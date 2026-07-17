Tục kết chạ 2 làng Vạn Phúc - Nga My được tái hiện trên sân khấu nghệ thuật

ANTD.VN - Sáng 19/7/2026, tại Đình Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 1.000 năm nghĩa tình giao hảo (tục kết chạ) giữa 2 làng Vạn Phúc - Nga My cùng chương trình nghệ thuật "Vạn Phúc - Nga My - Làng cổ bao đời sáng ngời sử tích".

Được dàn dựng ngay trong không gian Đình Vạn Phúc thuộc quần thể Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia, chương trình không chỉ tái hiện hành trình hình thành và phát triển của tục kết chạ bằng ngôn ngữ âm nhạc, múa, sân khấu và nghệ thuật trình diễn, mà còn hướng tới lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của một di sản cộng đồng đã được bồi đắp qua gần một thiên niên kỷ.

Việc đưa câu chuyện của Vạn Phúc - Nga My lên sân khấu nghệ thuật là một cách để di sản bước ra khỏi khuôn khổ của những trang sử và ký ức làng quê, trở thành trải nghiệm văn hóa dành cho đông đảo công chúng.

Lễ hội truyền thống làng Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội

Không dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, “Vạn Phúc - Nga My: Làng cổ bao đời, sáng ngời sử tích” còn là cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đã trao truyền giá trị văn hóa với thế hệ tiếp nối hôm nay.

Hình ảnh các bậc cao niên trao biểu tượng kết nghĩa cho thế hệ trẻ; nghi thức kết chạ với “Cây tre nghĩa tình” - biểu tượng của sự gắn bó bền chặt; hay những khúc hát đối giao duyên thắm đượm nghĩa tình do chính người dân của “quan anh” (làng anh) và “quan em” (làng em) thể hiện… đã đưa câu chuyện nghìn năm từ không gian đình làng lên sân khấu nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật “Vạn Phúc - Nga My: Làng cổ bao đời , sáng ngời sử tích” do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Xuân Thanh tổ chức sản xuất quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Sao Mai Tuấn Anh, Minh Thúy, Dương Đức, Hạ Lan, Trâm Anh cùng đông đảo diễn viên, nghệ sĩ múa chuyên nghiệp và sự tham gia của bà con hai làng Vạn Phúc - Nga My.

Từ câu chuyện về nghĩa tình giao hảo của hai làng cổ, chương trình kỳ vọng góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Vạn Phúc như một điểm đến văn hóa - du lịch giàu tiềm năng của Thủ đô Hà Nội.

Tục kết chạ (còn gọi là kết nghĩa, ăn chạ, đi chạ, đi nước nghĩa hay giao hiếu…) là một trong những phong tục lâu đời và giàu giá trị nhân văn của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hình thành từ nhu cầu gắn kết cộng đồng trong quá trình khai phá, trị thủy, phát triển sản xuất, bảo vệ cuộc sống trước thiên tai, địch họa và cùng tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tục kết chạ đã trở thành sợi dây bền chặt kết nối các làng quê Việt qua nhiều thế kỷ.

Trong số những tục kết chạ còn tồn tại đến ngày nay, mối giao hảo giữa làng Vạn Phúc và làng Nga My được xem là một trường hợp đặc biệt. Suốt một thiên niên kỷ đi qua, tục kết chạ giữa hai làng Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) và làng Nga My (xã Thanh Oai, Hà Nội) đã được lưu truyền như một biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của người Việt Nam.

Nhà sử học Lê Văn Lan chia sẻ về tục kết chạ cùng bà con làng Vạn Phúc

Theo thần phả và nhiều tư liệu Hán Nôm, tục kết chạ của hai làng bắt nguồn từ thời vua Lý Thái Tổ, khi kinh thành Thăng Long mới được xây dựng. Trong quá trình trị thủy, đắp đê bảo vệ vùng đất ven sông, cư dân hai làng đã cùng chung sức vượt qua những trận lũ lớn.

Từ sự đồng lòng ấy, hai cộng đồng kết nghĩa anh em, cùng nguyện gìn giữ tình giao hảo cho các thế hệ mai sau. Điều đáng quý là sau gần hàng nghìn năm, lời giao ước ấy chưa bao giờ bị đứt đoạn.

Người dân hai làng vẫn giữ những quy ước truyền thống như tôn nhau là "quan anh", coi nhau như người một nhà, duy trì nghi lễ thăm hỏi trong mỗi mùa lễ hội, cùng tham dự các sự kiện trọng đại của nhau. Chính sự tiếp nối liên tục ấy đã biến tục kết chạ từ một câu chuyện lịch sử thành một di sản văn hóa phi vật thể đang hiện diện trong đời sống.

Sắc phong lưu giữ tại Đình - chùa Vạn Phúc, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia

Theo Nhà sử học Lê Văn Lan, nếu nhìn trong không gian văn hóa làng xã Việt Nam, tục kết chạ giữa Vạn Phúc và Nga My có nhiều điểm đặc biệt mà rất ít nơi còn giữ được.

Ông phân tích, thông thường những làng kết chạ thường ở gần nhau, thậm chí chỉ cách nhau một dòng sông để việc qua lại, giúp đỡ trở nên thuận tiện. Trong khi đó, Vạn Phúc và Nga My lại cách nhau khoảng 30 km. Ngày nay quãng đường ấy không xa, nhưng cách đây cả nghìn năm, đó là một hành trình đầy sông ngòi, bãi bồi và những trở ngại về giao thông. Vậy mà người dân hai làng vẫn đều đặn tìm đến với nhau, gìn giữ mối giao hảo qua biết bao biến động của lịch sử.

Theo ông, điểm đặc biệt thứ hai nằm ở chiều dài lịch sử. Phần lớn các tục kết chạ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ hình thành từ khoảng thế kỷ XVIII hoặc XIX, có lịch sử vài trăm năm. Riêng Vạn Phúc và Nga My đã duy trì mối giao hảo suốt gần một thiên niên kỷ.

Nhưng theo Nhà sử học Lê Văn Lan, điều đáng quý nhất không nằm ở con số 1.000 năm. Giá trị lớn nhất là mối quan hệ ấy chưa bao giờ chỉ tồn tại trên giấy tờ hay trong truyền thuyết. Qua từng thế hệ, người dân hai làng vẫn tiếp tục thực hành những nghi lễ truyền thống, vẫn coi việc thăm hỏi, sẻ chia là trách nhiệm đối với "làng anh em".

"Trải qua nghìn năm, mối duyên, mối tình kết nghĩa ấy vẫn rất bền chặt. Có những làng kết nghĩa theo thời gian dần phai nhạt, nhưng giữa Vạn Phúc và Nga My thì suốt một nghìn năm vẫn keo sơn, gắn bó từ quá khứ đến hiện tại và sẽ còn tiếp nối trong tương lai", ông chia sẻ.

Những nhận định ấy cũng lý giải vì sao tục kết chạ Vạn Phúc - Nga My không chỉ là một di sản của riêng hai địa phương mà còn là một minh chứng sinh động cho sức sống của văn hóa làng Việt.

Trong bối cảnh nhiều phong tục truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, việc một cộng đồng vẫn duy trì được mối giao hảo suốt gần một nghìn năm là điều hiếm có. Không chỉ bảo tồn những nghi thức cổ truyền, người dân còn gìn giữ cả tinh thần của tục kết chạ: coi trọng nghĩa tình, đề cao sự sẻ chia, lấy cộng đồng làm nền tảng để xây dựng cuộc sống. Đó cũng là những giá trị mà xã hội hiện đại vẫn luôn cần được nuôi dưỡng.