"Đất nước thiên hùng ca" và lời giải cho bài toán hút khán giả đến nhà hát

ANTD.VN - Chỉ sau ít ngày ra mắt, nhiều suất diễn của "Đất nước thiên hùng ca" đã kín chỗ. Trong bối cảnh sân khấu Việt nhiều năm qua đối mặt với bài toán thu hút khán giả, việc một chương trình lấy cảm hứng từ lịch sử nhận được sự quan tâm của công chúng và "cháy" vé có thể xem là điều hiếm gặp.

Show diễn "Đất nước thiên hùng ca" gây ấn tượng khi dàn dựng theo mô hình sân khấu nhập vai kết hợp nhiều công nghệ trình diễn hiện đại

Chỉ sau 5 ngày mở bán trực tuyến, "Đất nước thiên hùng ca" đã vượt mốc 10.000 lượt đặt chỗ, trong đó bốn suất diễn đầu tiên đều kín chỗ. Nhiều suất diễn trong tháng 7-2026 cũng nhanh chóng được lấp đầy. Chương trình chính thức công diễn từ ngày 10-7 vừa qua tại Vinpearl Theatre Ocean City và được biểu diễn định kỳ từ tối thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần.

Thay vì lựa chọn hình thức sân khấu truyền thống, êkíp xây dựng "Đất nước thiên hùng ca" theo mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai). Theo đơn vị sản xuất, với cách làm này thì khán giả không còn đứng ngoài câu chuyện mà được đặt vào chính không gian trình diễn, theo dõi các lớp diễn trong một trải nghiệm liền mạch.

Để hiện thực hóa ý tưởng đó, chương trình tích hợp đồng thời 12 công nghệ trình diễn hiện đại. Trong đó có nhiều giải pháp lần đầu được ứng dụng trên sân khấu trong nhà tại Việt Nam như sân khấu cơ khí đa tầng kết hợp sân khấu nước, hệ thống màn hình Led Panorama và Led ma trận, công nghệ laser kết hợp mapping và visual hologram, trình diễn trên không bằng zipline, cùng các đạo cụ xe pháo cỡ lớn và hiệu ứng đạn nổ thực tế.

Chương trình ghi nhận hơn 10.000 lượt đặt chỗ sau 5 ngày mở bán, theo thông tin từ đơn vị sản xuất

Theo bà Ngô Thị Hương, CEO Vinpearl, ngay từ khi bắt tay thực hiện, êkíp đã xác định "Đất nước thiên hùng ca" không đơn thuần là một chương trình giải trí mà là lời tri ân đối với lịch sử, cha ông và những giá trị góp phần tạo nên bản sắc dân tộc. Theo bà, lịch sử Việt Nam chưa bao giờ khô khan, điều cần thay đổi là cách tiếp cận để công chúng hôm nay có thể cảm nhận bằng tất cả các giác quan, thay vì chỉ tiếp nhận qua những hình thức truyền tải quen thuộc.

Song song với việc đầu tư công nghệ, quá trình xây dựng nội dung có sự tham gia của hội đồng tư vấn gồm nhiều chuyên gia trong lĩnh vực lịch sử và văn hóa như: PGS.TS Vũ Văn Quân, TS Đinh Văn Anh, TS Đinh Thị Thúy Hiên, TS Hoàng Văn Diệp, ThS Nguyễn Ngọc Phương Đông... Các chuyên gia tham gia từ giai đoạn đầu nhằm phản biện, thẩm định và bảo đảm những giá trị lịch sử, văn hóa cốt lõi được truyền tải đúng tinh thần.

Ở khâu dàn dựng, chương trình có sự tham gia của đạo diễn nghệ thuật Thôi Hiểu Dũng, người từng có 16 năm giữ cương vị Giám đốc Nghệ thuật của Tập đoàn Tống Thành và đứng sau nhiều chương trình biểu diễn quy mô lớn tại châu Á như: “Tống Thành thiên cổ tình”, “Ngô Việt thiên cổ tình”...Phần âm nhạc do NSƯT Hồ Hoài Anh đảm nhiệm với định hướng kết hợp chất liệu truyền thống cùng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Các nghệ sĩ tương tác với không gian sân khấu và hiệu ứng trình diễn

Đơn vị sản xuất cũng quy tụ đông đảo nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực như xiếc, múa, võ thuật, khiêu vũ thể thao...Nhiều người trong số này từng giành huy chương tại các giải đấu trong nước, quốc tế hoặc có nhiều năm tham gia các dự án điện ảnh, biểu diễn chuyên nghiệp. Theo thống kê của êkíp, toàn bộ quá trình nghiên cứu, tập luyện và hoàn thiện chương trình kéo dài hơn 10.000 giờ trước khi chính thức công diễn.

Bên cạnh sự tham gia của đội ngũ chuyên gia trong nước, chương trình còn có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế. Theo đơn vị sản xuất, các đối tác nước ngoài được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm trong những lĩnh vực như chuyển hóa kịch bản thành ngôn ngữ sân khấu, dàn dựng tổng thể và tích hợp công nghệ trình diễn. Trong khi đó, nội dung, tinh thần lịch sử và các giá trị văn hóa cốt lõi của chương trình vẫn do phía Việt Nam xây dựng và làm chủ hoàn toàn.

"Thực tế, nếu muốn ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam phát triển nhanh hơn, chúng ta cần sẵn sàng học hỏi từ những người đã đi trước. Điều quan trọng là học để làm chủ, chứ không phải phụ thuộc. Đó cũng là một mục tiêu rất lớn của chúng tôi khi thực hiện dự án này." - bà Ngô Thị Hương bày tỏ.

Các nghệ sĩ thể hiện một lát cắt lấy cảm hứng từ lịch sử dân tộc

Một điểm được êkíp nhấn mạnh là "Đất nước thiên hùng ca" không phải chương trình tái hiện toàn bộ lịch sử Việt Nam mà là tác phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử. Thay vì bao quát hàng nghìn năm lịch sử trong 75 phút, chương trình lựa chọn những biểu tượng và lát cắt tiêu biểu để truyền tải tinh thần về cội nguồn, quá trình dựng nước, giữ nước, lòng yêu nước, ý chí đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc. Theo đơn vị sản xuất, cách tiếp cận này không nhằm thay thế sách giáo khoa hay các công trình nghiên cứu lịch sử, mà hướng đến việc khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với lịch sử và văn hóa thông qua nghệ thuật biểu diễn.

"Đất nước thiên hùng ca" cũng nằm trong định hướng phát triển các sản phẩm nghệ thuật gắn với văn hóa của Vinpearl, tiếp nối những chương trình như "Về bến" và "Tinh hoa Việt Nam". Theo đó, trong thời gian tới đơn vị này sẽ tiếp tục giới thiệu những tác phẩm mới khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đương đại, góp phần làm phong phú hệ sinh thái trải nghiệm dành cho du khách.