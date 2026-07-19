Ồn ào xung quanh việc Hoa hậu Mai Phương tuyên bố hoạt động độc lập

ANTD.VN - Ồn ào giữa Hoa hậu Mai Phương và V-MAS tiếp tục thu hút sự quan tâm khi phía công ty khẳng định hợp đồng quản lý vẫn còn hiệu lực và đưa ra phản hồi về những nội dung mà người đẹp đã công bố.

Tranh chấp giữa Hoa hậu Mai Phương và Công ty TNHH V-MAS (gọi tắt là V-MAS) được công khai từ ngày 16-7 vừa qua khi người đẹp thông báo hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền giữa cô và V-MAS đã chấm dứt hiệu lực từ ngày 10-7-2026. Theo thông báo của Hoa hậu Mai Phương, kể từ thời điểm này, các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại của cô sẽ được vận hành độc lập dưới sự quản lý trực tiếp của bản thân và đội ngũ mới.

Sau thông báo trên từ Mai Phương, ngày 18-7, V-MAS đã chính thức lên tiếng về việc này, trong đó khẳng định hợp đồng quản lý nghệ sĩ giữa công ty và Mai Phương vẫn còn hiệu lực pháp lý. Đến ngày 19-7, đơn vị này tiếp tục đưa ra những thông tin để phản hồi các nội dung mà phía Mai Phương đã đưa ra trước đó.

Cụ thể, V-MAS cho biết hợp đồng quản lý nghệ sĩ được ký kết giữa công ty và Mai Phương hoàn toàn tự nguyện, hiện vẫn còn giá trị pháp lý và đến thời điểm đơn vị này lên tiếng, hai bên chưa ký bất kỳ văn bản thỏa thuận thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng nào. Trên cơ sở đó, công ty cho rằng Mai Phương vẫn là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý độc quyền của V-MAS theo hợp đồng đã ký.

Cũng theo V-MAS, công ty tiếp tục bảo lưu quyền đại diện hợp pháp đối với các hoạt động thương mại, hoạt động nghệ thuật, lịch trình biểu diễn, quản lý hình ảnh, danh nghĩa, các sản phẩm âm nhạc, sản phẩm kỹ thuật số cùng các quyền đại diện khác được quy định trong hợp đồng. Phía đơn vị này đồng thời khuyến cáo các đối tác, nhãn hàng, đơn vị truyền thông...chỉ thực hiện các giao dịch liên quan đến Mai Phương thông qua V-MAS và có sự đồng ý bằng văn bản của công ty. Theo thông cáo, các giao dịch được ký kết trực tiếp với cá nhân Mai Phương hoặc thông qua các đầu mối liên hệ mới do nghệ sĩ công bố mà không có sự phê duyệt của V-MAS có thể phát sinh tranh chấp pháp lý.

Liên quan đến chia sẻ của Mai Phương về việc "hai năm làm việc không có thù lao", V-MAS cho biết hợp đồng quản lý nghệ sĩ giữa hai bên được ký ngày 1-8-2024. Theo công ty, tính đến thời điểm hai bên phát sinh tranh chấp gần nhất vào tháng 5-2026, thời gian hợp tác vẫn chưa tròn hai năm.

Theo chia sẻ được phía V-MAS đưa ra, tại thời điểm ký kết hợp đồng, Mai Phương cùng luật sư đại diện đã trực tiếp làm việc với công ty không dưới 3 lần để rà soát các điều khoản. V-MAS cho biết nghệ sĩ đã được giải thích về các điều khoản trong hợp đồng, trong đó có trách nhiệm bồi hoàn các khoản đầu tư ban đầu nếu vi phạm cam kết hợp tác, đồng thời hiểu nguyên tắc trong giai đoạn được đào tạo và đầu tư sẽ chưa phát sinh lợi nhuận nên chưa được hưởng thù lao.

Theo V-MAS, trong hơn 14 tháng đào tạo, công ty đã đầu tư cho Mai Phương nhiều hạng mục như: đào tạo thanh nhạc, vũ đạo, luyện tập hình thể, sản xuất album, tổ chức "showcase", xây dựng hình ảnh và truyền thông. Công ty cho biết Mai Phương chính thức ra mắt công chúng trong vai trò nghệ sĩ từ ngày 31-10-2025 và đến tháng 12-2025 mới có show diễn thương mại đầu tiên.

Từ những căn cứ trên, V-MAS cho rằng trong giai đoạn đào tạo và đầu tư ban đầu, nghệ sĩ chưa tạo ra doanh thu nên việc chưa phát sinh thù lao là phù hợp với các điều khoản của hợp đồng. Công ty cũng cho biết từ tháng 11-2025, theo đề xuất từ phía gia đình Mai Phương, V-MAS đã hỗ trợ một khoản chi phí tạm ứng hàng tháng cho Mai Phương và việc hỗ trợ này kéo dài đến khi hai bên phát sinh tranh chấp.

Đối với nội dung Mai Phương cho rằng các khoản chi phí đầu tư, sản xuất bị chuyển thành "nợ", V-MAS cho biết vào tháng 5-2026, công ty lập bảng đối soát tài chính nhằm minh bạch tài chính của dự án trước để chuẩn bị cho dự án tiếp theo, không phải yêu cầu nghệ sĩ thanh toán hoặc trả nợ.

Theo giải thích của V-MAS, hợp đồng quy định thù lao của nghệ sĩ được tính theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà công ty thu được từ các dịch vụ của nghệ sĩ. Lợi nhuận chỉ được xác định sau khi lấy tổng doanh thu trừ toàn bộ chi phí sản xuất, bao gồm thù lao cho nhà sản xuất, chi phí đi lại, trợ cấp sinh hoạt, cơ sở vật chất và các khoản tạm ứng trực tiếp khác.

V-MAS cho biết, doanh thu từ các hoạt động của Mai Phương đến thời điểm đối soát chưa đủ bù đắp các khoản đầu tư mà công ty đã thực hiện trong gần hai năm hợp tác. Vì vậy, theo quan điểm của công ty, việc chưa phát sinh lợi nhuận thuần đồng nghĩa chưa phát sinh nghĩa vụ thanh toán thù lao theo cơ chế đã được quy định trong hợp đồng. Công ty đồng thời cho rằng việc đối soát chi phí là quy trình tài chính nhằm xác định điểm hòa vốn, không phải hành vi buộc nghệ sĩ phải gánh khoản nợ cá nhân.

Liên quan đến việc Hoa hậu Mai Phương cho rằng mình có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, V-MAS cho biết ngày 9-6-2026, công ty nhận được công văn từ phía nghệ sĩ đề nghị làm rõ một số vấn đề về tài chính. Theo V-MAS, ngay trong ngày, công ty đã phản hồi qua thư điện tử và đề nghị tổ chức cuộc gặp giữa luật sư của hai bên để trao đổi, giải quyết các nội dung được nêu.

V-MAS cho rằng công văn ngày 9-6 không đủ căn cứ pháp lý để kích hoạt điều khoản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng như phía Mai Phương nêu. Công ty cho biết đến ngày 10-7 mới nhận được thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng từ phía nghệ sĩ. Trong cùng ngày, V-MAS đã có văn bản phản hồi chính thức, bác bỏ các nội dung mà công ty cho là không chính xác, đồng thời không chấp thuận việc đơn phương chấm dứt hợp đồng do cho rằng các căn cứ mà Mai Phương đưa ra chưa phù hợp. Theo V-MAS, sau văn bản phản hồi này, công ty không nhận thêm phản hồi nào từ phía Mai Phương cho đến khi nghệ sĩ công bố việc hoạt động độc lập.

Kết thúc thông cáo, V-MAS khẳng định doanh nghiệp luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và các thỏa thuận đã ký kết với nghệ sĩ, đồng thời cho biết sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước những thông tin mà công ty cho là không chính xác.

Hiện phía Hoa hậu Mai Phương và V-MAS vẫn giữ quan điểm khác nhau về hiệu lực hợp đồng quản lý độc quyền cũng như các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình hợp tác. Những thông tin được các bên công bố đến thời điểm này thể hiện quan điểm của mỗi bên về vụ việc và chưa phải là kết luận của cơ quan có thẩm quyền.