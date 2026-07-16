Chuyến xe "Sách đến mọi nhà" khơi nguồn tình yêu sách đến độc giả

ANTD.VN - Công ty sách Đông A đã chính thức khởi động chuyến xe “Sách đến mọi nhà”, với mong muốn đưa những cuốn sách hay đến gần độc giả thông qua các chuyến đi trực tiếp đến từng địa phương.

Tại mỗi địa phương, Đông A sẽ tổ chức hội sách với khoảng 500 tựa sách, cùng các chương trình giao lưu với tác giả, họa sĩ, nghệ sĩ và những người làm sách. Qua đó, bạn đọc có thêm cơ hội tiếp cận những ấn phẩm có giá trị, đồng thời trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với những người sáng tạo và thực hiện các cuốn sách.

Dự án do họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty sách Đông A, trực tiếp khởi xướng và điều hành. Trong suốt hành trình, anh sẽ đồng hành với chuyến xe, trực tiếp phụ trách việc tổ chức các hoạt động tại từng điểm dừng, gặp gỡ độc giả và kết nối với các đơn vị văn hóa địa phương. Đây cũng là nét riêng của “Sách đến mọi nhà”, khi người khởi xướng trực tiếp tham gia điều hành các hoạt động tại từng điểm dừng.

Chuyến xe mang nhiều cuốn sách hay tới người dân

Họa sĩ Trần Đại Thắng chia sẻ: “Tôi làm sách gần 30 năm và luôn nghĩ sách cần được đến gần bạn đọc hơn. Vì thế, thay vì chờ độc giả tìm đến các hội sách lớn, chúng tôi muốn chủ động mang sách đến từng địa phương. Tôi sẽ trực tiếp đồng hành với chuyến xe để gặp gỡ bạn đọc, lắng nghe và cùng chia sẻ niềm yêu thích đọc sách”.

Chuyến xe “Sách đến mọi nhà” là một trong những hoạt động cộng đồng của Đông A nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc, kết nối sách với bạn đọc thông qua những hình thức gần gũi, trực tiếp và bền bỉ. Hành trình dự kiến kéo dài trong một năm, với nhiều điểm dừng trên khắp cả nước.

Chuyến xe xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh vào chiều ngày 15/7/2026. Điểm dừng đầu tiên là Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu, diễn ra từ 16 đến 19/7/2026.

Họa sĩ Trần Đại Thắng ký tặng sách tặng độc giả

Sau đó, chuyến xe "Sách đến mọi nhà" sẽ dừng chân tại Vũng Tàu gồm các hoạt động nổi bật như họa sĩ Trần Đại Thắng vẽ bìa và giao lưu với bạn đọc, giới thiệu cuốn "Tôi kể - Tất cả đều từ sách" diễn ra vào 10h ngày 16 và ngày 17/7. Bên cạnh đó là nhạc sĩ Trần Tiến gặp gỡ độc giả, giới thiệu artbook "Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện" diễn ra vào lúc 10h ngày 18/7.

Sau Vũng Tàu, chuyến xe “Sách đến mọi nhà” sẽ tiếp tục đến các tỉnh, thành trên cả nước trong thời gian một năm. Mỗi điểm dừng sẽ được xây dựng như một điểm hẹn văn hóa, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng địa phương, góp phần lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng.