Đêm nhạc "Vành hoa lửa" tri ân các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam dàn dựng chương trình nghệ thuật "Vành hoa lửa". Đêm nhạc khắc họa những năm tháng chiến tranh bằng âm nhạc và thơ ca, qua đó tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ đi trước và lan tỏa giá trị của hòa bình hôm nay.

Chương trình diễn ra vào 19h30 tối 26-7 tới tại Không gian Văn hóa Việt (79 Hàng Trống, Hà Nội) do NSND Trần Bình biên tập, tổng đạo diễn và NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật. Lấy cảm hứng từ tháng Bảy - thời điểm cả nước hướng về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, "Vành hoa lửa" tái hiện ký ức về những năm tháng chiến tranh, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn, sự tiếp nối và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những giá trị được đánh đổi bằng máu xương của cha ông.

Đêm diễn được dàn dựng gồm hai phần với mạch cảm xúc xuyên suốt. Trong đó, chương đầu mang tên "Ra trận" khắc họa không khí hào hùng của những năm tháng đất nước bước vào các cuộc kháng chiến, khi nhiều thế hệ thanh niên gác bút nghiên để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tại chương này, những ca khúc quen thuộc sẽ đưa khán giả trở về một thời hoa lửa với lý tưởng, niềm tin và tinh thần yêu nước.

Tiếp nối là chương "Tri ân", tập trung vào những câu chuyện về sự hy sinh và mất mát trong chiến tranh. Mở đầu phần này là bài thơ mới của nhà thơ Nguyễn Thị Phượng kể về những người bạn cùng lớp trong những năm cuối cấp đã khoác ba lô ra trận, mang theo những ước mơ tuổi trẻ nhưng không thể trở về. Từ những ký ức ấy, chương trình hướng người xem đến sự trân trọng giá trị của hòa bình và cuộc sống hôm nay.

Tham gia biểu diễn là nhiều lớp nghệ sĩ tài năng như: NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Mỹ Linh, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Hữu Đức, Tống Linh, Trường Phúc... cùng vũ đoàn Đương đại và vũ đoàn Mây.

Theo NSƯT Quỳnh Trang, "Vành hoa lửa" được thực hiện bằng sự tri ân và lòng biết ơn đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Thông qua âm nhạc, thơ ca và nghệ thuật biểu diễn, êkíp mong muốn khơi gợi ký ức về một thời hoa lửa, để mỗi khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội hiểu hơn về những mất mát của chiến tranh cũng như giá trị của hòa bình.

Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cho biết, chương trình không chỉ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà còn hướng tới kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. cũng là trách nhiệm của những người làm nghệ thuật trong việc góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và trao truyền những giá trị ấy cho các thế hệ sau.

Trong đêm nhạc, NSND Quang Thọ sẽ thể hiện hai ca khúc "Lá đỏ" và "Đất nước". Với nam nghệ sĩ gạo cội, đây đều là những tác phẩm gắn bó sâu sắc với chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Ông cho biết mỗi lần cất lên giai điệu "Lá đỏ" lại gợi nhớ những năm tháng tuổi trẻ mang tiếng hát đến các chiến trường, nơi ông được gặp và đồng hành cùng những con người đã chiến đấu, hy sinh với niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.

Trong khi đó, "Đất nước" để lại nhiều xúc động bởi hình ảnh người mẹ Việt Nam âm thầm chịu đựng mất mát vì độc lập dân tộc. Đối với ông, mỗi lần thể hiện những ca khúc này cũng là dịp trở về với ký ức, đồng thời gửi gắm niềm tin rằng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ bằng máu xương sẽ luôn được trân trọng và tiếp nối.

Ca sĩ Duyên Quỳnh cũng sẽ mang đến chương trình 3 ca khúc "Khúc tráng ca đại ngàn", "Mẹ vẫn ngóng trông" và "Những anh hùng vô danh". Nữ ca sĩ cho biết đây đều là những tác phẩm được viết và thể hiện từ sự xúc động trước những hy sinh của thế hệ cha anh. Đặc biệt, "Khúc tráng ca đại ngàn" được cô sáng tác sau chuyến hành trình về nguồn tại các tỉnh Tây Nguyên. Những di tích nhà đày, nhà ngục cùng hình ảnh các chiến sĩ nâng đỡ đồng đội giữa khói lửa, cùng giương cao lá cờ Tổ quốc đã để lại nhiều cảm xúc và trở thành nguồn cảm hứng để nữ ca sĩ viết nên ca khúc này. Thông qua phần trình diễn tại "Vành hoa lửa", Duyên Quỳnh mong muốn mỗi giai điệu sẽ thay lời tri ân gửi đến quá khứ, đồng thời lan tỏa những câu chuyện về tình yêu quê hương và sự hy sinh của các thế hệ đi trước đến với khán giả hôm nay.

Theo ban tổ chức, "Vành hoa lửa" không chỉ là một chương trình nghệ thuật tưởng niệm mà còn hướng tới tạo nên không gian kết nối giữa ký ức lịch sử với hiện tại, góp phần khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.