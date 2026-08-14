Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ khu dân cư

ANTD.VN - Sáng 14/8, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Hội nghị biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026, ghi nhận những đóng góp thiết thực của các lực lượng và Nhân dân trong giữ gìn bình yên địa bàn.

Lãnh đạo phường Tây Hồ tặng lẵng hoa chúc mừng hội nghị

Trong không khí mùa thu Tháng Tám, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hội nghị là dịp nhìn lại chặng đường 10 năm triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Tây Hồ, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ; đồng chí Lê Quốc Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Ban Công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ và các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ nhấn mạnh, trong 10 năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn không ngừng được củng cố, phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu.

Điểm nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự. Nhiều mô hình tự quản được duy trì, nhân rộng; nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật từng bước được đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Từ phong trào, người dân ngày càng phát huy vai trò chủ thể trong bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư. Nhiều nguồn tin có giá trị được Nhân dân cung cấp, hỗ trợ lực lượng Công an trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phường Tây Hồ ngày càng an toàn, văn minh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố và Nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các lực lượng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; phát huy hiệu quả các mô hình tự quản; đồng thời tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, mạng xã hội trong công tác vận động quần chúng. Qua đó, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tá Lê Ngọc Bách, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, UBND phường Tây Hồ đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026. Việc ghi nhận, động viên kịp thời những đóng góp từ cơ sở không chỉ tạo động lực cho các lực lượng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Thay mặt Công an phường, đồng chí Lê Ngọc Bách, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ khẳng định, thời gian tới, lực lượng Công an phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố.

Công an phường sẽ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Từ mỗi khu dân cư, mỗi tổ dân phố, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được kỳ vọng trở thành điểm tựa quan trọng, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, xây dựng phường Tây Hồ an toàn, văn minh và phát triển.