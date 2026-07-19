Duy Hưng và Việt Hoa gây "sốt" với màn kết hợp ăn ý trong "Lửa trắng"

ANTD.VN - Lên sóng trên VTV3 từ giữa tháng 6-2026, "Lửa trắng" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi khai thác cuộc chiến chống tội phạm ma túy với nhịp phim dồn dập và nhiều tình tiết căng thẳng. Bên cạnh tuyến điều tra, những mối quan hệ giữa các nhân vật cũng tạo nên sức hút riêng, trong đó màn kết hợp của Duy Hưng và Việt Hoa được nhiều khán giả đánh giá là một trong những điểm sáng của bộ phim.

Trong phim, Duy Hưng đảm nhận vai Cương "đen" - một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy, hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt. Đây được xem là màu sắc vai diễn mới của nam diễn viên khi nhân vật không còn mang vẻ ngoài bụi bặm, gai góc quen thuộc mà xuất hiện với hình ảnh "tổng tài" lịch lãm, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa nhiều toan tính. Đồng hành cùng anh là Việt Hoa trong vai Mai (tên thật là Ngọc), người phụ nữ có mối quan hệ đặc biệt với Cương và giữ vai trò quan trọng trong diễn biến tâm lý của nhân vật.

Ngay từ những tập đầu, các phân cảnh của Duy Hưng và Việt Hoa đã nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng cả hai tạo cảm giác tự nhiên khi diễn cùng nhau, từ những cuộc đối thoại hài hước đời thường đến các phân đoạn đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. Nhiều trích đoạn của cặp đôi sau khi phát sóng cũng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, với nhiều bình luận khen ngợi sự phối hợp ăn ý giữa hai diễn viên.

Diễn xuất tự nhiên và ăn ý của cặp đôi Duy Hưng và Việt Hoa góp phần tạo nên "cơn sốt" cho phim "Lửa trắng"

Không chỉ những cảnh giàu cảm xúc, cặp đôi còn ghi điểm nhờ loạt màn tung hứng mang màu sắc hài hước. Nhiều câu thoại của hai nhân vật Cương và Mai nhanh chóng được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội như câu thoại "Ôm phát" của Cương hay màn đối đáp "Không xinh, đẹp bình thường" khi nhân vật của anh đóng đáp trả Mai. Những lời thoại đời thường, có phần "tỉnh bơ" nhưng được Duy Hưng và Việt Hoa xử lý tự nhiên khiến không ít khán giả thích thú. Thay vì những màn tỏ tình kiểu khuôn mẫu, cách xây dựng lời thoại gần gũi cùng phản ứng linh hoạt của hai diễn viên giúp mối quan hệ giữa Cương và Mai trở nên duyên dáng, tạo cảm giác như những cuộc trò chuyện ngoài đời.

Ít ai biết, để chuẩn bị cho lần hợp tác này, Việt Hoa đã chủ động xem lại nhiều bộ phim Duy Hưng từng tham gia nhằm hiểu hơn về cách diễn của bạn diễn. Nữ diễn viên cho biết điều đó giúp cô dễ bắt nhịp hơn khi cả hai bước vào những cảnh quay đầu tiên. Theo Việt Hoa, ngoài đời Duy Hưng là người hài hước, thường pha trò trên trường quay để tạo không khí thoải mái, trái ngược khá nhiều với vẻ lạnh lùng của nhân vật Cương "đen" trong bộ phim này.

Những phân cảnh của Duy Hưng và Việt Hoa nhận nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội

Chia sẻ thêm về lần diễn xuất cùng nhau trong "Lửa trắng", Việt Hoa cho rằng sự ăn ý trên màn ảnh của cả hai không đến một cách ngẫu nhiên. Ngoài việc dành thời gian tìm hiểu phong cách diễn của Duy Hưng trước khi bấm máy, cô cho biết cả hai thường xuyên trao đổi với đạo diễn và thống nhất cách xử lý từng phân đoạn để cảm xúc của nhân vật được liền mạch. Việc đều có nền tảng từ sân khấu cũng giúp hai diễn viên dễ dàng bắt nhịp với nhau, nhất là ở những cảnh đòi hỏi sự tương tác và phản ứng nhanh.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ Duy Hưng là người khá vui tính ở hậu trường. Mỗi khi trường quay căng thẳng hoặc phải thực hiện nhiều cảnh quay liên tiếp, anh thường pha trò để mọi người bớt áp lực. Chính bầu không khí thoải mái ấy giúp các diễn viên dễ nhập vai hơn khi máy quay bắt đầu ghi hình.

Một trong những phân đoạn được khán giả nhắc đến nhiều là cảnh tình cảm của hai nhận vật Cương "đen" và Mai trên tầng cao của một tòa nhà. Việt Hoa kể hôm ghi hình, thời tiết có gió rất mạnh. Cả hai phải giữ cảm xúc trong thời gian dài, liên tục nhìn vào mắt nhau để hoàn thành cảnh quay. Gió tạt khiến nước mắt chảy tự nhiên và vô tình tạo nên những khung hình giàu cảm xúc mà êkíp quyết định giữ lại trong bản dựng cuối cùng. Sau khi phát sóng, đây cũng là một trong những trích đoạn được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Bên cạnh những cảnh giàu cảm xúc, Duy Hưng và Việt Hoa còn tạo được sự kết nối ở các phân đoạn đối thoại. Thay vì xử lý theo hướng kịch hóa, cả hai lựa chọn lối diễn tiết chế, tập trung vào diễn biến tâm lý của nhân vật. Điều này giúp mối quan hệ giữa cặp đôi Cương "đen" và Mai được khắc họa một cách tự nhiên, đồng thời tạo thêm chiều sâu cho chuyện phim.

Theo nhiều người xem, thành công của Duy Hưng và Việt Hoa đến từ việc cả hai đều biết tiết chế để hỗ trợ bạn diễn. Cụ thể, không ai cố chiếm trọn sự chú ý của khung hình, thay vào đó là sự phối hợp nhịp nhàng nhằm phục vụ mạch cảm xúc chung của bộ phim. Đây cũng là yếu tố không phải cặp diễn viên nào cũng dễ dàng tạo dựng được. Sự đồng điệu trong cách xử lý nhân vật giúp cả hai góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho "Lửa trắng".

Hành trình của "Lửa trắng" vẫn đang tiếp tục với nhiều diễn biến mới, nhưng những gì Duy Hưng và Việt Hoa thể hiện đã đủ để tạo nên dấu ấn trong lòng khán giả. Không chỉ hoàn thành tốt vai diễn của mình, cả hai còn mang đến một màn phối hợp tự nhiên, ăn ý và giàu cảm xúc. Đây cũng là lý do tên tuổi của Duy Hưng và Việt Hoa liên tục được nhắc đến sau mỗi tập phát sóng, trở thành một trong những cặp diễn viên được khán giả yêu thích nhất của phim truyền hình Việt ở thời điểm hiện tại.