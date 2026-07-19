Phim "Hợp đồng từ Thượng đế" khai thác mô-típ hoán đổi số phận

ANTD.VN - Lấy cảm hứng từ mô-típ "sống cuộc đời của người khác" từng tạo dấu ấn trong nhiều phim châu Á, "Hợp đồng từ thượng đế" lựa chọn cách kể gần gũi với đời sống, đặt trọng tâm vào hành trình thay đổi nhận thức của nhân vật hơn là yếu tố giả tưởng.

Mô-típ hoán đổi thân phận hay sống trong cuộc đời của người khác từng được khai thác và tạo nên thành công cho nhiều tác phẩm phim ảnh châu Á như: "49 days", "Come back misster", "Death's game"...Điểm chung của những bộ phim này là đều sử dụng yếu tố giả tưởng để đặt nhân vật vào những thân phận khác nhau, qua đó khai thác những suy ngẫm về giá trị của sự sống, tình thân và những lựa chọn trong cuộc đời. Dù mỗi tác phẩm có cách triển khai riêng, điểm chung là hành trình thay đổi nhận thức của nhân vật sau khi trải nghiệm một số phận khác với chính mình.

Tiếp nối hướng khai thác này, "Hợp đồng từ Thượng đế" mang đến một câu chuyện gần gũi hơn khi đặt những vấn đề rất đời của người Việt vào một bối cảnh giả tưởng.



Những thước phim xoay quanh Thu Hằng (Ngọc Trâm), cô gái đứng giữa hai người đàn ông thuộc hai thế giới đối lập. Một bên là Tấn Minh - người sở hữu cuộc sống giàu có, thành đạt; bên còn lại là Thiều Tiến - chàng trai từng tốt nghiệp thủ khoa nhưng luôn chật vật vì hoàn cảnh, mặc cảm với xuất thân và cảm thấy mình thua kém người khác. Sự khác biệt giữa hai số phận không chỉ tạo nên những nút thắt trong chuyện tình cảm mà còn trở thành điểm khởi đầu cho hành trình thay đổi nhận thức của các nhân vật.

Bước ngoặt của câu chuyện đến từ chi tiết giả tưởng khi Thiều Tiến có cơ hội ký bản hợp đồng đặc biệt với "Thượng đế" để hoán đổi cuộc đời. Từ đây, bộ phim không đi theo hướng kể về một màn "đổi đời" đơn thuần mà khai thác những góc khuất phía sau mỗi số phận. Cuộc sống tưởng như viên mãn của Tấn Minh dần bộc lộ những áp lực, bí mật và sự đánh đổi, trong khi Thiều Tiến cũng buộc phải nhìn lại những lựa chọn của chính mình.

Cảnh trong phim "Hợp đồng từ Thượng đế"

Đây cũng là hướng tiếp cận từng xuất hiện trong nhiều bộ phim châu Á khi yếu tố giả tưởng được sử dụng để đặt nhân vật vào một cuộc đời khác, từ đó thay đổi góc nhìn về bản thân và những người xung quanh.



Tuy nhiên, thay vì nhấn mạnh yếu tố sinh tử hay những cú ngoặt dồn dập, "Hợp đồng từ Thượng đế" lựa chọn cách kể gần gũi với đời sống người Việt, tập trung vào áp lực "cơm áo gạo tiền", khoảng cách giàu nghèo, mặc cảm xuất thân và sức ép của những chuẩn mực thành công trong xã hội hiện đại.

Kịch bản cũng phản ánh tâm lý của không ít người trẻ khi liên tục đặt cuộc sống của mình lên bàn cân với người khác. Trong bối cảnh mạng xã hội khiến khoảng cách giữa thực tế và hình ảnh hào nhoáng ngày càng mờ đi, khát khao đổi đời hay suy nghĩ "giá như mình có một xuất phát điểm khác" trở thành tâm lý phổ biến.



Hành trình của Thiều Tiến vì thế không chỉ là sự hoán đổi số phận, mà còn là quá trình nhận ra rằng phía sau mỗi cuộc sống đều tồn tại những áp lực và đánh đổi mà người ngoài khó có thể nhìn thấy.

NSƯT Thân Thúy Hà (bên trái) tham gia diễn xuất trong phim

Thông qua sự kết hợp giữa chất liệu hiện thực và yếu tố giả tưởng, bộ phim đặt trọng tâm vào sự thay đổi trong nhận thức của nhân vật hơn là bản thân phép màu. Thông điệp "Không có con người thất bại, chỉ có những người nghĩ mình thất bại" cũng được lồng ghép như lời nhắn gửi về cách nhìn nhận bản thân, thay vì chạy theo những thước đo thành công hay sự hào nhoáng bề ngoài. Phim hiện đag được phát sóng lúc 19 giờ trên VTV9 và 20 giờ trên kênh YouTube Bee Film từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần.