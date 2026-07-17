"Thanh âm vượt đại dương" lan tỏa tinh thần Cách mạng từ Côn Đảo

Là tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh Cách mạng do Nhà nước đặt hàng sản xuất, "Thanh âm vượt đại dương" lấy bối cảnh Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Thông qua câu chuyện về những người chiến sĩ Cách mạng bị giam cầm dưới ách thống trị của thực dân, những thước phim tái hiện một giai đoạn lịch sử khốc liệt, đồng thời làm nổi bật sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do.

Phim do hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, dựa trên kịch bản được biên kịch Đào Thùy Trang nghiên cứu và hoàn thiện trong gần 10 năm. Lấy cảm hứng từ những người tù chính trị kiên trung tại Côn Đảo, tác phẩm lựa chọn kể câu chuyện từ góc nhìn của các nhân vật để khắc họa cuộc sống trong chốn lao tù, cũng như hành trình gìn giữ niềm tin, lý tưởng Cách mạng giữa những thử thách khắc nghiệt. Cách tiếp cận này giúp bộ phim vừa tái hiện bối cảnh lịch sử, vừa tạo chiều sâu cho câu chuyện và cảm xúc của các nhân vật.

Cảnh trong phim "Thanh âm vượt đại dương"

Điểm nhấn của bộ phim nằm ở cách tái hiện song song hai lát cắt đối lập giữa một bên là sự tàn bạo của chế độ thực dân với những hình thức giam giữ, tra tấn hà khắc; bên còn lại là ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và niềm tin không lay chuyển của những người chiến sĩ Cách mạng Việt Nam. Ngay trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, tổ chức Đảng vẫn âm thầm duy trì hoạt động, trở thành chỗ dựa tinh thần, gắn kết những người tù chính trị và thắp lên hy vọng về ngày đất nước giành độc lập. Chính sự đối lập ấy góp phần làm nổi bật thông điệp xuyên suốt của tác phẩm về sức mạnh của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của con người Việt Nam.

Để tái hiện chân thực bối cảnh lịch sử, quá trình sản xuất bộ phim được triển khai từ tháng 11-2024 đến tháng 1-2025. Ngoài các cảnh quay trong trường quay, phần lớn bối cảnh ngoài trời được thực hiện trực tiếp tại di tích Nhà tù Côn Đảo. Theo êkíp sản xuất, việc ghi hình trên đảo gặp không ít trở ngại do điều kiện thời tiết, địa hình và công tác vận chuyển thiết bị. Tuy nhiên, việc lựa chọn bối cảnh thật đã góp phần mang đến những khuôn hình giàu tính chân thực, đồng thời bảo đảm sự tôn trọng đối với các giá trị lịch sử của di tích. Đây cũng là yếu tố giúp không gian trong phim trở nên gần gũi, giàu cảm xúc và tăng thêm sức thuyết phục cho câu chuyện được kể trên màn ảnh.

Bộ phim lấy bối cảnh Nhà tù Côn Đảo trong những năm 1945-1954

"Thanh âm vượt đại dương" do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, có thời lượng 116 phút và được phân loại phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (T13). Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ. Bên cạnh NSND Bùi Bài Bình và NSƯT Đặng Tất Bình là sự góp mặt của các gương mặt trẻ như: Thùy Dương, Quang Thuận, Vĩnh Xương... Phim cũng có sự tham gia của các diễn viên nước ngoài như: Maurise Nash trong vai "chúa đảo", Martin Kruger trong vai cai ngục Gary và Charlie Win trong vai nhạc sĩ. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm với lớp diễn viên trẻ hứa hẹn góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về các tuyến nhân vật, đồng thời tái hiện nhiều góc nhìn khác nhau trong bối cảnh lịch sử của bộ phim.

Với chủ đề về lịch sử Cách mạng, "Thanh âm vượt đại dương" không chỉ tái hiện một giai đoạn đấu tranh hào hùng của dân tộc thông qua câu chuyện về những người tù chính trị tại Côn Đảo, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt lên nghịch cảnh và khát vọng tự do. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim hướng đến việc giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về những hy sinh của các thế hệ đi trước trong hành trình giành độc lập, từ đó bồi đắp ý thức trân trọng lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay.

Tác phẩm khắc họa ý chí và tinh thần đoàn kết của các chiến sĩ Cách mạng nơi chốn lao tù

Phim được phát hành từ ngày 24-7-2026. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên được phát hành sau khi Nghị định số 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị chính thức có hiệu lực từ ngày 15-7-2026. Bên cạnh việc trình chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, "Thanh âm vượt đại dương" dự kiến được phát hành thương mại tại một số cụm rạp trên cả nước, tạo điều kiện để đông đảo khán giả có cơ hội tiếp cận tác phẩm.