"Vó ngựa biên cương": Chương trình nghệ thuật xiếc tôn vinh người lính biên phòng

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2026), Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đi cùng năm tháng" lần thứ 8, với chủ đề “Vó ngựa biên cương", nhằm mang đến bản hùng ca về những người lính đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương để gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

"Đi cùng năm tháng - Vó ngựa biên cương" do Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng viết kịch bản và chỉ đạo nghệ thuật; sẽ biểu diễn vào 20h00 ngày 24-7; 16h30, 20h ngày 25-7 và 10h00 ngày 26-7, tại Rạp Xiếc Trung ương (67 - 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội).

Cảm hứng để NSND Tống Toàn Thắng viết nên kịch bản bắt nguồn từ chuyến đi thực tế tới Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của người lính nơi địa đầu Tổ quốc đã khiến anh day dứt, thôi thúc anh tìm một cách kể đủ chân thực và tinh tế để chạm đến cảm xúc của công chúng.

“Tôi luôn trăn trở làm sao đưa sự hy sinh của người lính lên sân khấu bằng một ngôn ngữ trang trọng, cô đọng nhưng vẫn đủ sức lay động", NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ.

Chương trình "Đi cùng năm tháng" được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức thường niên, nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7)

Bởi vậy, chương trình không lựa chọn cách tái hiện chiến tranh bằng những lớp cảnh bi thương hay những màn đối đầu trực diện. Thay vào đó, sự mất mát được gợi lên bằng những chiếc ba lô bỏ lại, chiếc bi đông, đôi giày không còn chủ hay bức ảnh người thân nằm giữa sân khấu sau tiếng bom, tiếng pháo. Khoảng trống của những người đã ngã xuống được lấp đầy bằng ánh sáng, âm nhạc, chuyển động hình thể của nghệ sĩ và những hình tượng xiếc giàu tính biểu cảm.

Chương trình "Đi cùng năm tháng - Vó ngựa biên cương" được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt, đan cài giữa chất sử thi và hơi thở đời thường, tái hiện hành trình của người lính từ những ngày bình yên nơi phên dậu Tổ quốc đến những thời khắc khốc liệt sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên giới.

Chương trình mở đầu bằng hoạt cảnh "Chiều biên giới", khắc họa bức tranh yên bình nơi miền biên viễn, khi những người lính Biên phòng luôn đồng hành cùng đồng bào các dân tộc trong lao động, sản xuất và gìn giữ cuộc sống bình yên.

Từ không gian ấy, mạch cảm xúc được đẩy lên cao trào với hoạt cảnh "Hát về anh", tái hiện cuộc chiến đấu đầy khốc liệt của các chiến sĩ nơi tuyến đầu. Những di vật còn sót lại giữa khói lửa chiến tranh trở thành biểu tượng cho sự hy sinh lặng thầm của những người lính đã ngã xuống vì biên cương Tổ quốc.

Chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, khắc họa đậm nét hình tượng người lính Biên phòng với ý chí thép, lòng quả cảm và sự kiên trung trong sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc

Tiếp nối câu chuyện là chuỗi tiết mục tôn vinh vẻ đẹp của cuộc sống nơi vùng cao và hình ảnh người lính trong thời bình.

Với các tiết mục: "Em hát tặng anh người chiến sĩ biên phòng", "Phiên chợ vùng cao", "Đồng đội"… khán giả sẽ được đưa đến một miền biên cương vừa gần gũi, giàu bản sắc văn hóa, vừa rộn ràng tình quân dân. Xen kẽ là những màn xiếc thăng bằng, tung hứng, leo cột, dây thép, cùng sự xuất hiện của ngựa, chó nghiệp vụ và các loài vật được huấn luyện, góp phần khắc họa chân thực đời sống, quá trình rèn luyện và tinh thần kỷ luật của người lính Biên phòng.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh "Vó ngựa biên cương", nơi những màn biểu diễn xiếc trên lưng ngựa kết hợp nhào lộn, đu dây và võ thuật tái hiện khí phách, bản lĩnh và sự quả cảm của người lính trong những tình huống bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Khép lại bằng "Hành khúc Bộ đội Biên phòng", toàn bộ nghệ sĩ cùng những chú ngựa, chó nghiệp vụ hòa vào đội hình diễu hành, tạo nên cái kết hào hùng nhưng giàu cảm xúc, như lời tri ân gửi tới các thế hệ chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự bình yên của đất nước, đồng thời lan tỏa tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc tới công chúng hôm nay.

Chương trình quy tụ hơn 60 diễn viên, gồm các nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam và lực lượng Bộ đội Biên phòng.