư pháp với các giá trị cốt lõi như “Nhân”, “Lễ”, “Nghĩa”, “Trí”, “Tín”, sẽ góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Không gian giới thiệu di sản văn hóa ẩm thực Thăng Long – Hà Nội và Việt Nam cũng hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đặc sắc, giúp khách tham quan khám phá nét tinh tế trong văn hóa ẩm thực Việt. Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm di sản như in mộc bản hoa văn bia Tiến sĩ, in tranh Khuê Văn Các và tìm hiểu kỹ thuật tranh dân gian Đông Hồ.

Tiếp nối các hoạt động tại Paris, từ ngày 20 đến 22/6/2026, chương trình sẽ được tổ chức tại Đại học Montpellier với triển lãm về Quốc Tử Giám, các hoạt động trải nghiệm di sản và tọa đàm học thuật với chủ đề “Vai trò của di sản văn hóa trong mối quan hệ Việt Nam – Pháp”.

Tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên Việt Nam – Pháp, tập trung trao đổi về vai trò của di sản văn hóa trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia. Đặc biệt, Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ được giới thiệu như một minh chứng tiêu biểu cho sự hợp tác bền bỉ giữa các học giả, kiến trúc sư và chuyên gia Việt Nam – Pháp trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản từ đầu thế kỷ XX đến nay.

Thông qua chuỗi hoạt động triển lãm, nghệ thuật, trải nghiệm và trao đổi học thuật tại Pháp, những giá trị đặc sắc của nền văn hiến Việt Nam sẽ tiếp tục được quảng bá rộng rãi tới cộng đồng quốc tế; đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội – Thủ đô nghìn năm văn hiến, trung tâm lớn về giáo dục, khoa học và văn hóa của cả nước. Đây cũng là dịp để giới thiệu Văn Miếu – Quốc Tử Giám như biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tinh thần trọng dụng nhân tài và giao lưu tri thức của Việt Nam, qua đó tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và lan tỏa các giá trị văn hóa, giáo dục Việt Nam ra thế giới.

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